Changement climatique : les terrains de golf canadiens s’efforcent de réduire leur impact écologique

Les origines du golf remontent à des centaines d’années dans l’Écosse rurale où les caractéristiques naturelles du terrain près d’Édimbourg créaient les dangers auxquels les golfeurs devaient jouer et où les moutons gardaient l’herbe bien entretenue.

Mais le jeu s’est répandu dans le monde entier au cours des siècles qui ont suivi avec des environnements différents forçant la technologie utilisée pour entretenir les terrains de golf à évoluer bien au-delà des moutons. Les terrains de golf sont devenus source de discorde, certains écologistes critiquant leur utilisation de pesticides et d’eau douce, mais leurs défenseurs affirment qu’ils peuvent être des oasis qui donnent aux villes et aux banlieues d’importants espaces verts.

La Dre Sara Stricker du Turfgrass Institute de l’Université de Guelph veut combler ce fossé entre les critiques des terrains de golf et leurs partisans.

« Les terrains de golf, en particulier dans les zones très urbanisées, sont les derniers vestiges de nos espaces naturels et je pense qu’il est important de les protéger », a déclaré Stricker. « Les surintendants ne sont pas des gens méchants. Ce sont des gens avec des enfants, des familles et des chiens.

“Ils veulent aussi que l’environnement soit aussi sain que possible et ils doivent préserver la zone dont ils sont chargés de prendre soin.”

Le Turfgrass Institute s’efforce de développer des types de gazon plus résistants et plus durables pour les surfaces de jeu comme les terrains de golf et les terrains de football. Stricker a déclaré que de nombreux terrains de golf servent de plaques tournantes pour les innovations en matière de durabilité, notamment en augmentant leur capacité à capturer le carbone et à développer de nouvelles pratiques de conservation de l’eau.

À titre d’exemple, Stricker a déclaré que le Turfgrass Institute aide à développer de nouvelles variétés cultivées d’herbe qui utilisent moins d’eau.

“De la même manière que McIntosh et Granny Smith sont des variétés de pommes cultivées, vous pouvez conserver la même espèce (d’herbe) ou passer à des espèces plus tolérantes à la sécheresse”, a déclaré Stricker. « Nous avons mené quelques essais en Ontario avec le pâturin des prés et aussi la fétuque élevée, deux espèces différentes de gazon en plaques, en partenariat avec un groupe appelé Turfgrass Water Conservation Alliance.

“Ainsi, lorsqu’un terrain de golf souhaite réduire sa quantité d’apports d’eau, il peut passer à une variété tolérante à la sécheresse que nous avons testée ici.”

Les pesticides sont un autre problème, cependant.

Parce que l’herbe d’un tee, d’un fairway et d’un green doit être si bien entretenue pour être jouable, les surintendants de golf doivent utiliser des pesticides et d’autres traitements chimiques pour aider à maintenir le gazon en vie.

En Ontario, les terrains de golf doivent présenter des rapports d’utilisation annuels au Conseil de la lutte antiparasitaire intégrée. Dans leur rapport, ils doivent expliquer pourquoi ils ont appliqué, quelle quantité a été appliquée et ce qu’ils prévoient de réduire pour maintenir leur certification IPM, ce qui leur donne l’autorisation de continuer à pulvériser leur gazon géré.

Miriam Diamond, professeure au département des sciences de la Terre de l’Université de Toronto et spécialisée dans les stratégies de réduction des contaminants chimiques dans l’environnement, est profondément préoccupée par l’impact écologique des terrains de golf au Canada. Elle a dit que la Loi sur les pesticides de l’Ontario de 1990, qui fournit le cadre de la province pour la réglementation des pesticides, était un développement important, mais note que les terrains de golf en sont largement exemptés.

“Nous sommes dans une situation bien pire maintenant en ce qui concerne la population de pollinisateurs”, a déclaré Diamond. “La population d’oiseaux chanteurs s’effondre, les amphibiens ont déjà beaucoup diminué.

“Il doit y avoir un moyen pour les golfeurs de profiter de l’extérieur, en s’assurant que les petits-enfants des golfeurs ne se contentent pas de regarder des images de grenouilles dans les livres, mais qu’ils sachent réellement qu’il y a des grenouilles vivantes.”

Diamond a également signalé l’utilisation d’engrais sur les terrains de golf comme une préoccupation, car elle peut avoir l’effet néfaste immédiat d’avoir trop de nutriments dans l’eau, ce qui peut causer de graves dommages à un écosystème. Dans des conditions extrêmes, une fertilisation excessive peut tuer les poissons car elle favorise la croissance des algues, qui à leur tour aspirent l’oxygène de l’eau et empêchent les poissons de respirer.

Audubon International, une organisation d’éducation environnementale à but non lucratif basée à New York, certifie les terrains de golf du monde entier pour s’assurer qu’ils limitent leur utilisation de pesticides et d’engrais. Frank LaVardera, directeur des programmes environnementaux pour le golf de l’organisation, a déclaré que même les plus petits changements apportés à un parcours peuvent faire une énorme différence sur son impact écologique.

“Votre parcours de golf typique de 18 trous peut s’étendre sur 150 à 200 acres de propriété totale, mais avoir entre 70 et 80 acres de gazon géré”, a déclaré LaVardera, qui note qu’il existe 75 parcours à travers le Canada entièrement certifiés par Audubon International. «Lorsque des cours entrent dans notre programme, nous les encourageons à trouver des moyens de réduire et d’éliminer une partie de ce territoire géré.

“En faisant le tour (d’un parcours), vous pouvez identifier 3 000 pieds carrés ici, 5 000 pieds carrés là, 10 000 pieds carrés ici, et avant que nous le sachions, vous pourriez réduire le gazon géré de peut-être trois, quatre ou cinq acres.”

Lorsqu’un parcours réduit son gazon géré, il diminue automatiquement tous les intrants, y compris l’eau, les produits chimiques, moins d’essence pour les tondeuses à gazon, et donc son impact environnemental global. D’autres innovations, notamment des tondeuses à gazon robotisées plus précises et des pulvérisateurs de pesticides contrôlés par ordinateur, signifient également moins de produits chimiques gaspillés, de carburant brûlé et une économie globale pour les terrains de golf.

L’emplacement d’un terrain de golf est important car, malgré les inconvénients des terrains, il pourrait toujours représenter la meilleure utilisation possible des terres.

« Si le choix était de laisser un terrain, totalement inexploité, et à l’état naturel, par opposition à la construction d’un golf, évidemment, dirions-nous, laissons-le à l’état naturel total, ce serait le mieux pour l’environnement, “, a déclaré LaVardera. « Mais ce n’est pas vraiment le monde réel, les gens possèdent des biens et les gens développent des biens.

“Le golf, comme nous le savons, est une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars, donc les gens construiront des terrains de golf. Notre philosophie est que si vous allez construire un terrain de golf, ou si vous exploitez un terrain de golf, exploitons-le de la manière la plus durable possible.

Stricker a noté que la plupart des terrains de golf ont été construits à l’origine en dehors des centres urbains, mais que l’étalement s’est développé autour d’eux, les laissant comme des puits de chaleur et des pièges à carbone majeurs pour les communautés suburbaines.

“Beaucoup de gens disent que dans les villes, c’est comme, ‘oh, prends le terrain de golf et transforme-le en parc.’ Super. Qui va payer pour ça ? dit Stricker. « Lorsqu’un terrain de golf ferme, il ne se transforme pas en parc. Il se transforme généralement en lotissement.

« Et puis c’est plus d’espace pavé et plus de maisons et pas d’espace vert. Donc, dans un espace urbain, oui, absolument un terrain de golf, c’est le plus logique.

John Chidley-Hill, La Presse Canadienne

