Chang’e-6 atterrit sur la face cachée de la Lune pour collecter des échantillons lunaires uniques

HELSINKI — L’atterrisseur chinois de la mission Chang’e-6 a réussi un atterrissage en douceur sur la face cachée de la Lune samedi soir et commencera bientôt à collecter des échantillons lunaires uniques.

L’atterrisseur Chang’e-6 a effectué un atterrissage en douceur à 18 h 23 (heure de l’Est) le 1er juin (22 h 23 UTC), selon l’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA). annoncé peu après l’événement. L’atterrisseur a ciblé une partie sud du cratère Apollo dans le bassin Pôle Sud-Aitken (SPA), sur la face cachée de la Lune.

L’alunissage est une étape cruciale vers l’apport sur Terre d’échantillons lunaires uniques et scientifiquement inestimables pour analyse. Des enquêtes décennales américaines ont mis en évidence le retour d’un échantillon SPA comme un objectif scientifique prioritaire.

L’atterrisseur Chang’e-6 utilisait un moteur à poussée variable de 7 500 newtons pour ralentir sa vitesse en orbite lunaire et commencer sa descente. L’atterrisseur devait effectuer des ajustements de position rapides à une altitude d’environ 2,5 kilomètres au-dessus de la surface lunaire avant de poursuivre sa descente. Le vaisseau spatial est entré en phase de vol stationnaire pour éviter les dangers à environ 100 mètres au-dessus de la surface. Il a utilisé la détection et la télémétrie par la lumière (LiDAR) et des caméras optiques pour trouver un point d’atterrissage sûr.

Chang’e-6 est le quatrième atterrissage lunaire réussi de la Chine en quatre tentatives, et le deuxième sur la face cachée de la Lune. Il s’agit également du troisième alunissage en 2024. Il fait suite à l’atterrisseur japonais SLIM en janvier et à l’atterrisseur IM-1 Odysseus d’Intuitive Machines en février.

Les équipes vont maintenant commencer les premières vérifications des systèmes de l’atterrisseur et commencer bientôt à collecter des échantillons. L’atterrisseur collectera jusqu’à 2 000 grammes d’échantillons, à l’aide d’une pelle pour saisir le régolithe de surface et d’une perceuse pour les matériaux souterrains. Les échantillons devraient être envoyés en orbite lunaire d’ici 48 heures environ. Les autorités spatiales chinoises n’ont cependant pas encore publié de calendrier pour la mission et ses étapes.

Il reste des étapes complexes avant que les échantillons puissent être renvoyés sur Terre pour analyse. Pourtant, le succès de cette étape critique de la mission sera célébré.

« J’ai analysé les données scientifiques de la mission Chang’e-4 qui a atterri sur la face cachée de la Lune, et je suis constamment enthousiasmé par les nouvelles découvertes issues des données en cours du rover. Par conséquent, je suis particulièrement enthousiasmé par la mission Chang’e-6 », a déclaré Xu Yi, professeur adjoint à l’Université des sciences et technologies de Macao. EspaceActualités plus tôt dans la semaine.

« Les raisons de l’asymétrie de l’échelle d’activité volcanique entre la face visible et la face cachée de la Lune sont encore sujettes à différentes hypothèses. Chang’e-6 collectera probablement des échantillons lunaires provenant de diverses sources, y compris des produits de l’activité volcanique locale. La datation et l’analyse de la composition de ces échantillons fourniront davantage d’informations de terrain sur l’activité volcanique de la face cachée.

Les échantillons pourraient contenir de la matière éjectée du manteau lunaire. Ceux-ci fourniraient un aperçu non seulement des profondeurs de la Lune, de sa composition et de son évolution, mais aussi, pour la Terre, de l’histoire plus large du premier système solaire.

Chang’e-6 prochaines étapes

Après l’échantillonnage, un véhicule d’ascension devrait se lancer lui-même et lancer les échantillons depuis le sommet de l’atterrisseur Chang’e-6. Le lancement est prévu environ 48 heures après l’atterrissage, mettant les échantillons en orbite lunaire. L’ascendeur devra rejoindre et s’amarrer à l’orbiteur Chang’e-6 en attente.

Les échantillons seraient ensuite transférés dans une capsule de rentrée et avant le voyage de retour sur Terre. Le départ de la lune aura lieu à une heure calculée. L’orbiteur lâcherait ensuite une capsule de rentrée juste avant son retour sur Terre, vers le 25 juin. La capsule rebondirait d’abord une fois sur l’atmosphère et viserait un atterrissage dans les prairies de la Mongolie intérieure. Les échantillons seraient ensuite transférés vers des installations spéciales pour la manipulation, l’analyse et le stockage du matériel lunaire.

La mission Chang’e-6 bénéficie également du soutien du satellite relais Queqiao-2. Cela permet les communications avec la face cachée de la Lune.

Rover lunaire, charges utiles scientifiques

Au-delà des précieux échantillons, l’atterrisseur Chang’e-6 transporte également d’autres charges utiles pour mener à bien une série d’objectifs scientifiques. Un petit rover devrait être déployé en surface pour des opérations à court terme.

Les charges utiles internationales comprennent la charge utile d’ions négatifs sur la surface lunaire (NILS) développée par l’Institut suédois de physique spatiale et l’instrument de détection des dégazages RadoN (DORN) de France. Un rétroréflecteur laser passif italien se trouve à bord de l’atterrisseur. L’atterrisseur subira alors des dommages dus au lancement du module d’ascension, mettant probablement fin aux opérations de surface.

Chang’e-6 fait partie du programme lunaire plus large de la Chine. Le pays enchaînera avec deux missions au pôle sud de la Lune. Il s’agit de Chang’e-7 en 2026 et de Chang’e-8 vers 2028. Le pays ambitionne de lancer sa première mission lunaire avec équipage d’ici 2030.

Les deux séries de missions font partie d’un plan visant à établir une base lunaire permanente. Ce projet est connu sous le nom de programme International Lunar Research Station (ILRS), prévu pour les années 2030. Un certain nombre de pays et d’organisations ont adhéré au projet.

Nom de la mission Date de lancement Type de mission Objectifs Résultat Chang’e 1 24 octobre 2007 Orbiteur Cartographie lunaire, étude de la surface lunaire et de l’environnement Réussi; créé une carte 3D de la lune. Chang’e 2 1er octobre 2010 Orbiteur Imagerie haute résolution de la surface lunaire, étude du point de Lagrange L2 Réussi; atteint ses objectifs. Chang’e 3 1 décembre 2013 Atterrisseur et Rover Atterrissage en douceur sur la Lune, exploration de la surface avec le rover Yutu Réussi; Le rover Yutu a perdu sa mobilité mais a fonctionné pendant 31 mois. Chang’e 5-T1 23 octobre 2014 Vol d’essai Tester la technologie de rentrée pour la mission de retour d’échantillons Chang’e 5 Réussi; conception de capsule de rentrée validée. Chang’e 4 7 décembre 2018 Atterrisseur et Rover Premier atterrissage en douceur sur la face cachée de la Lune, exploration de la surface avec le rover Yutu-2 Réussi; mission en cours. Chang’e 5 23 novembre 2020 Échantillon du côté proche Mission de retour Collectez des échantillons lunaires et rapportez-les sur Terre Réussi; a renvoyé 1,731 kg d’échantillons. Chang’e 6 3 mai 2024 Échantillon de la mission de retour du côté éloigné Collectez des échantillons de la face cachée de la Lune et rapportez-les sur Terre Mission en cours. Chang’e 7 (prévu) FILET 2026 Orbiteur, Lander, Rover, Hopper Exploration lunaire complète incluant les régions polaires Mission prévue. Chang’e 8 (prévu) FILET 2028 Démonstration technologique Testez les technologies clés pour la construction de la base lunaire Mission prévue. Liste des missions lunaires robotiques chinoises.

En rapport