Changement climatique : les pays pourraient-ils se poursuivre en dommages-intérêts ?

Une étude récente sur les coûts économiques des émissions de gaz à effet de serre soulève des questions quant à la possibilité d’un litige climatique entre pays.

L’analyse du Dartmouth College aux États-Unis a révélé qu’une poignée de pays seulement représentaient collectivement des billions de dollars de pertes de revenus mondiaux de 1990 à 2014.

S’adressant à Your Morning de CTV lundi, la directrice du programme climat et énergie du Centre pour le droit international de l’environnement, Nikki Reisch, a déclaré qu’aucune étude ne prouvera à elle seule un cas juridique, ni ne déclenchera de “déluges” de litiges.

Mais elle a dit que l’étude est importante pour d’autres raisons.

“D’abord et avant tout, cette étude met à nu à quel point les impacts économiques du changement climatique sont inégaux et quels pays ont le plus contribué à ce coût croissant”, a déclaré Reisch.

L’analyse montre que les émissions territoriales américaines ont coûté au Mexique 79,5 milliards de dollars de perte de produit intérieur brut entre 1990 et 2014.

Pendant ce temps, l’impact des émissions américaines sur le Canada a entraîné un gain de 247,2 milliards de dollars américains, selon l’analyse. L’étude a utilisé des valeurs en dollars américains corrigées de l’inflation en 2010.

Reisch a déclaré que l’étude montre qu’il est possible de “faire le lien” entre la pollution dans un pays et les dommages dans un autre, bien que traduire une nation en justice pour des dommages climatiques entraînerait des coûts diplomatiques importants.

“Mais ce calcul politique pourrait bien changer parce que nous vivons au milieu d’une crise climatique qui s’accélère et qui fait littéralement peser des menaces existentielles sur certains pays et communautés”, a-t-elle déclaré.



