Chanelle Hayes a fièrement présenté sa chevelure améliorée après avoir subi une greffe de cheveux en février.

Lundi, l’ancienne star de Big Brother, 33 ans, s’est rendue sur sa page Instagram pour télécharger un selfie et a révélé qu’elle avait décidé de faire le point sur l’opération, car un certain nombre de ses fans demandaient souvent des détails.

Elle a admis qu’avant son traitement, elle ne coifferait pas ses mèches avec un bandeau car elle voulait cacher la racine de ses cheveux, mais dit que la procédure avait amélioré sa confiance en elle.

« Selfie sans vergogne. En fait, beaucoup de gens me demandent des mises à jour sur les progrès de ma greffe de cheveux, alors j’ai pensé que je publierais cette photo », a-t-elle écrit.

« Jamais auparavant je n’aurais pu porter un serre-tête avec mes cheveux en arrière comme celui-ci à cause de la décroissance sur les côtés. Les cheveux sont encore fins car ils sont neufs et pas encore un an. Je vais rendre visite au Dr Farjo à @farjohairinstitute en février pour mon contrôle de l’année, je posterai donc à nouveau. «







(Image: Instagram)



Promettant plus de mises à jour, elle a poursuivi: «Lorsque les résultats seront exactement comme nous les voulons, je publierai les progrès du début à la fin, y compris pendant la procédure et la croissance mensuelle, etc. Tellement heureuse de pouvoir remettre mes cheveux comme ça . # hairtransplant # calvitie # femalehairtransplant. «

En mars, Chanelle partage des clichés intimes de son processus de traitement de greffe de cheveux et a partagé sa décision de faire effectuer la procédure.

Chanelle a écrit: «J’ai toujours eu une ligne de cheveux masculine et haute et c’est toujours quelque chose qui m’a dérangé et affecté ma confiance.







(Image: Instagram)



« Cela étant dit, je ne voulais pas me lancer sans faire de recherche et me retrouver avec une catastrophe qui aurait pu finir par affecter encore plus ma confiance. J’ai donc (littéralement des ANNÉES) fait des recherches pour trouver le très meilleur chirurgien disponible. «

La personnalité de la télévision a poursuivi: «De la toute première consultation à la fin d’une longue journée de chirurgie, le Dr Farjo et l’équipe ont été complètement professionnels et empathiques quant à la façon dont mes cheveux m’affectaient.

«J’étais à l’aise tout au long de la procédure de 10 heures et je suis tellement excitée de voir à quoi ressemblera ma nouvelle ligne de cheveux. Nous avons un long chemin à parcourir car les cheveux implantés tombent et repoussent naturellement, donc peut-être 12 mois environ jusqu’à ce que j’arrive à voir à quoi ressemblera ma nouvelle ligne de cheveux.







(Image: Instagram)



«C’est tellement tabou pour une raison quelconque pour les femmes de discuter de la perte de cheveux et je voulais donc être claire, ouverte et transparente sur tout cela. Est-ce que j’aimerais avoir une longue et épaisse chevelure brillante naturellement? Oui, mais je ne le fais pas. t. Donc je travaille avec ce que j’ai. «

Et lors du message honnête adressé à ses 105000 abonnés, Chanelle a révélé qu’elle voulait avoir l’air plus féminine et plus confiante.

Elle a poursuivi: «Et obtenir une greffe de cheveux selon la méthode FUT était la première étape pour avoir l’air féminin, devenir plus confiante et retrouver une partie de mon estime de soi perdue qui s’est enfuie avec mes cheveux!

« N’hésitez pas à me poser des questions sur la procédure et je répondrai tout ce que je peux xxx #hairtransformation #hairtransplant #surgery #recovery #beforeandafter #selfesteem #confidence #loveyourself. »