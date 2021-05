Changement des lignes directrices sur les vaccins des CDC; Les experts disent demander le statut sur les invitations à des groupes

Avec des vaccins largement disponibles aux États-Unis et de nouvelles directives du CDC qui vous conseille si vous êtes complètement vacciné, «vous pouvez reprendre les activités que vous aviez faites avant la pandémie», certaines personnes sont prêtes à faire la fête. Avec des vaccins largement disponibles aux États-Unis et des conseils assouplis du CDC pour les personnes entièrement vaccinées, certaines personnes sont prêtes à faire la fête.

Et beaucoup pensent qu’il est enfin temps d’organiser ces mariages, anniversaires et fêtes de fin d’études qui ont été mis en veilleuse lorsque la pandémie a mis fin à la vie normale il y a plus d’un an. Mais ils se demandent comment assurer la sécurité de leurs clients. Est-il approprié de demander aux participants d’être complètement vaccinés et est-il approprié d’inclure une mention de la sécurité pandémique sur les invitations?

L’utilisateur casuspotbelli s’est rendu à un forum de planification de mariage sur Reddit pour demander des conseils: « Quelqu’un a-t-il envisagé d’avoir le vaccin comme condition pour y assister? »

« Nous faisons ça !!! », a répondu l’utilisateur gooseandgold, partageant le libellé de l’encart de FAQ sur la sécurité COVID qui serait inclus avec l’invitation de mariage du couple.

D’autres n’étaient pas d’accord: « Difficile non », a écrit nycphotogirl1. « Vous n’êtes pas le gouvernement. Vous n’êtes pas une compagnie aérienne. Vous êtes une personne seule qui demande à récupérer des preuves de vaccination auprès de vos amis et de votre famille. C’est trop. C’est invasif. »

Les experts en étiquette conseillent qu’il est raisonnable de se renseigner sur le statut de vaccination de vos invités, en particulier pour un événement sans masque.

Certains sont autorisés à enlever les masques:Pourquoi tout le monde ne veut pas

«Si vous êtes assez proche de tous vos invités, il est préférable de leur demander s’ils ont reçu le vaccin avant d’envoyer les invitations», a déclaré Elaine Swann, une experte en mode de vie et en étiquette. Cependant, cela peut être plus difficile à faire pour les grands rassemblements ou les événements où vous ne connaissez pas personnellement tous les invités.

Dans cette situation, Swann suggère d’être franc et de divulguer vos préférences sur l’invitation.

«Vous pouvez écrire:« Voici le type d’événement que nous avons. Nous ne porterons pas de masques parce que nous sommes tous vaccinés, alors veuillez ne confirmer que si vous avez été vacciné.

Lisa Grotts, experte en étiquette, a ajouté que si vous êtes prêt à accueillir des personnes non vaccinées à votre fête, assurez-vous d’en informer vos invités dans l’invitation.

« L’hôte peut déclarer que tous les invités ne sont pas vaccinés et qu’il appartiendra donc aux invités de décider s’ils souhaitent y assister », a recommandé Grotts.

Swann a déclaré qu’une autre option consiste à inclure une question sur l’invitation demandant aux invités de connaître leur statut vaccinal. Elle a recommandé d’ajouter un encart qui dit: « Vous sentez-vous à l’aise de partager votre statut vaccinal avec nous? »

« Les invités peuvent cocher la case » Oui « ou » Non « . « Si oui, avez-vous été vacciné? Ou en êtes-vous dans le processus? » «

Swann a déclaré qu’il était parfaitement raisonnable de ne pas inviter des personnes non vaccinées, même si cela crée un inconfort temporaire.

« Si votre invité dit qu’il n’est pas vacciné, vous pouvez faire un suivi et dire: ‘Nous avons posé cette question parce que nous n’invitons que les personnes qui ont reçu le vaccin. Si vous ne l’avez pas fait, nous devrons renoncer à passer notre temps ensemble à cet evènement.' »

Cependant, les experts ont convenu qu’il peut être invasif d’exiger que les personnes invitées à votre événement reçoivent un vaccin pour y assister.

«À l’heure actuelle, il est évident que certaines personnes ont décidé de ne pas se faire vacciner du tout ou d’attendre, et il est important que nous respections leur décision et leur position», a-t-elle déclaré.

Grotts a déconseillé de se renseigner sur la raison pour laquelle une personne n’est pas vaccinée.

Le bien-être:Pourquoi nous avons peur que la pandémie prenne fin

Il existe des moyens polis de demander à quelqu’un son statut vaccinal

Si vous voulez savoir si quelqu’un avec qui vous prévoyez passer du temps a reçu le vaccin COVID-19, vous ne devriez pas vous sentir mal à l’idée de le demander.

«Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas en parler», a déclaré à USA TODAY, la semaine dernière, Thomas P. Farley, un expert en étiquette professionnellement connu sous le nom de Mister Manners. «Ce n’est pas comme demander à quelqu’un son âge.»

Voici quelques conseils sur la façon de glaner poliment des informations sur le statut de vaccination d’un ami ou d’un membre de la famille, selon Swann et Farley.

Parler de soi: La pandémie est le nouveau temps, en ce qui concerne les bavardages, a déclaré Farley. Fournir des détails sur votre statut vaccinal ou votre expérience est un moyen facile d’ouvrir la porte à une conversation naturelle sur le sujet. Essayez d’éviter de faire une grande «annonce de boîte à savon» sur les vaccins, a déclaré Swann.

La pandémie est le nouveau temps, en ce qui concerne les bavardages, a déclaré Farley. Fournir des détails sur votre statut vaccinal ou votre expérience est un moyen facile d’ouvrir la porte à une conversation naturelle sur le sujet. Essayez d’éviter de faire une grande «annonce de boîte à savon» sur les vaccins, a déclaré Swann. Demandez de la clarté: Si de petites discussions ne révèlent pas les pensées de quelqu’un sur la vaccination, n’hésitez pas et demandez-le sans détour. Faites-le en privé et veillez à ne pas paraître accusateur dans la façon dont vous posez la question, a déclaré Swann.

Si de petites discussions ne révèlent pas les pensées de quelqu’un sur la vaccination, n’hésitez pas et demandez-le sans détour. Faites-le en privé et veillez à ne pas paraître accusateur dans la façon dont vous posez la question, a déclaré Swann. Fixer des limites : Si vous et votre ami ou un membre de votre famille êtes sur des pages différentes, indiquez clairement votre niveau de confort personnel. Ne vous excusez pas si vous êtes plus à l’aise de passer du temps à l’extérieur ou masqué – expliquez plutôt que c’est une norme que vous vous êtes fixée pour une durée limitée. « Vous avez le droit d’établir que c’est ce avec quoi vous vous sentez à l’aise », a déclaré Farley.

: Si vous et votre ami ou un membre de votre famille êtes sur des pages différentes, indiquez clairement votre niveau de confort personnel. Ne vous excusez pas si vous êtes plus à l’aise de passer du temps à l’extérieur ou masqué – expliquez plutôt que c’est une norme que vous vous êtes fixée pour une durée limitée. « Vous avez le droit d’établir que c’est ce avec quoi vous vous sentez à l’aise », a déclaré Farley. Ne soyez pas conflictuel: Demander le statut vaccinal de quelqu’un pour pouvoir éventuellement ajuster ses activités est une chose. Essayer de les persuader de changer d’avis sur les vaccins en est une autre. Il existe des moyens d’avoir cette conversation, mais dans la plupart des cas, la confrontation n’est pas nécessaire.

Demander le statut vaccinal de quelqu’un pour pouvoir éventuellement ajuster ses activités est une chose. Essayer de les persuader de changer d’avis sur les vaccins en est une autre. Il existe des moyens d’avoir cette conversation, mais dans la plupart des cas, la confrontation n’est pas nécessaire. Sois positif: Il est important de souligner que cette relation est importante pour vous et que vous souhaitez passer du temps avec votre ami ou un membre de votre famille, a déclaré Swann. Dire des choses comme «Je respecte votre décision et je vous soutiens» peut aller très loin. Garder vos relations intactes devrait être une priorité.

Contributeur: Joel Shannon

Questions sur les vaccins:Vous voulez savoir si votre famille ou vos amis ont reçu le vaccin COVID-19? Ce n’est pas impoli de demander, disent les experts en étiquette.