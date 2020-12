Boris Johnson est sur le point d’annoncer un objectif ambitieux en matière de changement climatique pour le Royaume-Uni dans l’espoir qu’il incitera d’autres pays à emboîter le pas.

Le Premier ministre s’engagera vendredi à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni « plus rapidement que n’importe quelle grande économie », ce qui verrait une réduction d’au moins 68% des niveaux de 1990 d’ici 2030.

Cela mettrait le pays sur la bonne voie pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050 – et c’est un objectif plus ambitieux que l’UE devrait se fixer la semaine prochaine.

Le 12 décembre, le Royaume-Uni accueillera conjointement le Sommet de l’ambition climatique avec les Nations Unies et la France, un événement qui coïncide avec le cinquième anniversaire de l’Accord de Paris.

L’accord, qui est un pacte mondial destiné à éviter les effets dévastateurs du changement climatique, vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius d’ici la fin du siècle.

Il limiterait idéalement le réchauffement à pas plus de 1,5 degrés Celsius si possible.

Les États-Unis ont officiellement abandonné l’accord le mois dernier sous la direction du président Donald Trump, mais le nouveau dirigeant Joe Biden a promis de renverser la situation.

Selon l’Accord de Paris, chaque pays peut décider de son propre rythme de réduction des émissions et doit uniquement rendre compte de ses plans et progrès à l’ONU.

L’objectif du sommet de décembre est donc d’inspirer d’autres pays à fixer des objectifs tout aussi ambitieux avant la 26e Conférence mondiale des parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) en 2021.

«Aujourd’hui, nous prenons les devants avec un nouvel objectif ambitieux visant à réduire nos émissions d’ici 2030, plus rapidement que n’importe quelle grande économie», a déclaré Johnson.

« Mais il s’agit d’un effort mondial, c’est pourquoi le Royaume-Uni exhorte les dirigeants mondiaux dans le cadre du sommet Climate Ambition de la semaine prochaine à présenter leurs propres plans ambitieux de réduction des émissions et de fixer des objectifs nets zéro.

Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa, un groupe de réflexion sur le climat et l’énergie basé au Kenya, a salué l’objectif du Royaume-Uni.

Il a déclaré: «C’est le genre de leadership que nous voulons voir de la part des hôtes du sommet crucial de l’ONU l’année prochaine, et cela fera pression sur d’autres pays pour qu’ils emboîtent le pas.

« Cette décision bienvenue du Royaume-Uni avant le cinquième anniversaire de l’Accord de Paris doit maintenant déclencher une course au sommet pour un monde plus sûr et plus propre. »