Changement climatique : les arbres poussent-ils plus vite lorsque le printemps arrive tôt ?

Le changement climatique incite les arbres à feuilles caduques tempérés en Amérique du Nord à commencer à pousser plus tôt qu’auparavant, avec des températures plus chaudes inaugurant l’arrivée précoce du printemps.

Mais est-ce qu’un démarrage rapide de la saison de croissance fait que les arbres produisent plus de bois ?

Les chercheurs ont tenté de répondre à cette question en effectuant une analyse de la rapidité de croissance de ces arbres pour déterminer s’ils bénéficient réellement de printemps plus précoces et d’étés plus longs.

Le spécialiste des sciences et de la technologie de CTV News, Dan Riskin, en a plus dans le rapport Riskin de ce mois-ci.



