Changement de pneu : Quand resserrer ses roues et pourquoi

C’est un rituel que les Canadiens accomplissent chaque année à l’approche de la fin de l’automne.

Bientôt, les conducteurs de partout au pays retireront leurs pneus d’hiver poussiéreux pour les enfiler sur leurs véhicules avant l’arrivée de la neige.

En matière de sécurité, les conducteurs doivent tenir compte de plusieurs éléments lorsqu’ils s’assurent que les roues de leurs véhicules sont correctement fixées.

De nombreux magasins resserreront gratuitement les roues d’un client – c’est-à-dire qu’ils inspecteront chaque écrou de roue sur la roue pour vérifier s’ils sont trop lâches ou trop serrés – après avoir parcouru une certaine distance après un changement de pneu. D’autres peuvent ne pas le recommander du tout.

Mais comme certains le soulignent, le moment du resserrage varie en fonction de la personne à qui vous demandez, tandis que le nettoyage est un aspect que les conducteurs négligent parfois.

QUAND DOIS-JE resserrer ?

CTVNews.ca a contacté plusieurs entreprises d’entretien automobile et associations de l’industrie pour savoir quand et pourquoi vous devriez resserrer vos roues après un changement de pneu.

La plupart des recommandations allaient de 50 kilomètres de conduite après un changement de pneu à plus de 100 ou 150 km.

L’Association canadienne des automobilistes (CAA) a déclaré dans un communiqué que la plupart des séparations de roue involontaires pendant la conduite sont causées par une défaillance de la fixation ou lorsque les écrous de roue ou les boulons qui maintiennent la roue en place se desserrent.

CAA recommande aux conducteurs de resserrer les roues de leurs véhicules dans les 100 et 150 km suivant un changement de pneu, de nettoyer les surfaces de contact de la jante et du moyeu et de vérifier que les bonnes fixations sont utilisées et correctement serrées.

Un porte-parole a déclaré que cette recommandation devrait être utilisée comme règle générale et que certains fournisseurs de services peuvent suggérer un resserrage plus tôt en fonction de leur évaluation d’un véhicule.

Le vice-président de l’Association des marchands de pneus du Canada (ACMT), Charley Kriksic, a déclaré dans un communiqué qu’un resserrage devrait être effectué selon les spécifications du constructeur automobile dans les 50 et 70 km.

Un porte-parole a ajouté que TDAC travaille avec la Tire Industry Association, basée aux États-Unis, qui a réalisé des études et travaillé avec des fabricants de pneus sur le moment où les resserrages devraient avoir lieu.

“Bien que les recommandations de l’industrie puissent varier, certains déclarant que le resserrage devrait avoir lieu avant 100 km, le TDAC et d’autres associations provinciales de pneus formulent nos recommandations sur la base des conseils et des informations de la Tire Industry Association”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Greg Lawrence, directeur général d’Active Green + Ross Complete Tire & Auto Centre, basé en Ontario, a déclaré que même si un resserrage est généralement effectué dans les 100 km ou sept jours, “cela ne fait vraiment aucune différence.”

Certains clients au foyer, a-t-il dit, peuvent prendre un mois pour parcourir 100 km, tandis que d’autres comme lui peuvent parcourir jusqu’à 200 km par jour pour se rendre au travail et en revenir.

“C’est une décision spécifique au magasin”, a-t-il déclaré dans un courriel à CTVNews.ca.

LE NETTOYAGE ET LE FROID

Bien que le resserrage puisse aider, ce n’est pas la seule chose que les conducteurs doivent surveiller.

Lawrence a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi qu’il n’y avait aucun mal à faire un deuxième couple.

Mais ce à quoi les conducteurs doivent penser, c’est que les points de contact entre les roues et le moyeu sont nettoyés de toute huile et saleté.

“Il y a de la corrosion qui s’accumule au fil du temps entre les deux et si ce n’est pas nettoyé, vous pouvez resserrer les roues aussi souvent que vous le souhaitez, mais elles ne se régleront pas correctement, et c’est ce qui fait que les roues se détachent”, a-t-il déclaré. . “Ce n’est pas nécessairement un problème de couple de roue.”

Le problème est plus important avec les jantes en alliage qu’avec l’acier, a déclaré Lawrence, ces dernières ne se corrodant pas aussi fortement ou aussi souvent.

“Mais même s’il ne s’agit que d’un léger ponçage ou d’un léger nettoyage des surfaces, elles sont parfois très fortement corrodées si les roues n’ont pas été retirées depuis plusieurs années, et il devient alors plus difficile de les nettoyer. Mais c’est la seule raison pour laquelle nous avons vu des roues se détacher ou se détacher », a-t-il déclaré.

Le nettoyage peut entraîner des frais supplémentaires et les conducteurs peuvent demander à leurs garages s’ils nettoient les surfaces de contact avant de remettre les roues sur un véhicule.

Une autre chose que les conducteurs devraient considérer, a ajouté Lawrence, est de savoir si un atelier utilise des clés dynamométriques manuelles calibrées, ce qu’il préfère afin d’obtenir un couple approprié. Il est tout aussi important de s’assurer que les bons écrous de roue sont en place.

“Si vous mettez un mauvais écrou de roue, vous pouvez le nettoyer et le serrer autant que vous voulez, mais il ne s’installera pas correctement. Il y a donc beaucoup d’ingénierie derrière même quelque chose d’aussi simple qu’un écrou de roue.”

Chris Reynolds, expert sur le terrain et vice-président de la publicité chez Canada Drives, a déclaré que le resserrage aiderait si quelques jours après avoir changé un pneu, la température baisse considérablement ou si un conducteur passe sur une bosse dure, ce qui pourrait affecter les écrous de roue d’un véhicule. .

Même si vous ne changez pas vos pneus, faire une rotation pourrait donner à quelqu’un une excuse pour faire vérifier ses roues, a-t-il déclaré.

Et puis, il faut s’assurer que vos pneus ont suffisamment de bande de roulement, ce que Reynolds a déclaré qu’un simple test de pièces pourrait aider à déterminer.

“Si vous ne changez jamais votre pneu, ce qui est également un scénario, je vous recommanderais d’aller au moins une fois par an et de le faire entretenir et de le faire vérifier”, a-t-il déclaré.

VÉRIFICATION DU COUPLE APRÈS L’INSTALLATION

Un porte-parole de Kal Tire a déclaré dans un communiqué que la société avait l’habitude d’effectuer une vérification du couple 50 km après une installation ou le jour ouvrable suivant.

Maintenant, cela se produit immédiatement après une installation, pour éviter qu’un conducteur oublie de suivre.

“Bien que conduire sur une distance révélera un mauvais règlement conjoint, il existe d’autres moyens d’identifier quand ce problème se produira”, a déclaré le porte-parole.

Après avoir retiré les roues, inspecté les composants et nettoyé les surfaces de contact, le porte-parole a déclaré que les écrous de roue sont serrés en dessous de leur serrage recommandé et serrés à la main pendant que le véhicule est suspendu.

“Avant de remettre le véhicule au client, nous abaissons le véhicule sur le sol depuis sa position suspendue et reproduisons le processus de règlement conjoint, similaire à ce qui se passerait lorsque le véhicule est conduit”, a déclaré le porte-parole.

“Nous serrons ensuite à nouveau les écrous de roue selon les spécifications. Lors de la vérification finale du couple des roues du véhicule, si des écrous de roue sont desserrés, nous ramenons le véhicule et refaçons tout le processus.”

Pour les conducteurs qui installent leurs pneus d’hiver et leurs jantes à domicile, le porte-parole indique qu’il est fortement recommandé de vérifier leur couple dans les 50 premiers kilomètres de conduite.