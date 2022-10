Changement gracieux pour un avenir réfléchi – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Il y a deux ans et demi, ma femme Megan et moi, comme le reste du monde, étions assis dans les limbes. En tant que professionnels de l’hôtellerie en congé, nous étions incertains de l’avenir de notre industrie – la seule industrie que nous ayons jamais connue.

Depuis quelques années, nous travaillions à ouvrir notre propre concept plus près de chez nous dans la vallée de la rivière Fox. Mais à ce moment-là, tout a changé. Nous n’avions aucune idée si les restaurants survivraient en général, et encore moins si nous pouvions en ouvrir un nouveau.

Nous avons donc passé du temps à profiter de notre communauté avec notre famille et nos amis, à soutenir les spots locaux en essayant de rester à flot avec des affaires à emporter. C’est ici que nous avons commencé le voyage de construction de The Graceful Ordinary.

Notre objectif depuis le début était de faire partie d’une communauté, pas seulement en tant qu’entreprise qui profite de l’endroit où elle se trouve, mais qui donne en retour. St. Charles a toujours été l’endroit où nous voulions être – un endroit qui se soutient les uns les autres d’une manière que la plupart des communautés ne font pas. Tout le monde ici se soucie vraiment du passé, du présent et de l’avenir de notre maison.

Lorsque nous avons trouvé l’opportunité de transformer l’ancien bâtiment de la banque, qui était vacant depuis des années, en une expérience culinaire dynamique, chaleureuse et passionnante qui pourrait durer des années, nous avons sauté dessus. Le bâtiment est un incontournable du centre-ville depuis plus de cinq décennies, nous voulions donc le revitaliser tout en le gardant reconnaissable. Certains ont hésité lorsqu’ils ont vu nos projets de transformation d’une partie du centre-ville qu’ils connaissaient et aimaient. Mais dès le départ, nous nous sommes engagés à reconnaître l’importance des lieux qui nous ont précédés, tout en créant une nouvelle expérience pour nos voisins. Nous avons adopté un changement positif ensemble en tant que communauté et avons créé quelque chose de vraiment spécial à cause de cela.

Le changement est difficile pour tout le monde. Qu’il s’agisse d’envoyer votre enfant à l’école pour la première fois, de changer de carrière ou de faire de la place pour un nouveau restaurant. Mais si Megan et moi avons appris quelque chose au cours de la dernière année, c’est que la communauté qui s’est suffisamment souciée de remettre en question de manière réfléchie et productive les plans de changement dans leur centre-ville bien-aimé finirait par devenir nos plus fervents partisans. Et les principaux moteurs pour aider notre région à conserver son charme unique, tout en présentant quelque chose de nouveau qui reste unique et spécial.

Nous sommes ravis de l’accueil chaleureux que nous avons reçu et de la façon dont la ville nous a accueillis. C’est ce soutien qui nous a aidés à concrétiser notre vision avec vous tous, et nous sommes enthousiasmés par les possibilités alors que nous continuons à grandir ensemble.

Chris Courren

Propriétaire, The Graceful Ordinary