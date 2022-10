Changement climatique : Le monde est si loin des objectifs nécessaires pour arrêter le réchauffement climatique qu’il détruira les économies, selon un rapport de l’ONU | Actualité Climatique

Une agence de l’ONU a averti que le monde se dirigeait vers une “catastrophe climatique” désastreuse, les nations étant “terriblement” loin d’atteindre leurs objectifs de réduction du réchauffement climatique.

Selon le rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), il existe un fossé considérable entre le niveau d’action que les pays prennent pour lutter contre le changement climatique et ce qui est nécessaire.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que sans action urgente, le climat devrait augmenter de 2,8 °C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici la fin du siècle, ce qui entraînerait « des niveaux de réchauffement planétaire destructeurs pour l’économie ».

Le temps d’un changement fondamental dans la façon dont les gens vivent est arrivé car “seule une transformation profonde de nos économies et de nos sociétés peut nous empêcher d’accélérer la catastrophe climatique”, a déclaré la directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen.

Le rapport du PNUE indique que cela nécessiterait des changements rapides dans l’approvisionnement en électricité, l’industrie, les transports et les bâtiments, ainsi que la préservation des paysages naturels, des changements dans l’alimentation et l’agriculture et l’élimination du carbone des chaînes d’approvisionnement alimentaire.

Entre 4 000 000 et 6 000 000 $ par an d’investissements seront nécessaires pour financer la transformation et l’ensemble du système financier doit être réformé pour s’adapter à cela, selon le rapport.

Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat établi en 2015, les pays se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin que le réchauffement climatique puisse être maintenu en dessous de 1,5C-2C.

L’accord a défini des plans clairs sur la manière dont les pays pourraient atteindre l’objectif, mais beaucoup ne les ont pas encore mis en œuvre, selon le rapport.

Les inondations, les tempêtes, les vagues de chaleur et les incendies de forêt ont déjà ravagé le monde alors que l’impact du changement climatique s’installe – avec des températures actuellement en hausse de 1,26 ° C par rapport aux niveaux préindustriels.

Lire la suite:

2021 : une année de conditions météorologiques parmi les plus extrêmes jamais vues

Les villes britanniques ont besoin d’une refonte radicale de la conception – ou elles deviendront invivables

Le changement climatique rend les ouragans plus fréquents et plus violents, selon les scientifiques

Suivez le réchauffement climatique avec nos compteurs en direct

L’avenir est susceptible de voir de nouvelles ravages à mesure que les conditions météorologiques deviennent plus extrêmes, entraînant la destruction des cultures et de l’habitat et, finalement, l’extinction des espèces, si le réchauffement climatique n’est pas limité à 2C.

Les émissions annuelles doivent être réduites de 45 % au cours des huit prochaines années si l’on veut atteindre l’objectif de 1,5 °C, indique le rapport du PNUE.

Le sommet sur le climat COP26 de l’ONU à Glasgow l’année dernière a été une autre occasion pour les dirigeants mondiaux de se rencontrer et de discuter de la manière d’atteindre l’objectif de 1,5 °C.

Pourtant, les plans climatiques soumis depuis la conférence prévoient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’équivalent de 0,5 milliard de tonnes de CO2 par an d’ici 2030, soit moins de 1 % des 58 milliards de tonnes qui devraient être émises annuellement d’ici là, le dit le rapport.

Jusqu’à présent, les plans de réduction des gaz à effet de serre soumis par les pays du monde entier signifieront que le monde est bien en deçà de son objectif.

Le document du PNUE indique que des promesses aboutissant à une réduction supplémentaire de 20 à 23 milliards de tonnes par an d’ici 2030 seront nécessaires pour atteindre l’objectif de 1,5 °C.

Même pour rester dans la fourchette 2C, des promesses aboutissant à 12 à 15 milliards de tonnes de moins par an rejetées dans l’atmosphère d’ici 2030 seront nécessaires, ajoute le rapport, avant la prochaine COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Mme Andersen a déclaré: “Ce rapport nous dit en termes scientifiques froids ce que la nature nous a dit, toute l’année, à travers des inondations meurtrières, des tempêtes et des incendies déchaînés: nous devons arrêter de remplir notre atmosphère de gaz à effet de serre et arrêter de le faire rapidement.

“Nous avons eu notre chance d’apporter des changements progressifs, mais ce temps est révolu. Seule une transformation profonde de nos économies et de nos sociétés peut nous empêcher d’accélérer la catastrophe climatique.”

“C’est un ordre ambitieux, et certains diraient impossible, de réformer l’économie mondiale et de réduire de près de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, mais nous devons essayer”, a-t-elle ajouté.