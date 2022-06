Changement climatique : le projet d’Halifax pourrait aider à extraire le carbone de l’atmosphère

Une équipe de scientifiques de l’Université Dalhousie – en coentreprise avec une entreprise appelée Planetary Technologies – est maintenant dans la prochaine phase de ses recherches pour utiliser la puissance de l’océan pour réduire un jour les niveaux de carbone dans le monde.

Ruth Musgrave, professeure adjointe au département d’océanographie, et son équipe mesurent les caractéristiques de l’eau dans le port de Halifax.

Elle a déclaré à CTV National News qu’elle “jette les bases” afin de tester leurs recherches innovantes à plus grande échelle.

L’équipe a recherché ce qui se passerait si elle ajoutait de grandes quantités de résidus miniers purifiés et non toxiques dans l’eau dans l’espoir d’accélérer le processus naturel de l’océan consistant à extraire le dioxyde de carbone de l’atmosphère.

L’océan absorbe déjà entre un quart et un tiers de tout le dioxyde de carbone, mais comme les humains rejettent activement de plus en plus d’émissions dans l’atmosphère, cet équilibre naturel fait des heures supplémentaires.

“C’est une course contre la montre que nous perdons déjà”, a déclaré Musgrave. “Nous assistons déjà à des changements climatiques spectaculaires, et cela ne fera que s’accélérer avec le temps.”

Le Dr William Burt, océanologue en chef chez Planetary Technologies, affirme que le travail de l’océan pour éclaircir notre atmosphère signifie que son état actuel n’est plus ce qu’il était.

“Les océans sont actuellement dans un état acide très nocif, grâce à [200 to 300 years of] les émissions industrielles entrant dans nos océans et les rendant jusqu’à 40 % plus acides qu’avant la révolution industrielle », a-t-il déclaré à CTV News.

Mais sûrement, mettre les déchets de l’exploitation minière dans l’eau est une mauvaise chose, n’est-ce pas ? Pas une fois que les résidus miniers ont été purifiés et exploités via la plateforme de transition accélérée du carbone (ACT), selon les scientifiques.

Leurs recherches suggèrent que non seulement les résidus miniers purifiés pourraient aider l’océan à extraire le dioxyde de carbone, mais qu’ils pourraient agir comme un antiacide lorsqu’ils sont mélangés à l’eau de mer, neutralisant l’acidité et fournissant une utilisation pour les déchets miniers en même temps.

“Et quand vous faites cela, cette alcalinité transformera le dioxyde de carbone, et ce faisant, vous diminuerez la quantité de dioxyde de carbone dans cette eau”, a-t-il déclaré.

De futurs sites pilotes sont envisagés ici à Halifax et au Royaume-Uni

Et en avril, le projet a reçu un coup de pouce lorsqu’il a attiré l’attention de la Fondation Elon Musk.

Planetary Technologies est l’une des quinze entreprises choisies pour recevoir 1 million de dollars dans le cadre du concours de Musk à la recherche de nouvelles idées pour réduire les niveaux actuels de carbone dans le monde.

“Gagner le Xprize était une question de validation de notre science, de validation de notre entreprise”, a déclaré Burt.

L’argent sera désormais utilisé pour démontrer leurs recherches à une échelle beaucoup plus grande, ce qui les mettrait en ligne pour potentiellement gagner un futur prix de 50 millions de dollars. Le gagnant sera annoncé en 2025, et si Planetary Technologies peut démontrer que leur stratégie fonctionne suffisamment bien pour éliminer au moins 1 000 tonnes de dioxyde de carbone de l’atmosphère par an, ils pourraient être sur la bonne voie non seulement pour le grand prix, mais un monde meilleur.