Changement climatique : Rapport sur la façon dont le Canada peut réduire les gaz à effet de serre

Selon un nouveau rapport publié par le Conseil des académies canadiennes, la protection et l’amélioration des écosystèmes naturels peuvent jouer un rôle « petit mais important » pour que le Canada atteigne ses objectifs en matière d’émissions de carbone.

Le Canada vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 et à devenir un pays à zéro émission nette d’ici 2050.

Les données d’Environnement et Changement climatique Canada publiées en 2020 ont montré que le Canada a émis 672 mégatonnes de CO2, la plus grande composante des émissions de GES, et pour atteindre son premier objectif, le Canada devra réduire ces niveaux à environ 333,4 à 296,4 mégatonnes.

Le rapport du Conseil des académies canadiennes (CAC) suggère qu’environ 6 %, ou 40,3 mégatonnes, des émissions annuelles actuelles du Canada pourraient être réduites en investissant dans les paysages naturels et en protégeant les écosystèmes.

Les solutions climatiques fondées sur la nature (SNCC) sont des écosystèmes partout au Canada qui absorbent et stockent naturellement le carbone, comme les forêts, les terres humides et les prairies. Ils peuvent absorber une partie des émissions d’origine humaine et sont souvent appelés « puits de carbone ».

Selon le type d’écosystème, le CCA estime une fourchette de son pouvoir de captation du carbone.

La CCA estime que la « mise en œuvre complète » de la protection et de l’investissement dans le NBCS peut apporter d’autres avantages aux Canadiens en plus des pouvoirs de capture du carbone.

Certains des avantages comprennent le contrôle des inondations côtières, l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau, la réduction de l’érosion des sols, la réduction de l’effet d’îlot de chaleur, qui est une augmentation des températures dans les zones urbaines en raison de paysages moins naturels et une plus grande biodiversité.

“Il est clairement démontré que ces stratégies d’atténuation, qu’il s’agisse d’agriculture ou de foresterie, fonctionnent réellement”, a déclaré Susan Ziegler, professeure de sciences de la terre à l’Université Memorial de Terre-Neuve et experte en ACC, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. “Mais que les co-bénéfices ont le potentiel d’être assez énormes, en ce qui concerne la protection de ce que nous avons déjà.”

Le rapport note également que la réduction des émissions climatiques est la priorité car si l’environnement continue de changer, les perturbations de ces écosystèmes réduisent la capacité d’absorption et de stockage du carbone.

L’ACC a divisé le paysage canadien en catégories et a estimé le pouvoir d’atténuation du carbone de chacune.

LES FORÊTS

Les forêts du Canada, qui s’étendent sur 347 millions d’hectares, sont menacées, selon la CCA, en raison de perturbations accrues comme les incendies de forêt, les insectes détruisant les arbres et la récolte. Ces facteurs ont contribué à ce que les forêts du Canada absorbent moins de CO2.

Grâce à la photosynthèse, les arbres absorbent le carbone et le transfèrent sous terre. Les forêts stockent le carbone dans trois “pools” ; la biomasse vivante souterraine, le bois mort sur pied et tombé et le carbone organique du sol.

“Lorsque les trois bassins sont pris en compte, les forêts aménagées du Canada stockent environ 208 tonnes de carbone par hectare”, indique le rapport. “Mais la variabilité du potentiel de séquestration du carbone à travers le Canada (par exemple, par zone écologique, type de forêt, âge du peuplement, historique des perturbations) rend les estimations régionales plus informatives.”

Les forêts aménagées, qui sont des zones utilisées pour la récolte mais qui font l’objet d’une planification forestière minutieuse pour garantir que l’exploitation forestière est effectuée de manière durable, représentent 65 % du total des forêts du pays. Le rapport de l’ACC note qu’en raison des perturbations « à grande échelle », les forêts aménagées du Canada sont estimées être une source nette de CO2.

« Au cours des dernières années, des facteurs tels que les incendies de forêt, les épidémies d’insectes, la diminution des précipitations et la variation des taux de récolte annuels ont contribué à ce que les forêts canadiennes deviennent des sources de carbone plutôt que des puits », indique le rapport.

Ziegler, qui étudie les forêts boréales du Canada, dit que cet élément des conclusions du rapport est « discordant ».

“Le Canada possède ces vastes réserves de carbone d’importance mondiale, mais toutes ces réserves sont liées au climat”, a-t-elle déclaré. “Ils sont liés au climat d’une manière qui peut améliorer l’absorption de ce CO2 de l’atmosphère ou en libérer davantage.”

Certaines études, comme “Large Soil Carbon Storage in Terrestrial Exosystems of Canada” publiée dans Advancing Earth and Space Science, pensent qu’une quantité “substantielle” de carbone est enfouie profondément sous la surface. Le rapport indique qu’il pourrait y avoir un stock de carbone total estimé à 306 gigatonnes de carbone sous les forêts du Canada.

Les perturbations des forêts empêchent non seulement les arbres d’absorber correctement le carbone, mais libèrent également le CO2 stocké par l’écosystème. Ziegler dit que le passage d’un puits de carbone à une source de carbone s’est produit en 2018 lorsque 2 115 incendies ont ravagé 1,35 million d’hectares de forêts en Colombie-Britannique

“La raison pour laquelle nous sommes passés d’un puits pour les forêts boréales du Canada à une source est largement attribuée à l’énorme quantité d’incendies que nous avons eus récemment”, a-t-elle déclaré.

AGRICULTURE ET PRAIRIES

Couvrant la majeure partie du sud de l’Alberta, de la Saskatchewan et des vallées intérieures de la Colombie-Britannique, les prairies du Canada représentent 6,2 millions d’hectares de terres.

Les terres absorbent et libèrent du carbone en réponse à certains facteurs, comme l’ajout ou non d’engrais. Pour cette raison, le rapport indique qu’il existe une gamme d’opportunités pour améliorer la séquestration du carbone, c’est-à-dire lorsque les écosystèmes absorbent le CO2 de l’atmosphère et le stockent sous terre où il sera mis sous pression et deviendra liquide.

De même, les zones agricoles, qui couvrent 47 millions d’hectares, absorbent et libèrent également du carbone. Les deux écosystèmes stockent le CO2 dans le sol en dessous.

En raison de la décomposition de la matière végétale dans ces zones, du méthane et du carbone sont tous deux naturellement émis dans ces écosystèmes. Les terres agricoles émettent notamment du protoxyde d’azote (N2O), un sous-produit de l’apport d’azote dans le sol via les engrais. L’oxyde nitreux a 298 fois le potentiel de réchauffement global du dioxyde de carbone, indique le rapport.

« En 2020, on estimait que les sols agricoles au Canada émettaient en moyenne 21 mégatonnes d’équivalent CO2 d’oxyde nitreux, comparativement à un puits de carbone net estimé pour les terres cultivées de 9,6 mégatonnes d’équivalent CO2 », explique le rapport.

Cela signifie qu’en raison des perturbations humaines et des engrais, les cultures du Canada émettent plus d’émissions de GES qu’elles n’en absorbent.

“L’une des solutions… est de prêter attention au fonctionnement réel des écosystèmes naturels et d’essayer de réduire ces émissions provenant des processus agricoles”, a déclaré Ziegler. “(Et pour) profiter de l’environnement naturel du sol pour fournir les nutriments nécessaires à la récolte.”

Les émissions des prairies se produisent également mais représentent moins de 0,05 mégatonne d’équivalent CO2 en 2020, selon le rapport.

Si des protections sont mises en œuvre, selon l’estimation prudente de l’ACC basée sur le moment et les températures de récolte, le Canada pourrait voir un taux de séquestration de 0,025 à 0,64 tonne d’équivalent CO2 par hectare et par an. Si des pratiques agricoles améliorées ne sont pas introduites, les écosystèmes continueront d’être des sources de carbone.

MILIEUX HUMIDES, LACS, RIVIÈRES

Le Canada contient environ les deux tiers de la superficie totale des terres humides d’eau douce en Amérique du Nord, soit environ 220 millions d’hectares, selon le rapport.

Le sol qui se trouve au fond des écosystèmes des zones humides est appelé tourbières, où le carbone est stocké. Les bords des lacs et des rivières ont également des tourbières, mais on ne sait pas quelle quantité de carbone peut être stockée dans ces écosystèmes.

Les rivières et les lacs émettent du CO2 et du méthane lorsqu’ils transportent des matières organiques, telles que des feuilles et du bois, lors de leur décomposition.

“Il existe de grandes incertitudes autour des estimations du stockage du carbone et des taux de séquestration en ce qui concerne les lacs et les rivières”, explique le rapport. “En tant que tel, le comité ne considère pas leur restauration et leur conservation comme des NBCS viables en raison de ces lacunes dans les connaissances.”

Cependant, le rapport note que pour comprendre le stockage du carbone, la conservation et la protection de ces écosystèmes souvent perturbés doivent se poursuivre.

Si une amélioration supplémentaire de l’écosystème se produit, l’estimation prudente du rapport indique que les lacs du Canada pourraient stocker environ 20 gigatonnes de carbone.

« La vulnérabilité des stocks de carbone et le rôle que les solutions climatiques naturelles peuvent jouer dans la promotion de leur protection vont bien au-delà de ces 6 % (réduction des émissions) », a déclaré Ziegler.

Les terres humides peuvent absorber et stocker du carbone pendant des siècles, ce qui en fait un puits de carbone d’une importance cruciale au Canada. Le rapport note que de nombreuses zones humides ont été converties à d’autres usages ou endommagées au point de ne plus pouvoir absorber autant de CO2.

Lorsque les tourbières sont drainées, elles deviennent de grands émetteurs du carbone stocké, libérant environ 16,3 tonnes de CO2 par hectare et par an, ce qui équivaut à la consommation d’énergie de 3,8 foyers pendant un an. Les tourbières s’étendent sur 110 millions d’hectares au Canada.

Les sédiments exposés continuent à libérer du CO2 dans l’atmosphère chaque année après le drainage.

“En d’autres termes, chaque année après le drainage entraîne des pertes de carbone qui ont mis (environ) 70 ans à s’accumuler”, indique le rapport.

Comme les zones humides sont des écosystèmes extrêmement sensibles, il est difficile d’estimer la quantité de carbone qu’elles peuvent stocker et absorber. Les chercheurs commencent tout juste à comprendre, grâce à des expériences sur le terrain et à des tests, à quel point ces écosystèmes sont importants pour le Canada.

Si le Canada pouvait éviter la conversion supplémentaire des tourbières entre 2020 et 2050, ces systèmes pourraient empêcher le rejet de 199 mégatonnes d’équivalent CO2 par an, ce qui équivaut à 449 millions de pétrole consommé.

CÔTES MARINES

Les plus de 240 000 kilomètres de côtes marines du Canada offrent une occasion unique de stocker du carbone, ont rapporté les experts.

Ces écosystèmes complexes peuvent absorber et stocker du carbone, certaines premières recherches indiquant que les marais salants, les herbiers marins et les mangroves peuvent contenir du carbone pendant des siècles.

Les scientifiques et les chercheurs ont surnommé ce “carbone bleu”.

Comme d’autres puits de carbone, les écosystèmes côtiers stockent le carbone dans les tourbières, les sols souterrains

“Les tourbières (retiennent) des milliers d’années d’énormes quantités de carbone”, a déclaré Ziegler. “Certains de nos plus grands magasins (au Canada) se trouvent en fait dans le complexe de tourbières de la baie Saint-James (baie d’Hudson).”

Ce qui rend ces écosystèmes vitaux pour les objectifs d’émissions du Canada, c’est que s’ils sont détruits, ils peuvent libérer le carbone stocké dans l’atmosphère.

La Blue Carbon Initiative, une organisation axée sur la sauvegarde des habitats marins côtiers, estime que lorsque ces écosystèmes sont dégradés ou détruits, jusqu’à 1,02 milliard de tonnes de CO2 sont libérées chaque année dans le monde, ce qui équivaut à la consommation d’énergie de plus de 234 millions de foyers pour une année.

La recherche sur le carbone bleu progresse lentement en raison des recherches pratiques nécessaires et des tests dans les régions éloignées. En raison d’une compréhension précoce de la façon dont les puits de carbone sont dégradés par le changement climatique, le rapport explique “qu’il y a une diminution du stockage du carbone” lorsque ces écosystèmes sont sous “stress”.

Les grandes différences de température annuelle et d’environnement sur les côtes du Canada, qui s’étendent de Terre-Neuve à l’île de Vancouver et au nord de la baie d’Hudson, rendent difficiles les estimations de la séquestration du carbone.

Chaque écosystème a des processus délicats de capture et de stockage du carbone, ce qui indique aux experts que davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre pleinement la puissance de ces systèmes climatiques basés sur la nature.

“L’évaluation de la valeur des NBCS nécessitera des approches régionales spécifiques pour chacune des côtes de l’Atlantique, de l’Arctique et du Pacifique en raison des variations de la végétation, du climat et du changement du niveau de la mer”, indique le rapport.

Une estimation publiée dans Science Advances en juin 2021 et intitulée « Solutions climatiques naturelles pour le Canada » explique que les écosystèmes de carbone bleu peuvent atténuer la libération de 1,7 million de tonnes de CO2 d’ici 2030, ce qui équivaut à 3,4 millions de barils de pétrole.

“Les écosystèmes naturels autour des États-Unis et du Canada font déjà beaucoup de bien en ce qui concerne les émissions, et nous devons y prêter une attention très particulière”, a déclaré Ziegler. “J’espère vraiment que ce (rapport) suscitera beaucoup d’intérêt et beaucoup d’investissements pour mieux comprendre ces écosystèmes.”