Changement de localisation pour le News-Sentinel, la mission reste la même

7 septembre — Depuis près de 57 ans, le Lodi News-Sentinel réside au 125 N. Church St. Mais en mai prochain, son mandat dans le bâtiment prendra fin.

L’ancien propriétaire et éditeur Marty Weybret a vendu le bâtiment au Dr Daniel Taheri, PDG du Skin & Cancer Institute.

Le bail du News-Sentinel dans ce bâtiment vieux de plusieurs décennies expire fin mai et ne sera pas renouvelé.

L’éditrice du News-Sentinel, Terri Leifeste, a déclaré que le journal resterait à Lodi et n’avait pas l’intention de fermer ses portes.

« Nous sommes toujours aussi déterminés à être la meilleure source d’informations locales et la meilleure gardienne de données pour Lodi, comme nous le sommes depuis 1881 », a-t-elle déclaré. « Nous croyons en la mission que nous jouons dans cette communauté et nous n’avons pas l’intention de changer cela. Le News-Sentinel a déménagé huit fois au cours des 143 dernières années et nous avons l’intention de continuer à exister pendant encore 143 ans. Le format et la diffusion peuvent changer, mais pas notre passion pour le métier. »

Leifeste a déclaré que le journal déménagerait vers un autre emplacement en ville.

« Nous en sommes aux premières étapes de la recherche d’un nouveau siège social », a-t-elle déclaré. « Nous pensons qu’il est important d’avoir un bureau où nos lecteurs et nos annonceurs peuvent nous rendre visite et un espace de collaboration pour nos employés. »

Weybret a vendu le journal à Central Valley News-Sentinel, Inc. en 2015, mais est resté propriétaire du site de Church Street.

« J’en avais assez d’être propriétaire », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un travail facile et je n’étais pas particulièrement doué pour cela. Il était donc temps. »

Le père de Weybret, Fred Weybret, a acheté le News-Sentinel en 1959, puis a acheté la propriété de Church Street à la fin des années 1960. La construction a commencé en 1967 et les bureaux du journal ont été déplacés du 212 W. Pine St. en janvier 1968.

« L’achat du New-Sentinel par mon père a été une grande affaire », a déclaré Weybret. « De 1959 à 1969, il a fait progresser l’entreprise en termes de rentabilité et de technologie, et comme le personnel est devenu trop important pour le bâtiment de Pine Street, il a acheté le terrain de Church Street. »

Le site de Church Street, a déclaré Weybret, était autrefois le siège de l’église Bethel Open Bible, désormais située au 760 S. Ham Lane.

Le bureau du directeur général et le bureau commercial du News-Sentinel, situés sur le côté sud du bâtiment lorsque les visiteurs traversent le hall, étaient la salle d’école du dimanche de l’église.

L’un des moments préférés de Weybret dans le bâtiment a été l’installation de la presse peu de temps après son arrivée dans l’entreprise en 1979.

La presse d’origine, a-t-il expliqué, était un appareil d’occasion aux capacités d’impression limitées. La presse actuelle, qu’il a aidé à installer, peut imprimer 32 pages en couleur.

« L’installation de cette presse a véritablement marqué le point culminant de ma formation de journaliste », a déclaré Weybret. « J’ai fait des études de journalisme et j’ai apprécié mon travail de reporter et de rédacteur en chef, mais lorsque nous avons installé cette presse, j’ai vraiment appris les tenants et aboutissants de l’industrie. »

Fondé en 1881, le News-Sentinel est la plus ancienne entreprise de Lodi, avec une riche histoire de diffusion d’actualités et d’informations à Lodi et aux communautés voisines. Marty Weybret a repris les fonctions de publication de son père en 1998, et Fred Weybret a continué à exercer la présidence jusqu’à la vente du News-Sentinel en 2015.

Depuis lors, des entreprises telles que Raymond James Tax Services, Bosserman Health Insurance Services et ProTax Solutions ont également emménagé dans le bâtiment.

Taheri a déclaré qu’il prévoyait de transformer le bâtiment en cabinets médicaux proposant des services de dermatologie, de chirurgie esthétique et d’autres services complets de soins de la peau.

Il a déclaré que la disponibilité du stationnement, l’accessibilité et l’emplacement de l’immeuble ont été des facteurs dans sa décision d’acheter la propriété.

Il existe environ 40 sites Skin & Cancer Institute en Californie, au Nevada et en Arizona, les sites les plus proches étant à Woodland et Modesto.