Changement climatique : les relations tendues entre les États-Unis et la Chine rendent les discussions sur la réduction des émissions de carbone plus difficiles, admet John Kerry | Actualités Climat

L’envoyé spécial des États-Unis sur le changement climatique, John Kerry, a déclaré à Sky News que les relations tendues entre les États-Unis et la Chine l’ont rendu plus difficile dans son travail.

S’adressant exclusivement à Sky depuis un sommet sur le climat à Milan, M. Kerry a déclaré que sa capacité à persuader Chine d’être plus ambitieux dans la réduction de ses émissions de carbone a été affecté par la tensions géopolitiques croissantes entre les deux superpuissances.

Il a déclaré: « Cela a été plus compliqué à cause d’autres problèmes.

Image:

John Kerry arrive pour assister à la conférence pré-COP26 Youth4Climate à Milan



« À l’origine… le climat allait être traité tout seul, en raison de ses exigences urgentes.

« Mais la réalité s’est glissée ces derniers mois, et il y a donc eu un ralentissement de notre capacité à bouger.

« J’espère que nous pourrons toujours trouver un terrain d’entente.

« Je rencontrerai sous peu mon homologue chinois, et nous espérons tous les deux pouvoir faire des progrès. »

M. Kerry a précédemment déclaré que si la Chine ne parvenait pas à déplacer son objectif d’émissions nettes de carbone zéro de 2060 à 2050, les efforts du reste du monde pour lutter contre le réchauffement climatique pourraient être vains.

Je lui demande quel message cela enverra au reste du monde si le président chinois Xi Jinping ne se présente pas en personne à la COP26 à Glasgow.

Il dit: « En fait, je n’y ai pas vraiment beaucoup réfléchi pour être honnête.

« Quelque 190 certains pays viendront … et cela ne sera pas défini par si le président Xi se présente.

« La grande, très grande majorité des pays du monde sont très impatients de faire partie d’un moment où nous franchissons vraiment un cap, et nous nous dirigeons dans la bonne direction de la crise climatique. »

Et quelle est son évaluation de l’hôte de la COP26 et du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui dans un récent discours avec désinvolture et plaisanterie a qualifié la lutte contre le changement climatique d’« acte vert politiquement correct de serrer un lapin dans ses bras »?

L’envoyé spécial Kerry est-il pleinement convaincu qu’il est la bonne personne pour aider à mener la lutte mondiale contre la crise climatique ?

Il a dit : « Eh bien, la preuve est dans le pudding, n’est-ce pas ?

« Je pense que ce n’est pas une question de confiance dans le sens où nous portons des jugements sur la confiance que nous accordons à ceci ou à cela.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la COP26



« Il s’y est engagé et il fait publiquement des choses importantes pour essayer de faire en sorte que cela fonctionne.

« Et j’ai été impressionné par les déclarations qu’il a faites à ce jour, engageant son gouvernement et le monde à agir, et je pense qu’il fait preuve de leadership.

« Mais à la fin, vous savez que nous devons y arriver, et c’est le fait de faire les actions… c’est ce qui déterminera, ce qui devrait déterminer, les jugements que les gens porteront sur Glasgow et ce qui s’y passe. »

Je demande à l’ancien secrétaire d’État américain s’il ressent de la colère envers les nations et les dirigeants qui ne sont pas disposés à agir.

19 septembre : la Chine n’a pas encore confirmé sa participation à la COP26



Il déclare : « Je ressens de la frustration face à la durée et à la lenteur avec lesquelles, en tant que monde, nous avons évolué jusqu’à présent.

« Les gens ont été mis en danger par les pratiques actuelles, et depuis 30 ans, nous savons à quel point c’est grave et pourtant, les gens bougent trop lentement.

« Vous savez que je ne vais pas me perdre et essayer d’exprimer simplement de la colère, je vais essayer de faire de mon mieux au jour le jour, c’est ce que je fais.

« Je me considère chanceux de pouvoir être au milieu de ce combat.

Il fait une pause et ajoute, légèrement en plaisantant, « Parfois, je peux réserver la colère et crier dans le noir, mais je ne pouvais pas le faire publiquement. »

Je lui demande s’il considère la COP26 comme une opportunité de rédemption pour une génération qui n’a pas réussi à faire face à la crise climatique.

Il se hérisse presque.

« Je n’y ai pas pensé de cette façon, non.

PM : COP26 « le début de la fin du changement climatique »



« Nous étions une génération qui marchait pour les droits civiques et pour les droits humains, pour l’environnement, pour les droits des femmes, et nous avons fait une différence.

« Alors, vous savez, je ne suis pas là pour m’excuser.

« Je suis ici pour me battre pour la prochaine étape. »

