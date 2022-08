Changement climatique : le mois dernier a été le 6e juillet le plus chaud en 143 ans

Le mois de juillet 2022 a été le sixième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré sur Terre en 143 ans, selon l’agence fédérale américaine qui étudie les océans, l’atmosphère et les zones côtières.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) note également que les cinq mois de juillet les plus chauds ont tous été enregistrés après 2016 et qu’il y a plus de 99 % de chances que cette année se classe parmi les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées.

Alors que de grandes parties de la masse terrestre de l’hémisphère nord ont observé des températures supérieures à la moyenne, l’ouest de l’océan Indien, une grande partie de l’Asie centrale et la majeure partie de l’Australie ont enregistré des températures inférieures à la moyenne. La NOAA note que la température de surface mondiale en juillet était de 0,87 degrés Celsius supérieure à la température moyenne du XXe siècle de 15,8 degrés Celsius.

Pendant ce temps, les événements extrêmes font naturellement partie du système climatique de la Terre.

“Ce que nous constatons, c’est que même une petite augmentation de la température moyenne mondiale peut entraîner de grands changements dans les événements météorologiques extrêmes”, a déclaré à CTVNews.ca Ahira Sanchez-Lugo, experte en climat mondial aux National Centers for Environmental Information de la NOAA. un appel Zoom jeudi.

Certains événements extrêmes tels que les vagues de chaleur, la sécheresse et les fortes précipitations devraient augmenter en fréquence et en intensité dans un climat plus chaud, a déclaré Sanchez-Lugo. Avec les changements des températures mondiales, d’autres événements extrêmes tels que les ouragans sont également touchés différemment.

Avec l’évolution des températures mondiales, a déclaré Sanchez-Lugo, les tempêtes tropicales se déplacent plus lentement et les pluies accompagnant ces tempêtes augmentent. En juillet, neuf tempêtes ont été produites à travers le monde (ce qui est une activité presque normale) – dont deux ont atteint la force d’un cyclone tropical majeur.

Elle a dit que nous serons tous touchés par le changement climatique, mais cela ne veut pas dire que nous serons tous touchés en même temps, à cause de la variabilité climatique. Un exemple est El Niño (plus chaud que la normale) et La Niña (plus frais que la normale) – un modèle climatique dans l’océan Pacifique qui peut affecter les modèles météorologiques mondiaux, les incendies de forêt, les écosystèmes et même les économies.

ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES EN JUILLET

Le rapport de la NOAA indique que si les températures, y compris dans la majeure partie de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Asie, ont été supérieures à la moyenne, d’autres pays, dont l’Espagne, le Portugal, l’Italie, le Royaume-Uni, le Japon et la Chine, ont enregistré des températures record en juillet.

Alors que certaines parties du globe telles que l’ouest de l’Inde, le Pakistan et la majeure partie de l’Australie étaient confrontées à une chaleur étouffante, d’autres parties connaissaient des températures proches de la moyenne.

Crédit image : Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA)

Canicules et feux de forêt : Les températures extrêmes de juillet ont forcé la Grande-Bretagne à enregistrer sa température la plus élevée jamais enregistrée – 40,3 degrés Celsius (104,5 Fahrenheit). Le pays a également émis son tout premier avertissement rouge par temps chaud.

Mais la Grande-Bretagne n’est pas la seule à lutter contre des changements climatiques aussi extrêmes. D’ici 2050, environ la moitié de la population européenne pourrait être exposée à un risque élevé ou très élevé de stress thermique en été.

En juillet, des incendies de forêt ont fait rage dans différentes parties du monde telles que l’Espagne, le Portugal, l’ouest de la France, l’Irlande et la Croatie. Les températures extrêmes ont également déclenché des incendies de forêt alimentés par la sécheresse dans l’ouest des États-Unis, tandis qu’une série de vagues de chaleur s’est emparée de certaines provinces et territoires du Canada cet été, les poussant à enregistrer des températures record.

Des études ont montré que les journées chaudes non seulement deviennent plus chaudes, mais deviennent plus fréquentes à travers le monde.

Les températures élevées se sont déplacées plus au nord et à l’est dans des pays tels que l’Allemagne et certaines parties de la Scandinavie, avec des records locaux de juillet et de tous les temps battus à plusieurs endroits en Suède.

Inondations et sécheresses: Alors que certaines parties du globe ont dû faire face à des températures élevées, des pays comme l’Inde, le Bangladesh et le Pakistan ont dû faire face à des pluies torrentielles entraînant des crues soudaines au cours des mois de juin et juillet.

Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), pour la population, 90 % de l’exposition dans les années 2070 sera contenue dans les 11 pays que sont la Chine, les États-Unis, l’Inde, le Japon, la Thaïlande, le Vietnam, Bangladesh, Myanmar, Égypte, Nigéria et Indonésie.

Sanchez-Lugo a déclaré que l’atmosphère terrestre se réchauffant, elle peut contenir plus de vapeur d’eau, ce qui signifie que plus de jours secs consécutifs sont suivis de beaucoup plus de pluie dans des zones qui ne sont pas habituées à recevoir autant de précipitations.

IMPACT SUR LA VIE HUMAINE

Directement ou indirectement, les changements de température ont un impact sur nos vies et dans des conditions météorologiques extrêmes, cela coûte la vie à des gens.

Sanchez-Lugo a déclaré que le climat a changé naturellement dans le passé, mais que ce changement a pris des milliers d’années et que cela a donné à l’environnement suffisamment de temps pour s’adapter naturellement aux changements.

Mais le climat de la Terre évolue vers un climat plus chaud à un rythme beaucoup plus rapide, le rendant plus chaud qu’il y a 30 à 50 ans. « Nous ne nous adaptons pas à ces changements aussi rapidement que le climat change. Cela nous rend donc plus vulnérables face à ces événements extrêmes », a déclaré Sanchez-Lugo.

Une exposition prolongée à des températures très élevées peut entraîner des coups de chaleur, un épuisement dû à la chaleur et même la mort. Les personnes les plus vulnérables à ces températures extrêmes sont les personnes âgées, les personnes travaillant à l’extérieur et celles souffrant de maladies préexistantes.

En Colombie-Britannique, il y a eu 16 décès présumés liés à la chaleur entre le 26 juillet et le 3 août, et plus de la moitié concernaient des personnes âgées de 70 ans ou plus. Un rapport de juillet 2022 du Forum économique mondial a établi un lien entre les vagues de chaleur et l’humidité et une augmentation des symptômes chez les personnes souffrant de dépression, de trouble anxieux généralisé et de trouble bipolaire.

La recherche a révélé que pour chaque augmentation d’un degré Celsius de la température moyenne mensuelle, les décès liés à la santé mentale augmentent de 2,2 %. Les épisodes de chaleur accablante peuvent également affecter les capacités cognitives, augmenter les comportements agressifs et les taux de crimes violents.

EXISTE-T-IL UN ENDROIT SÛR ?

“Malheureusement, non”, a déclaré Sanchez-Lugo. “Parce qu’il n’y a aucune partie du globe qui ne subira pas les effets du changement climatique.”

Même si les événements extrêmes peuvent varier d’un endroit à l’autre, tout le monde ressentira toujours les effets des températures extrêmes.

Sanchez-Lugo a déclaré que nous avions construit notre société sur l’ancienne normalité climatique, mais que nous devons maintenant nous adapter au nouveau climat, le climat plus chaud.

Une nouvelle étude publiée dans Nature Climate Change montre qu’entre 2000 et 2021, l’ouest des États-Unis a connu la période de 22 ans la plus sèche depuis l’an 800 en raison du changement climatique de la Terre, et « persistera très probablement jusqu’en 2022, correspondant à la durée de la fin – La méga-sécheresse des années 1500. »

Voir la carte des températures mondiales fournie par ESRI Canada en plein écran