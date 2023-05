Changement de nom de BT Sport : prix et date de lancement de TNT Sports

BT Sport change officiellement de nom plus tard cette année, avec le changement de marque de la plate-forme en TNT Sports.

Tout cela fait partie de la fusion plus large en cours entre Warner Bros. et Discovery et a également affecté HBO Max aux États-Unis.

Si vous êtes déjà abonné à BT Sport – ou envisagez de vous inscrire –, vous vous demandez peut-être quel sera l’impact de ce changement sur vous. Heureusement, nous avons les réponses à vos questions.

Quand BT Sport changera-t-il de marque en TNT Sports ?

BT a confirmé que BT Sport changera de nom en TNT Sports le 18 juillet 2023. Ainsi, le dernier jour, le service restera car BT Sport est le 17 juillet 2023.

Il y aura quatre chaînes TNT Sports au total, qui, selon nous, remplaceront les chaînes BT Sport. Quant aux chaînes Eurosport, Warner Bros. Discovering a fourni la déclaration suivante dans un communiqué de presse :

« TNT Sports présentera aujourd’hui les droits sportifs en direct portés par BT Sport, tandis qu’Eurosport au Royaume-Uni et en Irlande continuera d’être disponible de la même manière qu’aujourd’hui avant d’être intégré à la nouvelle marque à un moment donné dans le futur. »

Pourquoi BT Sport change-t-il de marque en TNT Sports ?

Discovery possède également la plate-forme de streaming premium Eurosport, et l’idée est que ce service et BT Sport seront disponibles sous une seule offre – TNT Sports.

Cela signifie que la plate-forme aura les droits sur les Jeux olympiques, la Premier League, l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, le Premiership Rugby, le MotoGP, l’UFC, la boxe, la WWE, les Grands Chelems de tennis, les Grands Tours cyclistes et les sports d’hiver.

TNT Sports est déjà une marque établie en Amérique latine, c’est pourquoi Warner unifie ses titres sous un seul nom à travers le monde.

Eurosport a retiré son lecteur de streaming dédié en janvier, déplaçant son contenu vers Discovery+.

Le prix de BT Sport changera-t-il lorsque le changement de marque aura lieu ?

Si vous êtes actuellement dans un contrat TV, BT a confirmé sur sa page de destination qu’il n’est pas prévu de modifier les prix lorsque le changement de nom aura lieu. Bien sûr, il n’a ni confirmé ni nié si cela se produira plus tard.

Côté abonnement flexible, les choses sont moins claires. Actuellement, si vous souhaitez payer pour BT Sport sur un contrat mensuel glissant, vous devez payer 29,99 £ par mois. Nous savons que toute personne souhaitant le faire après le 18 juillet devra passer par l’application Discovery+, plutôt que par l’application dédiée BT Sport.

Les clients BT devraient déjà avoir accès à l’abonnement Discovery+ Entertainment & Sports sans frais supplémentaires, et vous pouvez en savoir plus sur le site Découverte+. Il en va de même pour tous ceux qui obtiennent BT Sport via Sky.

Si vous avez à la fois un abonnement de streaming Discovery+ et un accès à BT Sport, vous pouvez annuler votre abonnement Discovery+ (cela prendra fin après votre dernière date de facturation) et regarder simplement via vos informations d’identification BT.

Vos informations de facturation seront sous le nom de TNT Sports plutôt que de BT Sport lors du changement de marque.

BT nous a également indiqué que Virgin Media inclut (et continuera d’inclure) les chaînes linéaires Eurosport et TNT Sports dans ses bouquets TV.

Comment passer de BT Sport à TNT Sports ?

Nous ne savons pas encore si les abonnés de BT Sport devront faire quelque chose lors du changement.

Comme indiqué ci-dessus, les utilisateurs de l’application devront plutôt passer par Discovery + pour le contenu.

Si vous n’avez pas d’abonnement BT Sport et que vous regardez simplement votre sport via Discovery+, alors pour le moment, vous n’avez rien à faire. Cependant, nous soupçonnons que le service proposera un forfait avec TNT Sports lors du lancement.

Discovery communiquera tout changement de prix aux clients, le cas échéant. Actuellement, vous pouvez obtenir deux services distincts, soit un pass divertissement pour 3,99 £ par mois, soit un pass divertissement et sports pour 6,99 £ par mois.

Articles connexes pour en savoir plus :