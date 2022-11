Changement climatique : Montée des océans, ondes de tempête “désastre au ralenti” pour les côtes

Les marées montent, les sables se déplacent et les côtes s’effritent. Alors que des études mettent en garde contre la montée des mers et l’accélération de l’érosion résultant des changements climatiques, les collectivités côtières du Canada se demandent ce que l’avenir leur réserve.

« Vivre sur le littoral fait partie de notre tissu économique, social, culturel. C’est le gagne-pain des gens. Il est difficile de quitter ces côtes », a déclaré Chris Houser, professeur de sciences environnementales à l’Université de Windsor et membre du groupe de recherche côtière de l’école. “Ce sera une période très difficile car nous voyons certaines de ces zones côtières érodées ou encore plus touchées par l’élévation du niveau de la mer et les tempêtes.”

Les collectivités des côtes est et ouest du Canada courent le risque de glisser sous la montée des marées à mesure que les niveaux d’eau augmentent. Un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat publié l’année dernière indique que le taux d’élévation du niveau de la mer s’accélère et que les mers ont monté d’environ 20 centimètres depuis le début du XXe siècle.

John Clague, professeur de sciences de la Terre à l’Université Simon Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique, a déclaré que même quelques millimètres faisaient une différence, surtout lorsque les effets sont exacerbés par de violentes tempêtes comme Fiona qui a frappé le Canada atlantique en septembre.

“C’est un désastre au ralenti”, a-t-il déclaré. Il a noté que Fiona produisait beaucoup d’érosion. « Et c’est permanent. Une fois que c’est fait, c’est fait. »

De l’autre côté du pays, des municipalités comme Richmond, en Colombie-Britannique, avec une population de plus d’un quart de million d’habitants, vivent avec une «menace à leur porte», a-t-il déclaré. La région abrite le Deltaport, l’une des installations d’exportation les plus importantes du Canada, ainsi que l’aéroport international de Vancouver et des billions de dollars d’autres infrastructures essentielles qui ne peuvent pas être facilement abandonnées ou déplacées, a-t-il déclaré.

La solution la plus immédiate mise en œuvre est que les nouveaux bâtiments le long du rivage soient surélevés d’un mètre pour tenir compte de l’élévation attendue du niveau de la mer, a-t-il déclaré, mais il s’agit d’une solution temporaire.

“Nous ne faisons que lancer le problème sur la route”, a déclaré Clague.

Houser a déclaré que les scientifiques n’avaient pas un “bon calcul” de la quantité de terres perdues à mesure que le niveau de la mer montait, car une combinaison de facteurs était impliquée. Alors que la montée des eaux réclame des terres, il a ajouté qu’il existe également une menace supplémentaire d’inondation et d’érosion.

« Une grande partie de l’érosion au Canada n’a rien à voir avec l’élévation du niveau de la mer. Mais cela a vraiment à voir avec le déséquilibre des sédiments », a-t-il déclaré.

Lorsque les mers arrivent, l’écosystème s’adapte en se déplaçant vers la terre. Tant qu’il y a de l’espace pour se déplacer, c’est bien, a déclaré Houser, mais les communautés humaines ne sont pas si mobiles. Les gens pourraient commencer à abandonner les communautés côtières affectées par l’évolution des conditions, a-t-il déclaré.

Une étude publiée en mars 2020 par le Centre commun de recherche de la Commission européenne indique que près de la moitié des plages de sable du monde risquent de disparaître d’ici la fin du siècle en raison de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

L’Australie risque de perdre le plus, suivie de près par le Canada, suggère le document. Les modèles montrent que le Canada devrait perdre entre 6 400 et 14 400 kilomètres de plage de sable d’ici 2100. Le littoral total du Canada est d’environ 243 000 kilomètres.

Adam Fenech, directeur du laboratoire climatique de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré que le littoral de 1 260 kilomètres de la province courait un risque important d’érosion. Des études ont montré que l’île a connu une érosion à un taux moyen global de 0,28 mètre par an entre 1968 et 2010.

Fenech a utilisé ces données pour montrer les changements du littoral de la province au cours des 80 prochaines années. Ses calculs montrent que plus de 1 000 maisons, 146 bâtiments commerciaux, plus de 40 garages, huit granges, sept gazebos, 17 phares et 45 kilomètres de route risquent d’être perdus à cause de l’érosion côtière d’ici la fin du siècle.

L’île est “juste composée” de sable et de grès, et n’est pas un endroit “très robuste” pour commencer, a déclaré Fenech. L’ajout du changement climatique aggrave les choses.

“Le niveau de la mer monte, les températures de l’eau augmentent en se débarrassant de la glace de mer, qui agit comme un bon tampon contre l’activité des tempêtes. Nous avons eu des tempêtes plus fortes, donc tout joue contre l’Île-du-Prince-Édouard en termes de son avenir en tant qu’île maintenant », a-t-il déclaré.

« L’île ne va nulle part rapidement. Il faudrait encore 10 000 ans pour que l’île disparaisse. Mais il y a des endroits où nous perdons un à cinq mètres de côte par an. »

Le professeur Kate Sherren de l’école d’études environnementales de l’Université Dalhousie a déclaré que les bords du Canada étaient plus hauts et plus secs avant le recul des glaciers.

Les forces géologiques sont toujours en train de se rééquilibrer à cause de ce poids, et les bords côtiers glissent lentement dans l’eau, a-t-elle déclaré.

Imaginez une personne lourde assise au milieu d’un lit à eau avec deux personnes plus petites à chaque extrémité, a déclaré Sherren. “Quand cette grande personne se lève, les gens à la fin vont en fait descendre.”

Et c’est ce qui se passe au centre du Canada en cette période postglaciaire, dit-elle.

Fenech a appelé l’Î.-P.-É. le canari proverbial dans la mine de charbon en termes d’être à l’avant-garde des impacts du changement climatique. Mais cela permet également aux scientifiques et aux gouvernements de comprendre où et quelles sont les meilleures méthodes pour s’adapter et vivre avec le changement climatique, a-t-il déclaré.

Houser a déclaré que les communautés côtières touchées par des tempêtes majeures devront repenser la façon dont elles se reconstruisent et si certaines zones sont devenues interdites.

« Allons-nous imposer un autre type de construction et de blindage de la côte ? Ou allons-nous… permettre que cette zone soit revendiquée par l’eau ?

Lorsque l’ouragan Ivan a frappé la côte de la Floride en 2004, il a été considéré comme une tempête centennale, a-t-il déclaré.

«Ce qui s’est passé, c’est juste après l’ouragan – après que toutes les maisons ont été démolies, après que les routes ont été complètement déchirées – les prix des maisons ont en fait augmenté. Le nombre de constructions a augmenté, car les gens pensaient qu’ils étaient en sécurité pendant encore 99 ans », a-t-il déclaré.

« Il y a un problème dans la façon dont les gens perçoivent et comprennent la science, comprennent la probabilité. C’est encore plus difficile à traduire lorsque la fréquence et l’ampleur des tempêtes changent réellement.

Les événements d’érosion observés à l’Île-du-Prince-Édouard et à Northumberland, en Nouvelle-Écosse, cette année après l’arrivée de Fiona dans la région montrent qu’ils vont radicalement changer le paysage, a déclaré Sherren.

« Peut-être que ça ne va pas disparaître dans 20 ans, mais ça va être très différent. Et c’est la durée d’un prêt hypothécaire.

Les gens doivent comprendre que les côtes sont dynamiques et non statiques, a-t-elle déclaré.

“La plaine inondable appartient à la rivière et la plage appartient à l’océan”, a déclaré Sherren, se souvenant d’une citation qu’elle avait entendue une fois. « Ils ne nous appartiennent pas. Et ils peuvent le récupérer quand ils le souhaitent.

Hina Alam, La Presse canadienne

