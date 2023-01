Changement de stratégie, l’Ukraine affronte la Russie à Bakhmut

Une analyse de deux analystes militaires de premier plan publiée le mois dernier par le Foreign Policy Research Institute a confirmé les combats attritionnels. La bataille rangée a suffisamment affaibli l’armée russe pour que deux contre-attaques ukrainiennes à l’automne réussissent, ont écrit les analystes, Rob Lee et Michael Kofman. Ces offensives, dans la région de Kharkiv au nord et à Kherson au sud, ont livré deux des défaites les plus embarrassantes à l’effort de guerre du président russe Vladimir V. Poutine.

“La quantité de munitions dépensées par la Russie et les pertes qu’elles ont subies ont mis l’armée russe en échec”, a déclaré M. Lee dans une interview.

La question de savoir si Bakhmut finira par jouer un rôle similaire avant les offensives printanières attendues de l’Ukraine dépend de nombreuses variables, a-t-il déclaré, notamment le nombre de soldats que la Russie peut déployer après une mobilisation l’automne dernier et le rapport entre les sous-traitants et les soldats de l’armée régulière que la Russie perd autour de Bakhmut. .

Vu du ciel, sur le moniteur d’un pilote de drone, Bakhmut glisse silencieusement dans les teintes sépia des routes de boue brune, des décombres gris des maisons et de la fumée blanche qui s’élève des incendies. L’impasse a transformé une bande de ruines et de champs mutilés et boueux sur le bord est de la ville en scènes rappelant la Première Guerre mondiale : les cratères d’obus sont omniprésents et les corps abandonnés des soldats russes traînent, les troupes ukrainiennes se plaignant souvent de la puanteur.

“C’est un endroit comme Verdun pendant la Première Guerre mondiale, où chaque camp essaie de saigner l’autre”, a déclaré le général Frederick Hodges, l’ancien commandant général américain en Europe, à propos de la bataille de Bakhmut, qui en est maintenant à son sixième mois.

Un drone survolant la friche jeudi a enregistré une scène typique : deux corps russes allongés sur le champ de bataille à côté d’un cratère d’artillerie. “Cela ressemble à l’apocalypse”, Pvt. Oleksiy Kondakov, un soldat ukrainien qui a quitté Bakhmut le mois dernier, a parlé de la région.