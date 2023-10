Rovio Entertainment Corp.

Sortie boursière de Rovio Entertainment Corporation le 27 octobre 2023 à 9h15 EEST

Rovio Entertainment Corp. : Changement dans les pratiques d’information financière de Rovio

Compte tenu du fait que Sega Europe Limited détient plus de 90 pour cent des actions émises et en circulation de Rovio Entertainment Corporation et que la procédure de rachat concernant les actions minoritaires restantes a été lancée et que les actions de la société seront radiées du Nasdaq Helsinki Ltd dès que cela est autorisé par les termes lois applicables, Rovio Entertainment Corporation a décidé de modifier sa pratique en matière d’information financière en ce qui concerne les rapports trimestriels (T1 et T3).

Rovio Entertainment Corporation ne publiera pas de rapports intermédiaires préparés conformément à IAS 34 pour les trois premiers (T1) et neuf mois (T3) de l’exercice 2024 et au-delà. La politique de divulgation de la Société a été mise à jour en conséquence et est disponible sur son site Internet à l’adresse https://investors.rovio.com/en/governance/disclosure-policy .

