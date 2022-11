Changement climatique : l’Europe est « l’image en direct d’un monde qui se réchauffe », avec des températures qui augmentent plus de deux fois plus que sur les autres continents | Actualité Climatique

L’Europe s’est réchauffée plus de deux fois plus que le reste du monde au cours des trois dernières décennies, selon l’Organisation météorologique mondiale.

Entre 1991 et 2021, les températures en Europe se sont réchauffées en moyenne de 0,5 C (0,9 F) par décennie, contre une moyenne mondiale de 0,2 C (0,36 F).

Ceci malgré le fait que l’Union européenne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 31 % entre 1990 et 2020.

L’un des facteurs du réchauffement de l’Europe est qu’une grande partie du continent se trouve dans les régions subarctiques et arctiques – la zone qui se réchauffe le plus rapidement sur Terre.

Et il y avait moins de nuages ​​pendant l’été, permettant à plus de lumière du soleil et de chaleur d’atteindre le continent, selon Freja Vamborg, scientifique principale au Copernicus Climate Change Service.

L’été dernier en Europe a battu des records – il y a eu une vague de chaleur dans de nombreux pays et les glaciers alpins ont continué à fondre rapidement.

La Le Royaume-Uni a connu sa température la plus chaude jamais enregistrée et il y avait aussi destructeur feux de forêt en FranceTurquie, Italie et Grèce.

En 2021, on estime que les événements météorologiques extrêmes aggravés par le changement climatique – tels que les inondations – ont coûté au continent plus de 50 milliards de dollars (43,8 milliards de livres sterling).

Le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, a déclaré : “L’Europe présente une image en direct d’un monde qui se réchauffe et nous rappelle que même les sociétés bien préparées ne sont pas à l’abri des impacts des phénomènes météorologiques extrêmes.

Plus de la moitié du territoire de l’UE a été désignée comme étant en sécheresse en septembre



“Du côté de l’atténuation, le bon rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la région devrait se poursuivre et l’ambition devrait être encore accrue.

“L’Europe peut jouer un rôle clé dans la réalisation d’une société neutre en carbone d’ici le milieu du siècle pour respecter l’accord de Paris.”

Pendant ce temps, les dirigeants mondiaux se préparent à se rendre en Égypte la semaine prochaine pour COP27le sommet annuel des Nations Unies sur le climat.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a d’abord refusé d’y assister en raison “d’autres engagements nationaux urgents” mais, à la suite de critiques, il a changé d’avis mercredi.

Le sommet se déroulera du 6 au 18 novembre.

Le Royaume-Uni a présidé le sommet précédent l’année dernière, la COP26 de Glasgow, où les dirigeants mondiaux ont pris une série d’engagements aboutissant à un accord visant à renforcer les objectifs de réduction des émissions pour 2030 d’ici la fin de l’année prochaine.

