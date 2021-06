Changement de plan? La finale de l’Euro 2020 pourrait être DÉPLACÉE de Wembley à Budapest à pleine capacité si le gouvernement britannique ne modifie pas les règles pour les VIP

À l’heure actuelle, une période d’isolement de 10 jours est requise pour toute personne arrivant en Grande-Bretagne en provenance d’une série de pays qui figurent toujours sur sa liste orange ou rouge – qui comprend la plupart des pays participant à l’Euro 2020.

L’UEFA confirme qu’elle a un «plan d’urgence» pour les demi-finales et la finale si les fans étrangers en voyage ne peuvent pas assister à Wembley en raison des règles de quarantaine. Considéré comme Budapest. Toujours en pourparlers avec les autorités britanniques et « la semaine dernière confiante se tiendra à Londres » – Simon Evans (@sgevans) 18 juin 2021

Le Times rapporte que le gouvernement de Boris Johnson négocie actuellement des plans qui permettront à environ 2 500 responsables de l’UEFA et de la FIFA, ainsi qu’aux politiciens et aux sponsors, d’échapper à la période de quarantaine de 10 jours que les autres doivent respecter à leur arrivée en Angleterre.

Il ajoute que les ministres ont exprimé leur inquiétude quant au fait que si les restrictions ne sont pas assouplies, Wembley pourrait perdre les deux demi-finales ainsi que la finale, qui devraient se dérouler dans l’ouest de Londres, la Puskas Arena profitant de la débâcle.

Dans le même temps, cependant, ils sont également bien conscients que la suppression des restrictions réservées aux VIP risque de provoquer une réaction du public, car de nombreux Britanniques ont été contraints d’abandonner leurs projets de vacances d’été dans des endroits populaires pour les Britanniques tels que l’Espagne et le Portugal en raison de aux protocoles actuellement en place.

Lorsqu’on lui a demandé si cela était juste, le ministre de la police et de la criminalité, Kit Malthouse, a déclaré : « Je n’ai pas vu les détails de cette proposition particulière. L’une des choses que nous essayons de faire est évidemment d’accommoder les euros autant que possible.

« Et bien qu’une grande partie des inquiétudes concernant les réglementations sur les coronavirus portaient sur la question de savoir si une situation est juste par rapport à une autre situation, ce que nous essayons généralement de faire est de prendre des décisions difficiles sur le chemin d’un virus, tout en essayant de permettre le fonctionnement ordinaire d’événements très particuliers comme l’Euro.

« Nul doute que les professionnels de la santé et les professionnels de l’immigration au ministère de l’Intérieur, puis les hauts ministres qui prennent une décision tiendront compte de tout cela au fur et à mesure que nous procédons.

« Regardez, c’est une grande compétition, nous sommes très chanceux de l’avoir, nous essayons de la réaliser avec autant de satisfaction que possible et cela sera pris en compte dans la décision du prochain quelques jours, » il a fini.

Il est peu probable que Wembley perde les demi-finales et la finale, mais si tous les autres pays hôtes d’Europe se préparaient à lever la quarantaine pour les fans de l’Euro, le Royaume-Uni ressemble soudainement à un endroit peu accueillant pour l’Euro – Mark Ogden (@MarkOgden_) 18 juin 2021

Le gouvernement britannique calcule également la probabilité d’un pic dans les cas qui pourraient être causés si les restrictions sont déjà assouplies pour un groupe spécial.

Alors que Wembley, qui peut accueillir un maximum de 90 000 supporters, ne sera qu’à la moitié de sa capacité pour les matchs mentionnés, la Puskas Arena a jusqu’à présent accueilli des foules complètes d’environ 61 000 pour les matchs de l’Euro 2020.

Le premier match de la Hongrie, perdu 3-0 contre le Portugal, champion en titre, a reçu de tels chiffres mardi.

Des chiffres similaires sont attendus pour le match du pays d’origine contre la France, tenante de la Coupe du monde demain, un éventuel décideur du groupe F entre le Portugal et la France, plus une dernière rencontre de 16 le 27 juin.

Wembley devrait accueillir jusqu’à 45 000 fans pour le #EURO2020 demi-finales et finale.🗞 Guardian pic.twitter.com/YOOIfJTrMm – Tweet des EUROs (@Football__Tweet) 14 juin 2021

Vendredi, l’UEFA a souligné qu’elle était convaincue que les demi-finales et la finale pouvaient toujours se dérouler dans la capitale britannique, et a confirmé qu’elle était en pourparlers avec des responsables britanniques.

« Pour le moment, nous sommes en pourparlers avec les autorités locales pour essayer de permettre aux fans des équipes participantes d’assister aux matchs, en utilisant un concept strict de test et de bulle qui signifierait que leur séjour au Royaume-Uni serait inférieur à 24 heures et leur les déplacements seraient limités aux transports et aux lieux approuvés uniquement », a déclaré un porte-parole.

« Nous comprenons les pressions auxquelles le gouvernement est confronté et espérons pouvoir parvenir à une conclusion satisfaisante de nos discussions sur la question. Il y a toujours un plan d’urgence mais nous sommes convaincus que la dernière semaine se tiendra à Londres. »