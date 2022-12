Greg Olsen et Kevin Burkhardt ont brisé la victoire 40-34 des Cowboys de Dallas contre les Eagles de Philadelphie pour garder intacts leurs espoirs de titre de division. Ils discutent également du grand troisième et du 30 jeu qui ont complètement changé le jeu grâce en partie à Dak Prescott et TY Hilton.



IL Y A 13 HEURES・NFL・1:23