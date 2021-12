Changement majeur dans les affaires des cartels de la drogue au Mexique

Le changement dans leurs opérations est attesté par la nature des récentes saisies de drogue par les forces de l’ordre mexicaines, qui ont été détaillées par le secrétaire à la Défense du pays. Le ministère de la Défense, qui travaille en étroite collaboration avec les autorités civiles pour réprimer les cartels, a informé le public de ses efforts lundi.

« Il y a eu un changement dans la consommation [and] un changement dans les marchés de la drogue en raison de la facilité de produire des drogues synthétiques », a déclaré le général Luis Cresencio Sandoval, s’exprimant lors d’un point de presse aux côtés du président du pays.

La marijuana, la cocaïne et l’héroïne, qui nécessitent toutes la culture et la production de matières premières à base de plantes, sont tombées en disgrâce, tandis que les drogues synthétiques sont devenues plus importantes, mentionné. Les stupéfiants tels que la méthamphétamine et le fentanyl sont plus faciles à produire et à transporter, et offrent aux barons de la drogue des marges bénéficiaires plus importantes, a déclaré le général, expliquant la tendance.

Les récentes saisies de drogue ont reflété ce changement. Selon Sandoval, les volumes de fentanyl confisqué ont augmenté de 525 % au cours des trois années écoulées depuis l’entrée en fonction du président Andres Manuel Lopez Obrador, par rapport aux trois années précédentes. Les mêmes paramètres pour la méthamphétamine, la cocaïne et l’héroïne étaient respectivement de 128 %, 77 % et 26 %.

Les forces de l’ordre mexicaines ont saisi un record de 1 852 kg (4 083 livres) de fentanyl cette année, contre seulement 15 kg (33 livres) en 2016. Le total des confiscations de drogue depuis décembre 2018, le début de l’administration actuelle, s’élève à ce jour à 3 497 kg (7 710 lb) pour le fentanyl, 124 735 kg (274 994 lb) pour la méthamphétamine, 62 020 kg (136 730 lb) pour la cocaïne et 1 398 kg (3 082 lb) pour l’héroïne, a rapporté le général Sandoval.

Expliquant pourquoi son département avait perquisitionné moins de laboratoires au cours des trois dernières années qu’au cours de la période précédente, le général a déclaré que les cartels utilisaient des installations de plus en plus grandes pour produire ou reconditionner des stupéfiants. Il a également signalé une diminution des homicides liés au crime organisé, une diminution du nombre de victimes subies par l’armée lors d’opérations anti-cartel, une diminution des plaintes pour droits humains contre l’armée et d’autres signes de progrès.