Changement climatique : l’IA révèle l’avenir des villes si les objectifs climatiques ne sont pas atteints

Le Canada a élaboré un plan pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050, avec de nombreux autres pays, ce qui signifie qu’ils ne produiront pas plus d’émissions qu’ils ne pourront absorber de l’atmosphère d’ici cette année-là. Mais que se passera-t-il s’ils n’atteignent pas cet objectif ?

Alors que les dirigeants mondiaux se rendent en Égypte pour la conférence annuelle sur le climat connue cette année sous le nom de COP27, les experts avertissent que le monde n’est pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs précédents de réduction des émissions.

Selon un rapport publié en avril par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ).

Les experts du climat net zéro de la société britannique de comparaison de prix Uswitch ont utilisé un outil d’intelligence artificielle (IA) appelé Midjourney pour découvrir à quoi ressembleraient les grandes villes du monde dans 70 ans dans les pires et les meilleurs scénarios climatiques. .

Pour découvrir les conséquences potentielles du non-respect des objectifs climatiques, l’équipe de l’énergie verte a collaboré avec le directeur de recherche de l’initiative Net Zero de l’Université d’Oxford pour analyser les données sur les émissions et le dernier rapport IPPC pour “identifier comment chaque pays sera le plus affecté par le changement climatique en 2100″. .”

Les chercheurs ont utilisé Midjourney pour prédire l’avenir de 20 sites bien connus dans le monde. Ils comprennent Toronto, New York, Paris, Rio de Janeiro, Sydney, Tokyo, Agra, Auckland, Barcelone, Pékin, Berlin, Dubaï, Édimbourg, Gizeh, le parc national Kruger (Afrique du Sud), Londres, Los Angeles, Mexico et Moscou. .

Voici à quoi ils ont prédit que Toronto ressemblerait en 2100 :

Les meilleurs et les pires scénarios de Toronto sont visibles dans les images créées par l’IA de Ben Gallizzi et du professeur Sam Fankhauser via Uswitch.com.

Visant à atteindre un statut zéro net d’ici 2040, Toronto a l’un des objectifs les plus agressifs d’Amérique du Nord pour lutter contre les émissions mondiales, établi après qu’une urgence climatique a été déclarée dans la ville en 2019.

La consommation de combustibles fossiles dans les maisons, les entreprises et les automobiles de Toronto devrait être entièrement éliminée au cours des 20 prochaines années afin d’atteindre l’objectif de zéro net d’ici 2040, selon le gouvernement municipal. Cela est nécessaire puisque les changements climatiques devraient rendre le climat de Toronto plus chaud, plus humide et plus intense au cours des prochaines années.

“AI anticipe un Toronto sombre et sombre qui a une pollution extrêmement visible affectant l’horizon de la ville. Cependant, si le conseil municipal et le peuple canadien contribuent à apporter ces changements, l’image de droite pourrait ressembler à une perspective plus positive”, selon une version Uswitch.

New-York en 2100

Les meilleurs et les pires scénarios de New York sont visibles dans les images créées par l’IA de Ben Gallizzi et du professeur Sam Fankhauser via Uswitch.com.

New York a connu une grave pollution due aux émissions quotidiennes des navetteurs, comme la plupart des centres commerciaux. Selon les visuels de l’IA, le luxuriant Central Park de New York deviendrait définitivement sec si les tendances actuelles se maintiennent et qu’elles n’atteignent pas le zéro net d’ici 2050.

Londres en 2100

Les meilleurs et les pires scénarios de Londres sont visibles dans les images créées par l’IA de Ben Gallizzi et du professeur Sam Fankhauser via Uswitch.com.

La capitale de l’Angleterre a connu des étés particulièrement chauds et secs ces dernières années. L’été moyen à Londres pourrait être 5% plus sec et la journée d’été moyenne pourrait être plus chaude de 3 ° C d’ici le milieu de ce siècle, selon des chercheurs d’Uswitch. Les vagues de chaleur sont plus susceptibles de se produire et étaient nettement plus chaudes à l’été 2022, lorsque la température de Londres a atteint 41 °C.

Travailler vers l’objectif de zéro net aidera Londres à éviter d’apparaître brumeux et terne, comme le montrent les images de l’IA, mettant en évidence la mauvaise qualité de l’air et la pollution.

“Il est important de visualiser à quoi pourrait ressembler le monde dans les prochaines décennies si nous ne commençons pas à apporter des changements maintenant”, a déclaré Ben Gallizzi, expert en énergie chez Uswitch, dans un communiqué.

“Si les pays du monde entier ne commencent pas à changer leurs habitudes, les répercussions pourraient rendre de nombreux endroits méconnaissables.”