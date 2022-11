Changement climatique : comment les constructeurs de maisons et les résidents s’adaptent à un monde qui se réchauffe

La maison familiale de deux étages au design classique et au bardage en bois se fond avec ses voisins, mais ses murs épais et isolés, son étanchéité à l’air, ses panneaux solaires, sa pompe à chaleur et ses fenêtres très performantes en font une maison bâtie pour un monde qui se réchauffe.

La maison du quartier Point Grey de Vancouver génère plus d’énergie qu’elle n’en consomme et démontre comment un bâtiment hautement efficace est également plus résistant aux effets du changement climatique, tels que les épisodes de chaleur extrême et la fumée des incendies de forêt qui ont persisté jusqu’à cet automne dans le sud-ouest Colombie britannique.

La maison certifiée Net Zero a été construite selon des normes dépassant celles de tout code du bâtiment au Canada. Alors qu’ils changent, les codes du bâtiment canadiens ont généralement été élaborés pour produire des maisons pour les climats froids plutôt que pour la résistance à la chaleur, a déclaré Chris Higgins, concepteur principal de bâtiments écologiques à la ville de Vancouver.

« Pendant si longtemps au Canada, nous nous sommes concentrés sur le maintien au chaud », a déclaré Higgins.

“Maintenant, les étés deviennent plus chauds et nous devons nous adapter.”

La maison Net Zero et d’autres comme elle montrent que certains consommateurs et constructeurs prennent en main l’adaptation avec une conception et des matériaux adaptés à un nouveau climat, avec l’avantage supplémentaire d’augmenter l’efficacité et de réduire les coûts énergétiques.

Mais de nombreuses propriétés existantes, des maisons unifamiliales aux condos dans des gratte-ciel imposants, auront besoin de mises à niveau pour relever le défi.

Une vague de chaleur prolongée qui a fait chuter les records de température à travers la Colombie-Britannique en juin 2021 a souligné l’importance des logements résistants au climat.

Un rapport du service des coroners de la Colombie-Britannique a attribué plus de 600 décès cet été-là à une chaleur record, constatant que la plupart des gens sont morts dans des maisons mal adaptées aux températures qui ont atteint les 30 degrés et au-delà pendant des jours sans soulagement.

Debout à l’extérieur de la maison Net Zero, le constructeur Paul Lilley explique pourquoi l’envelopper d’isolant, s’assurer qu’elle a un indice d’étanchéité à l’air très élevé et installer des portes et des fenêtres très efficaces signifie que le bâtiment perd de la chaleur plus lentement en hiver et prend beaucoup plus de temps pour absorber la chaleur dans l’été qu’un standard.

Ces caractéristiques signifient également que les exigences mécaniques de la maison en matière de chauffage, de refroidissement et de ventilation sont bien inférieures à celles d’un bâtiment au code minimum, a déclaré Lilley, directeur et directeur général de Kingdom Builders, qui a terminé la maison en 2021.

“Alors que les hauts et les bas saisonniers deviennent plus extrêmes, cette maison est conçue pour gérer cela.”

Plusieurs fenêtres sont entourées d’arbres à feuilles caduques et de feuillage qui perdent leurs feuilles en hiver, laissant entrer plus de lumière du soleil, tout en offrant de l’ombre en été.

“Pourquoi construire une maison au code minimum maintenant, et puis (c’est) un porc énergétique dans 10 à 20 ans?” a ajouté Lilley. « Alors que si vous construisez une maison comme celle-ci aujourd’hui, si vous comptez la revendre dans 10 à 20 ans, vous avez déjà une maison qui répond aux futures normes.

La maison Net Zero coûte environ 5% de plus à construire qu’un homologue au code minimum, a déclaré Lilley, bien qu’elle n’ait pas de sous-sol.

L’approvisionnement en fenêtres et autres composants fabriqués au Canada certifiés selon des normes d’efficacité énergétique élevées s’est amélioré au cours des dernières années, a-t-il déclaré, ce qui a permis de réduire le coût d’expédition des matériaux en provenance du marché européen plus établi.

L’architecte de Vancouver Bryn Davidson a reconnu que l’écart entre le coût de construction d’une maison à haut rendement énergétique et celui d’une maison standard diminue, du moins à Vancouver.

“Lorsque vous regardez des endroits dans le monde qui ont adopté la maison passive ou d’autres types de normes d’efficacité, après quatre ou cinq ans de le faire, vous arrivez à un point où cela ne coûte pas vraiment beaucoup plus cher que le statu quo”, il a dit.

“Et vous obtenez un retour sur investissement (avec) un bâtiment plus confortable et durable qui a également de faibles coûts d’exploitation”, a déclaré Davidson, co-fondateur et responsable de la conception chez Lanefab, qui construit des maisons sur ruelle éconergétiques ainsi que des maisons plus grandes.

L’équipe de Lanefab a plaidé pour que la ville de Vancouver modifie certaines règles qui peuvent contribuer à la surchauffe, a-t-il déclaré, comme autoriser de plus grands surplombs extérieurs au-dessus des fenêtres sans facturer aux propriétaires une pénalité pour une surface de plancher supplémentaire.

Alors que les exigences pour les nouveaux bâtiments en Colombie-Britannique dominent le pays en matière d’efficacité énergétique, la majeure partie des maisons qui existeront dans les décennies à venir ont déjà été construites, a déclaré Richard Kadulski, architecte et consultant basé à Vancouver, spécialisé dans l’efficacité énergétique. conception résidentielle et extérieurs de bâtiments.

Beaucoup auront besoin de mises à niveau pour que leurs résidents soient à l’aise à mesure que le chauffage global s’aggrave.

Les tours de copropriété aux murs de verre qui s’avancent dans l’horizon de Vancouver créent une façade scintillante, mais offrent peu de protection contre l’énergie du soleil pendant une vague de chaleur.

Kadulski appelle cette tendance le “syndrome de la boîte de verre”.

“Je vois combien de personnes essaient désespérément de contrôler leur surchauffe, ils mettent du papier d’aluminium dans les fenêtres”, a-t-il déclaré.

Les progrès de la technologie du vitrage ont produit des fenêtres avec un niveau d’isolation plus élevé et un gain de chaleur solaire plus faible, a déclaré Kadulski, notant que leur coût a diminué à mesure que le marché intérieur est mieux équipé pour les fournir.

Une autre option consiste à ajouter une sorte d’ombrage extérieur qui empêche l’énergie solaire d’entrer dans une maison, une méthode utilisée dans les climats plus chauds du monde, a-t-il déclaré.

Ces mesures constituent un changement pour l’industrie de la construction, a noté Kadulski, la décrivant comme “fragmentée” entre différents concepteurs, développeurs et constructeurs, dont beaucoup ne se sentent peut-être pas encore à l’aise de changer leurs méthodes éprouvées.

De même, Lilley a déclaré que l’efficacité est essentielle pour réduire les coûts, et devenir efficace dans la construction d’un bâtiment certifié Net Zero peut nécessiter une formation et une pratique supplémentaires.

Certains constructeurs ne travailleront même plus à Vancouver en raison des exigences supplémentaires de la ville en matière d’efficacité énergétique, a-t-il ajouté.

« S’ils construisent ailleurs, ils peuvent simplement continuer à le faire à l’ancienne. Ils n’ont pas à se recycler ni à investir dans le développement de nouvelles pratiques.

Yasmin Abraham, co-fondatrice de l’entreprise sociale Kambo Energy Group, souligne que personne ne devrait être laissé pour compte dans la transition vers des maisons plus économes en énergie et résistantes aux effets aggravants du changement climatique.

« Nous n’atteindrons pas nos objectifs à moins d’inclure tout le monde », a déclaré Abraham, dont l’organisation conçoit et offre des programmes d’éducation et de rénovation énergétiques avec les nations autochtones, les nouveaux arrivants et les familles à faible revenu en Colombie-Britannique et en Alberta.

L’environnement bâti est la troisième source d’émissions de gaz à effet de serre au Canada, près de 80 % de ces émissions provenant du chauffage.

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière d’émissions nettes nulles, promulguée l’été dernier, engage le pays à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. Cela signifie que l’ensemble de l’économie ne devrait produire aucune émission ou qu’elle devrait être compensée.

Le Canadien moyen consacre environ 3 % de son revenu à l’énergie, de sorte que quiconque dépense le double de la moyenne connaît une pauvreté énergétique, a-t-elle déclaré.

Ces familles ont tendance à vivre dans des maisons inefficaces, donc ne pas les aider à apporter des améliorations ignore les importantes réductions d’émissions potentielles, a déclaré Abraham.

À une échelle plus petite et moins coûteuse, Abraham recommande aux ménages qui cherchent à améliorer l’efficacité énergétique de leur maison de commencer par atténuer les courants d’air. Elle suggère d’installer des bas de porte et de calfeutrer toutes les autres zones où l’air entre et sort.

Vivre dans une maison inefficace peut entraîner des problèmes de santé, des études établissant un lien entre les conditions respiratoires et cardiovasculaires et «l’inconfort thermique» résultant de l’incapacité de chauffer et de refroidir votre maison de manière appropriée, a ajouté Abraham.

Contrairement aux États-Unis, le Canada n’a pas de stratégie nationale pour lutter contre la pauvreté énergétique, a-t-elle déclaré. Certains programmes offrent des rabais et des options de financement pour améliorer l’efficacité énergétique, y compris un programme de revenu qualifié en Colombie-Britannique, mais c’est un patchwork à travers le pays, donc le soutien fédéral serait essentiel pour élargir l’accès, a-t-elle déclaré.

Le budget fédéral de cette année a affecté 150 millions de dollars à l’élaboration d’une stratégie nationale des bâtiments écologiques pour les bâtiments neufs et existants afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et d’accroître la résilience aux effets du changement climatique.

Brenna Owen, La Presse Canadienne

