Chanelle Hayes fond en larmes alors qu’elle se sent « submergée et perdue »

CHANELLE Hayes a fondu en larmes hier alors qu’elle expliquait comment elle se débattait récemment.

La femme de 35 ans a donné aux fans une mise à jour honnête sur sa santé mentale – admettant qu’elle se sentait “perdue et mise au défi”.

Instagram

Chanelle Hayes a fondu en larmes en parlant de la période des fêtes écrasante[/caption]

Déterminée à montrer la réalité de sa vie, plutôt qu’une version brillante d’Instagram, Chanelle a partagé une photo d’elle-même en train de pleurer aux côtés d’une série de photos très filtrées.

La maman de deux enfants a dit à ses abonnés: “Bonne année les gars… ou est-ce? Je n’ai pas vraiment posté beaucoup de choses à Noël et au Nouvel An, car j’ai eu tellement de travail à faire à la fois pour mon diplôme, un travail réel et ensuite, évidemment, j’essaie de faire passer tout cela autour de passer du temps de qualité avec ma famille. Ça fait beaucoup.

« Je me sens interpellé. Je me sens un peu perdu et accablé par la vitesse à laquelle les années passent et que je n’avance peut-être nulle part avec elles.

« Comme si j’étais coincé. J’ai vu tellement de publications fabuleuses, heureuses et festives au cours des dernières semaines et à juste titre.

L’ancienne star de Big Brother a poursuivi: “Mais je n’ai vraiment vu personne reconnaître que tant de gens sont tristes à cette période de l’année.

“Je parie que beaucoup d’entre nous le sont, mais derrière nos écrans et à travers nos flux, nous peignons une image différente.”

Offrant son soutien aux autres dans la même situation, elle a déclaré: «Je voulais juste poster pour dire que c’est normal de se sentir dépassé, il n’y a pas besoin de le cacher, et donc je ne le suis pas.

“Cette semaine a été nul et j’ai tellement de choses à faire cette année que je le redoute, j’ai des nœuds dans l’estomac. Si tu te sens comme ça aussi, tu n’es pas tout seul #mentalhealthawareness #depressionawareness #anxietyawareness #parenting #adulting #overwhelmed #lifeisbeautiful #wecandohardthings #love.

Chanelle est devenue célèbre sur Big Brother en 2007 et est restée sous les feux de la rampe depuis.

Ces dernières années, elle a commencé une formation d’infirmière – et a perdu neuf pierres après avoir subi une opération de perte de poids.

Elle est maintenant fiancée à Dan Bingham et est maman de Blakely, 11 ans, qui est le fils de l’ancien footballeur Matthew Bates, et de Frankie, trois ans, de sa relation avec le professeur d’éducation physique Ryan Oates.

Emma Phillipson

Chanelle suit maintenant une formation d’infirmière[/caption]