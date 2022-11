Changement climatique : la Nouvelle-Zélande cible les rots de vache

PALMERSTON NORD, Nouvelle-Zélande –

Comment empêcher une vache de roter ?

Cela peut ressembler au début d’une énigme humoristique, mais c’est le sujet d’une vaste enquête scientifique en Nouvelle-Zélande. Et la réponse pourrait avoir des effets profonds sur la santé de la planète.

Plus précisément, la question est de savoir comment empêcher les vaches, les moutons et les autres animaux de la ferme de rejeter autant de méthane, un gaz qui ne dure pas aussi longtemps que le dioxyde de carbone dans l’atmosphère mais qui est au moins 25 fois plus puissant lorsqu’il s’agit de le réchauffement climatique.

Parce que les vaches ne peuvent pas digérer facilement l’herbe qu’elles mangent, elles la fermentent d’abord dans plusieurs compartiments de l’estomac, ou rumen, un processus qui libère d’énormes quantités de gaz. Chaque fois que quelqu’un mange un hamburger au bœuf ou boit un milk-shake, cela a un coût environnemental.

Des scientifiques néo-zélandais proposent des solutions surprenantes qui pourraient réduire considérablement ces émissions. Parmi les plus prometteurs figurent l’élevage sélectif, les aliments génétiquement modifiés, les inhibiteurs de méthane et un potentiel changeur de jeu – un vaccin.

Rien n’est sur la table, qu’il s’agisse de nourrir les animaux avec plus d’algues ou de leur donner un probiotique de style kombucha appelé «Kowbucha». Une entreprise britannique a même développé un harnais portable pour les vaches qui oxyde le méthane lors de son rot.

En Nouvelle-Zélande, la recherche a pris une nouvelle urgence. Parce que l’agriculture est au cœur de l’économie, environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays proviennent des fermes, contre moins de 10 % aux États-Unis. Les 5 millions d’habitants de la Nouvelle-Zélande sont dépassés en nombre par 26 millions de moutons et 10 millions de bovins.

Dans le cadre d’un effort pour devenir neutre en carbone, le gouvernement néo-zélandais a promis de réduire les émissions de méthane des animaux de ferme jusqu’à 47% d’ici 2050.

Le mois dernier, le gouvernement a annoncé un plan visant à commencer à taxer les agriculteurs pour les rots d’animaux, une première mondiale qui a provoqué la colère de nombreux agriculteurs. Toutes les parties espèrent pouvoir faire une pause dans la science.

Une grande partie de la recherche se déroule sur un campus de Palmerston North, que certains ont appelé en plaisantant Gumboot Valley, en clin d’œil à la Silicon Valley.

“Je ne crois pas qu’il y ait un autre endroit qui ait l’ampleur de l’ambition que la Nouvelle-Zélande a en termes de gamme de technologies étudiées en un seul endroit”, a déclaré Peter Janssen, scientifique principal chez AgResearch, une entreprise appartenant au gouvernement. qui emploie environ 900 personnes.

À la base de la recherche, des études indiquent que la réduction du méthane n’a pas besoin de nuire aux animaux ou d’affecter la qualité du lait ou de la viande. Janssen a déclaré que les microbes qui vivent dans les animaux et produisent du méthane semblent être opportunistes plutôt qu’intégraux à la digestion.

Il travaille sur le développement d’un vaccin depuis 15 ans et s’y concentre intensivement depuis cinq ans. Il a dit qu’il a le potentiel de réduire la quantité de méthane rejetée par les vaches de 30 % ou plus.

“Je crois certainement que ça va marcher, parce que c’est la motivation pour le faire”, a-t-il déclaré.

Un vaccin stimulerait le système immunitaire d’un animal pour qu’il produise des anticorps, ce qui réduirait ensuite la production des microbes producteurs de méthane. L’un des grands avantages d’un vaccin est qu’il ne devrait probablement être administré qu’une fois par an, voire peut-être même une fois dans la vie d’un animal.

Fonctionnant de la même manière, les inhibiteurs sont des composés administrés aux animaux qui atténuent directement les microbes de méthane.

Les inhibiteurs pourraient également réduire le méthane d’au moins 30 % et peut-être jusqu’à 90 %, selon Janssen. Le défi est que les composés doivent être sans danger pour la consommation animale et ne pas passer par la viande ou le lait pour les humains. Les inhibiteurs doivent également être administrés régulièrement.

Les inhibiteurs et les vaccins sont à quelques années d’être prêts pour le marché, a déclaré Janssen.

Mais d’autres technologies telles que l’élevage sélectif, qui pourraient réduire la production de méthane de 15%, seront déployées dans les élevages de moutons dès l’année prochaine, a déclaré Janssen. Un programme similaire pour les vaches n’est peut-être pas trop loin derrière.

Les scientifiques testent depuis des années des moutons dans des chambres pour tracer les différences dans la quantité de méthane qu’ils crachent. Les faibles émetteurs ont été élevés et ont produit une progéniture à faibles émissions. Les scientifiques ont également suivi les caractéristiques génétiques communes aux animaux à faibles émissions qui les rendent facilement identifiables.

“Je pense que l’un des domaines dans lesquels les scientifiques néo-zélandais, en particulier, ont fait de grands progrès est tout ce domaine de l’élevage”, a déclaré Sinead Leahy, conseiller scientifique principal au Centre de recherche sur les gaz à effet de serre agricoles de Nouvelle-Zélande. “Et en particulier, de nombreuses recherches ont été menées sur l’élevage de moutons à faibles émissions.”

Une autre cible est la nourriture que les animaux mangent, qui, selon les scientifiques, a le potentiel de réduire la production de méthane de 20 à 30 %.

Dans une serre du campus, des scientifiques développent du trèfle génétiquement modifié. Les visiteurs doivent porter des chaussons et des gommages médicaux et éviter de déposer des objets pour éviter toute contamination croisée.

Les scientifiques expliquent que parce que les animaux de ferme néo-zélandais mangent la plupart du temps à l’extérieur dans les champs plutôt que dans les granges, les additifs alimentaires réduisant le méthane comme Bovaer, développé par la société néerlandaise DSM, ne sont pas aussi utiles.

Au lieu de cela, ils cherchent à modifier génétiquement le ray-grass et le trèfle blanc que les animaux néo-zélandais mangent principalement.

Avec le trèfle, les scientifiques ont trouvé un moyen d’augmenter les tanins, ce qui aide à bloquer la production de méthane.

“Ce que cette équipe a fait, c’est qu’elle a en fait identifié, grâce à ses recherches, un interrupteur principal qui active les tanins condensés dans les feuilles”, a déclaré Linda Johnson, responsable du groupe scientifique chez AgResearch.

L’analyse en laboratoire indique que le trèfle modifié réduit la production de méthane de 15 à 19 %, a déclaré Johnson.

Le programme trèfle va de pair avec un programme ray-grass.

Richard Scott, un scientifique principal d’AgResearch, a déclaré avoir été en mesure d’augmenter les niveaux d’huile dans les feuilles de ray-grass d’environ 2 %, ce qui, selon les études, devrait se traduire par une baisse de 10 % des émissions de méthane.

Mais comme les inhibiteurs et le vaccin, le programme d’alimentation est encore à quelques années d’être prêt pour la ferme. Les scientifiques ont terminé des tests contrôlés aux États-Unis et prévoient un plus grand essai sur le terrain en Australie.

Cependant, la Nouvelle-Zélande a des règles strictes qui interdisent la plupart des cultures génétiquement modifiées, un obstacle réglementaire que les scientifiques devront surmonter s’ils veulent introduire les aliments modifiés dans les fermes du pays.

Dans d’autres recherches, la société laitière Fonterra teste sa concoction probiotique Kowbucha et la société britannique Zelp continue de tester et d’affiner ses harnais portables. D’autres essais ont indiqué qu’une algue rouge appelée Asparagopsis réduit le méthane lorsqu’elle est consommée par les vaches.

Mais les agriculteurs n’attendent pas que toutes les recherches portent leurs fruits. Sur la ferme Kaiwaiwai Dairies près de la ville de Featherston, l’agriculteur Aidan Bichan a déclaré avoir réduit sa production de méthane en devenant plus efficace.

Il a dit que cela comprend l’augmentation de la production de lait de chaque vache, l’utilisation de moins d’aliments transformés et le remplacement moins fréquent des vaches laitières.

“Au niveau de la ferme, nous devons faire notre part pour aider à sauver la planète”, a déclaré Bichan.