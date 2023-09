Changement climatique, réchauffement des océans provoquant une intensification plus rapide des ouragans

L’ouragan Idalia a frappé la région de Big Bend, en Floride, tôt mercredi matin, en tant que tempête de catégorie 3, entraînant des vents violents, des ondes de tempête extrêmes et des tornades dans les villes situées le long de la côte nord du golfe du Mexique.

Mais ce qui était plus surprenant, c’est qu’il lui a fallu un peu plus de 24 heures pour passer d’un ouragan de catégorie 1 à une catégorie 4, avant de finalement s’essouffler en se heurtant au Florida Panhandle.

Mise à jour à 7 h 45 HAE : l’ouragan de catégorie 3 extrêmement dangereux #Idalia touche terre dans le Big Bend de Floride. Les vents maximums soutenus ont été estimés à 125 mph. Onde de tempête catastrophique et vents dévastateurs en cours. pic.twitter.com/umMdj8dD5d —@NHC_Atlantique

Les ouragans tirent leur carburant principalement des eaux chaudes des océans, et à mesure que davantage de gaz à effet de serre sont libérés dans l’atmosphère par la combustion de combustibles fossiles, la température de la Terre et la température de la surface de la mer (SST) augmentent.

À l’échelle mondiale, les SST ont atteint 21 °C, le plus chaud jamais enregistré, et ce réchauffement s’étend au golfe du Mexique, où s’est formé l’ouragan Idalia.

Des recherches récentes suggèrent que le réchauffement des océans provoque une intensification accrue – augmentant la force des ouragans – à mesure que notre climat se réchauffe.

« Si vous pensez à un cyclone tropical en général, il s’intensifie en extrayant de l’énergie de l’océan », a déclaré Karthik Balaguru, scientifique en modélisation côtière au Pacific Northwest National Laboratory à Seattle.

« Donc, dans une perspective plus large, si les océans se réchauffent de plus en plus à mesure que le climat change, ils fourniront alors un environnement plus favorable à l’intensification des tempêtes. ».

Balaguru a déclaré que les températures dans le golfe du Mexique sont de 1 à 2 °C plus élevées que la normale.

Cette illustration montre l’anomalie de température de surface de la mer dans le golfe du Mexique et l’océan Atlantique au large des côtes de Floride. (CBC)

Qu’est-ce que l’intensification rapide ?

« Habituellement, les tempêtes tropicales et les ouragans augmentent en intensité à un rythme relativement constant », a déclaré Gabriel A. Vecchi, professeur de géosciences à l’université de Princeton dans le New Jersey.

« Parfois, ils restent à une certaine intensité. Mais de temps en temps, ils subissent un processus que nous appelons une intensification rapide. Et c’est à ce moment-là qu’un ouragan franchit l’équivalent d’une ou deux classes d’intensité en moins de 24 heures. « .

C’est exactement ce qui s’est passé avec l’ouragan Idalia.

Vecchi a déclaré que même si une intensification rapide s’est produite dans environ cinq pour cent des ouragans, ce chiffre est en train de changer.

« La probabilité que cela se produise maintenant est bien supérieure à cinq pour cent », a-t-il déclaré. « Et cela a augmenté au cours des 40 dernières années. Nous constatons cette augmentation, pas seulement dans l’océan Atlantique. Elle a été relativement répandue dans toutes les tropiques. »

Mais il ne s’agit pas uniquement d’eaux océaniques plus chaudes. L’atmosphère – en particulier le cisaillement du vent – ​​joue également un rôle essentiel dans le renforcement des ouragans. Le cisaillement du vent est la variation de la vitesse du vent à mesure qu’il monte dans l’atmosphère.

Lorsque les vents d’un ouragan se précipitent vers le centre de la tempête, ils captent l’humidité de la surface de l’océan avant de monter en spirale vers la paroi oculaire, ou le centre de l’ouragan. Cependant, si le cisaillement du vent est élevé, l’air sec entre, réduisant cette humidité et contribuant à déstabiliser une tempête tropicale. Mais si le cisaillement du vent est faible, cela maintient la tempête et peut également contribuer à son intensification.

Balaguru a récemment publié une étude dans Science qui suggère que le cisaillement du vent le long des côtes de l’Atlantique et du Golfe diminue, ce qui ne fait qu’alimenter davantage l’intensification des ouragans.

Même si l’intensification rapide est très préoccupante, en particulier dans les villes côtières – comme cela a été le cas avec l’ouragan Idalia, Vecchi a déclaré que les prévisions s’améliorent, ce qui sauve des vies.

« Il y a une histoire sur l’ouragan de 1900 à Galveston, au Texas », a-t-il déclaré à propos de l’ouragan qui a tué entre 6 000 et 12 000 personnes. « Ce que vous voyez là-bas, ce sont les conséquences d’une tempête dans un monde où nous n’avons pas de prédictions, ou du moins nous n’utilisons pas les prédictions qui existaient. Avec les tempêtes que nous avons actuellement, j’imagine que cela peut être beaucoup pire. »

Au moment de la publication, aucun décès dû à l’ouragan Idalia n’avait été signalé.

« J’espère que tout le monde est en sécurité, du mieux possible », a déclaré Vecchi. « Et qu’un maximum de biens soient sauvés. Et si cela continue à être le cas, je ne peux pas imaginer que la qualité des prévisions, cette communication, le fait que les différents médias aient été impliqués dans tout cela, n’aient pas fonctionné ». Je ne jouerai aucun rôle. »

