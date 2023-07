Changement climatique : une image satellite montre une tendance inquiétante de la banquise

Le temps chaud a accéléré la rupture de la glace de mer dans la baie d’Hudson cette année, selon les données du Service canadien des glaces, dans le cadre d’une tendance croissante à la réduction de la couverture de glace de mer en été chaque décennie.

La baie d’Hudson gèle et fond chaque année. Bien qu’il fasse partie de l’océan Arctique, il est complètement exempt de glace de mer pendant une brève période en été et en automne, avant de geler à nouveau en hiver.

La fonte n’est pas inhabituelle, mais ce processus commence de plus en plus tôt, laissant les ours polaires bloqués et envoyant des signes avant-coureurs sur le rythme du changement climatique, selon les experts.

Une image de la baie, prise le 28 juin par une caméra du satellite NOAA-20, montre une bande de glace de mer dérivant le long de sa rive sud-ouest, les bords visiblement brumeux et fracturés, ressemblant plus à une bouffée de fumée qu’à de la glace solide. .

Selon l’Observatoire de la Terre de la NASA, qui a publié l’image en tant qu’image du jour mercredi, elle montre à quel point la glace était fracturée à l’époque, un indicateur qu’elle ne resterait pas solide longtemps.

Cette prédiction semble se réaliser.

Une animation sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada, compilée à l’aide des données du Service canadien des glaces, montre que la glace dans la baie d’Hudson rétrécit rapidement entre le 7 et le 16 juillet. La baisse la plus importante se produit entre le 12 et le 13 juillet, avec une large bande de glace plus mince semblant disparaître complètement de la carte pendant la nuit.

La débâcle rapide de la glace qui restait solide pendant des semaines jusqu’en juillet a des effets durables, selon les experts.

Andrew Derocher, professeur de sciences biologiques à l’Université de l’Alberta, étudie les ours polaires depuis 40 ans et fait partie d’un groupe de recherche qui surveille les populations d’ours polaires à l’aide de colliers satellites GPS. Il a publié des mises à jour sur son compte Twitter, montrant les mouvements des ours polaires dans la baie d’Hudson alors qu’ils font face à la débâcle précoce de cet été.



Dans un 5 juillet poste, il a noté qu’il y avait plus d’ours polaires de la région de la baie d’Hudson venant de la glace à la terre que d’habitude, avec « beaucoup au nord de Churchill que la normale », et que les ours qui sont restés sur la glace « s’accrochaient à des moments extraordinairement faibles niveaux de glace.

Dans un autre tweet samedi, accompagné d’une carte montrant les signaux des ours polaires que les chercheurs suivent, il a écrit que il y avait encore quelques ours polaires sur la glace.

« Un comportement très inhabituel que nous analyserons au cours des prochains mois », a-t-il déclaré. « Un comportement changeant en réponse au changement de la phénologie de la glace de mer peut être impliqué. Pour être clair, il ne s’agit pas d’adaptation mais de plasticité existante. Cela n’aidera pas à long terme.

Selon les experts, lorsque les ours polaires doivent voyager hors de la banquise et sur terre plus tôt en été que d’habitude, cela signifie qu’ils doivent étirer leurs réserves de graisse plus longtemps, ce qui peut entraîner des taux de mortalité plus élevés pour les populations d’ours polaires.

La quantité de couverture de glace de mer en été au Canada a tendance à baisser depuis des décennies, notent les observateurs.

Entre 1968 et le milieu des années 1990, la couverture de glace de mer en été a connu des hauts et des bas plus prévisibles, et même à son niveau de couverture le plus bas, il y avait encore environ 1,2 million de kilomètres carrés couverts de glace de mer dans les eaux du nord du Canada. Mais au cours des dernières décennies, la glace de mer estivale a diminué à un rythme plus rapide.

La dernière fois que la couverture de glace de mer a atteint 1,2 million de kilomètres carrés, c’était en 2018 – la plus grande couverture de glace de mer que le Canada ait connue dans ses eaux nordiques depuis 2004.

Depuis 1968, la couverture de glace de mer dans le nord du Canada pendant l’été a diminué à un taux de 7,1 % par décennie, selon un rapport publié en mars dernier. La région de la baie d’Hudson en particulier a connu une perte de 69 000 kilomètres carrés entre 1968 et 2022, soit une baisse de 8,8 % par décennie.

« Le réchauffement induit par l’homme à cause des émissions de gaz à effet de serre et de la variabilité climatique a entraîné une perte sans précédent de glace de mer au cours des 50 dernières années », note le rapport.