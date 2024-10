Changement de mot de passe Windows 11 : Microsoft confirme une nouvelle mesure de sécurité pour des millions de personnes

Plus de mots de passe pour Windows 11 est enfin une réalité SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Quiconque a prêté attention ces dernières années sait que les grandes entreprises technologiques, telles que Apple, Google, Microsoft et Samsung, parlent d’un avenir sans mot de passe. Cet avenir, semble-t-il, est maintenant. Apple a introduit une application iOS native pour gérer les mots de passe pour l’iPhone, Google a apporté une protection par mot de passe aux utilisateurs de Gmail, Samsung a même promis d’introduire la technologie sans mot de passe sur les téléviseurs l’année prochaine. Microsoft a désormais rejoint la soirée d’annonce des clés d’accès avec des détails sur les fournisseurs tiers de gestion des clés d’accès tels que 1Password et Bitwarden pour permettre l’utilisation d’une clé d’accès pour Windows 11, quel que soit l’endroit où cette clé d’accès a été créée. Ce qui est choquant dans tout cela, c’est qu’il a fallu si longtemps pour que les clés d’accès commencent à être vraiment faciles à utiliser pour les utilisateurs de Windows, ce qui les rend essentielles plutôt qu’un simple module complémentaire de sécurité « agréable à avoir ». Voici ce que vous devez savoir.

Les clés d’accès pour Windows 11 deviendront bientôt une évidence

Plus d’un an après son utilisation Journée mondiale des mots de passe en 2023 Pour détailler comment et pourquoi les utilisateurs de Windows devraient se tourner vers les mots de passe pour plus de simplicité et de sécurité, Katherine Holdsworth, chef de produit du groupe partenaire chez Microsoft, a a annoncé comment les mots de passe deviendront bientôt encore plus intuitifs pour les utilisateurs de Windows 11conduisant à la mort des mots de passe une fois pour toutes.

Dans le cadre du Authentifier la conférence 2024le rendez-vous de l’industrie sur l’authentification des utilisateurs qui se déroulera en Californie du 14 au 16 octobre, Microsoft annoncera l’introduction d’un certain nombre de mesures de sécurité sur les canaux Windows Insider au cours des prochains mois.

« Microsoft s’engage à rendre les clés d’accès plus facilement disponibles partout où vous en avez besoin », a déclaré Holdsworth, « avec l’expérience, la flexibilité et la durabilité que vous attendez lorsque vous utilisez Windows. »

Trois nouvelles initiatives de clé d’accès seront bientôt disponibles pour les utilisateurs de Windows 11

Alors, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui permettront à Windows 11 de devenir une expérience véritablement sans mot de passe pour des millions d’utilisateurs ?

Microsoft a confirmé qu’il introduirait :

Un modèle de plug-in pour les fournisseurs de clés d’accès tiers. Une expérience utilisateur native améliorée pour les mots de passe. Un fournisseur de clé d’accès synchronisé Microsoft.

Le premier d’entre eux, la prise en charge des fournisseurs de mots de passe tiers, passe par le développement d’une interface de programmation d’applications pour permettre à des fournisseurs tels que 1Password et Bitwarden de connecter leurs gestionnaires de mots de passe directement à la plate-forme Windows 11. Cela permettra, a déclaré Holdsworth, aux utilisateurs d’utiliser « le même mot de passe sur Windows 11 que celui que vous avez créé sur votre appareil mobile », augmentant ainsi la barre en matière de sécurité de connexion à Windows 11.

Ensuite, il y a la refonte totale de l’expérience utilisateur dans Windows 11 lorsqu’il s’agit de créer un mot de passe et d’en utiliser un. Les utilisateurs de Windows pourront « naviguer vers un site Web prenant en charge les mots de passe et être invités à sélectionner la manière dont vous souhaitez enregistrer vos mots de passe », a confirmé Holdsworth.

Et enfin, une fois que vous avez créé une clé d’accès, vous pouvez effectuer une configuration unique avec votre compte Microsoft, enregistrer une clé de récupération et protéger vos clés d’accès grâce à un cryptage de bout en bout. « Vous pouvez ensuite vous authentifier de manière transparente à l’aide de votre méthode de connexion préférée », a poursuivi Holdsworth, en utilisant la reconnaissance faciale, l’empreinte digitale ou le code PIN, et enregistrer votre mot de passe avec Windows Hello. Votre clé d’accès peut ensuite être synchronisée afin de pouvoir être utilisée sur un autre appareil Windows, si vous le souhaitez. « Connectez-vous simplement à un autre appareil Windows 11 avec votre compte Microsoft », a conclu Holdsworth, « effectuez une configuration unique et utilisez vos mots de passe synchronisés sur vos PC Windows 11. »