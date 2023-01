Changement majeur dans la matière TOUS les élèves devront étudier à l’école dans un bouleversement massif de l’éducation

Les enfants de l’ÉCOLE seront amenés à étudier les mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans dans le cadre des projets que Rishi Sunak souhaite mettre en œuvre.

Le Premier ministre est sur le point d’exposer mercredi le remaniement majeur de l’éducation qu’il envisage alors qu’il vise à lutter contre les taux élevés d’innumérisme en Angleterre.

Rishi Sunak veut que tous les enfants étudient les mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans Crédit : Getty

Le Premier ministre prononcera son premier discours de l’année mercredi Crédit : Getty

Le Royaume-Uni reste l’un des seuls pays au monde qui n’exige pas que les enfants étudient une forme de mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans.

Alors qu’il expose ses priorités pour l’année dans son premier discours de 2023, M. Sunak dira qu’avec le “bon plan”, il ne voit “aucune raison” pour laquelle “nous ne pouvons pas rivaliser avec les meilleurs systèmes éducatifs du monde”.

On s’attend à ce qu’il dise: “C’est personnel pour moi. Chaque opportunité que j’ai eue dans la vie a commencé avec l’éducation que j’ai eu la chance de recevoir.

“Et c’est la raison la plus importante pour laquelle je suis entré en politique : donner à chaque enfant le niveau d’éducation le plus élevé possible.

“Grâce aux réformes que nous avons introduites depuis 2010 et au travail acharné de tant d’excellents enseignants, nous avons fait des progrès incroyables.

“Avec le bon plan – le bon engagement envers l’excellence – je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas rivaliser avec les meilleurs systèmes éducatifs du monde”.

M. Sunak devrait s’engager à commencer le travail d’introduction des mathématiques à 18 ans dans ce Parlement et à le terminer dans le prochain.

Il mettra l’accent sur l’importance de la numératie, soulignant que “le travail de nos enfants nécessitera plus de compétences analytiques”.

Le Premier ministre dira : “L’un des plus grands changements d’état d’esprit dont nous avons besoin dans l’éducation aujourd’hui est de réinventer notre approche de la numératie.

“À l’heure actuelle, seulement la moitié des 16 à 19 ans étudient les mathématiques. Pourtant, dans un monde où les données sont partout et où les statistiques sous-tendent chaque emploi, les emplois de nos enfants nécessiteront plus de compétences analytiques que jamais auparavant.

“Et laisser nos enfants dans le monde sans ces compétences, c’est laisser tomber nos enfants”.

Le gouvernement n’a apparemment pas l’intention de rendre obligatoire le niveau A en mathématiques pour tous les jeunes de 16 ans et de plus amples détails devraient être révélés.

Les ministres explorent plutôt les voies existantes, telles que les qualifications de base en mathématiques et les niveaux T, ainsi que des options plus innovantes.