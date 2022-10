Changement climatique : les arénas s’adaptent à la hausse des températures

Il devient de plus en plus difficile de fabriquer de la glace à Winnipeg, une ville connue pour ses hivers glaciaux.

Des étés plus chauds et des changements soudains de température au printemps et à l’automne ont fait en sorte qu’il est difficile pour les anciens systèmes de réfrigération des arénas municipaux de Winnipeg de refroidir suffisamment la dalle de ciment. Todd McDonald, superviseur des arénas et des actifs aquatiques de la ville de Winnipeg, a expliqué comment l’un des anciens systèmes de refroidissement à base de fréon qu’il supervise a du mal à suivre le changement climatique du Manitoba.

“Nous avions l’habitude de l’ouvrir probablement la troisième semaine de septembre il y a 25 ans, puis il y a environ 10 à 12 ans, nous avons dû repousser la date d’ouverture au 1er octobre, car nous démarrions l’usine en même temps. temps, mais il faudrait tellement plus de jours et de semaines pour éliminer la chaleur de la dalle », a déclaré McDonald, notant que la réfrigération n’est pas la création de froid mais plutôt l’élimination de la chaleur.

“Nous l’avons repoussé au 15 octobre ces dernières années. Cette année en particulier, nous avons eu une date d’ouverture du 15 octobre qui a dû être repoussée d’une semaine en raison du fait que l’usine fonctionne à 100 % d’efficacité, mais nous ne pouvons tout simplement pas évacuer la chaleur aussi rapidement qu’avant.”

Dans le cas des patinoires, la réfrigération a toujours consisté à déplacer la «chaleur perdue» à l’extérieur via un système de refroidissement. C’est un défi de plus en plus grand, car les exploitants d’arénas canadiens doivent faire fonctionner leurs usines de glace plus longtemps et à une puissance plus élevée pour contrer les températures extérieures plus chaudes tout en essayant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de ne pas ajouter au réchauffement de l’environnement.

Les liquides de refroidissement à base d’ammoniac sont les plus courants dans les arénas nord-américains. Bien que l’ammoniac soit hautement toxique dans les espaces confinés, il n’émet aucune émission de carbone. Les systèmes à base de fréon sont progressivement supprimés car ce produit chimique a un potentiel de réchauffement climatique sur 100 ans de 1 810, soit près de 2 000 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Des systèmes de réfrigération au dioxyde de carbone sont également utilisés dans certaines arènes, mais ils ne sont pas aussi répandus que les systèmes à base d’ammoniac ou de fréon.

Winnipeg exploite 12 patinoires, dont 10 utilisent des systèmes de refroidissement à base d’ammoniac. Les deux autres utilisent du fréon, qui est retiré des arénas et d’autres systèmes de réfrigération plus importants en Amérique du Nord en raison de son potentiel de réchauffement planétaire.

McDonald a déclaré qu’abaisser la température dans une patinoire – en particulier avec les anciens systèmes à base de fréon – devient de plus en plus difficile chaque automne et pendant l’hiver, lorsqu’il y a plus de périodes chaudes que par le passé.

“Alors que le sol se réchauffe de plus en plus chaque année, il faut de plus en plus d’énergie pour libérer cette chaleur à l’automne”, a-t-il déclaré. “Alors que les saisons intermédiaires deviennent plus imprévisibles, c’est là que nous constatons que nous avons du mal.

“Le temps frais (de Winnipeg) au printemps était avantageux pour nous, mais l’automne chaud ne l’était pas, il y a donc des compromis. Et l’ingénierie est une question de compromis.”

Plusieurs villes canadiennes trouvent de nouvelles façons inventives de créer ces compromis dans leurs arénas.

Winnipeg a une longue liste de mesures de réduction de l’énergie et du carbone qu’elle envisage. Colmater les fuites, installer des radiateurs radiants dans les aires de repos, récupérer la chaleur sur les compresseurs, l’éclairage LED et collecter l’eau de pluie pour les eaux de crue de surface glacée ne sont que quelques-unes des innovations que la ville examine.

Les villes d’Ottawa, de Calgary et de Vancouver utilisent toutes exclusivement du liquide de refroidissement à base d’ammoniac dans leurs patinoires gérées par la municipalité. Les sept équipes canadiennes de la LNH utilisent des liquides de refroidissement à base d’ammoniaque dans leurs arénas.

Steve Glass, directeur des opérations des installations de la ville de Calgary, a déclaré que le trope d’une vieille usine de réfrigérateurs miteux dans un aréna local n’est tout simplement plus une réalité.

“Tout est très high-tech maintenant et fortement conçu, fortement entretenu”, a déclaré Glass en riant. “Les films ne décrivent pas exactement ce qui se passe, c’est sûr.

“Nous ne tapons pas des clés sur les tuyaux pour faire fonctionner les choses.”

Comme son homologue de Winnipeg, Glass a déclaré que son équipe trouve toujours de nouvelles façons de rendre les patinoires de Calgary plus économes en énergie et plus économiques. Cela comprend l’installation d’un tissu à faible émissivité sous les plafonds qui réduit la chaleur solaire s’infiltrant du toit et donc la charge sur les systèmes de réfrigération. La ville a également amélioré ses condenseurs de fabrique de glace pour qu’ils soient adiabatiques, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’échange de chaleur du système au bâtiment, entre autres améliorations.

“(Notre objectif) est de réduire notre empreinte environnementale, de réduire notre empreinte carbone”, a déclaré Glass. “Il y a aussi une réduction durable des coûts d’exploitation, ce qui contribue à réduire l’assiette fiscale.

“Tout ce que nous pouvons faire avec la nouvelle technologie qui profite aux Calgariens.”

Vancouver et Ottawa ont toutes deux commencé à utiliser des systèmes de redistribution de la chaleur qui prennent l’énergie produite par les fabriques de glace et la redistribue à d’autres parties de l’aréna ou des bâtiments adjacents. Craig Edwards, directeur de l’énergie et des services publics au service de gestion de l’immobilier et des installations de Vancouver, a déclaré que la technologie de redistribution de la chaleur a rendu les arénas municipaux très efficaces.

“Vous pouvez facilement chauffer des bâtiments entiers du centre communautaire avec toute la chaleur résiduelle des patinoires”, a déclaré Edwards, qui a noté que tous les compresseurs des patinoires sont électriques et donc à faible émission de gaz à effet de serre. “Nous ne produisons donc aucune émission de gaz à effet de serre pour faire fonctionner les patinoires et nous compensons également les émissions de tous les bâtiments adjacents.”

Edwards a déclaré que Vancouver est en train d’utiliser les déchets de chaleur d’une arène pour réchauffer une serre au Sunset Works Yard de la ville, où le service des parcs fait pousser toutes ses plantes et fleurs avant le printemps.

La Ville d’Ottawa a également mis à profit la grande quantité d’espace qu’occupent ses arénas et ses installations communautaires en installant des panneaux solaires sur 12 de ses grands toits plats, dont quatre de ses arénas, pour produire de l’énergie verte.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 octobre 2022.