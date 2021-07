Chanel le perroquet a ENCORE disparu alors que le propriétaire désemparé appelle à l’aide pour la retrouver

Un PERROQUET dont la disparition est devenue virale l’année dernière après que son propriétaire a publié une vidéo de plaidoirie en ligne a de nouveau annulé l’acte de disparition.

Chanel est devenu célèbre à cause du verrouillage l’année dernière après que Sandra Hannah, sa propriétaire, a publié les images lui criant de revenir.

Sandra a posté la vidéo émotionnelle en ligne hier soir

Le perroquet gris d’Afrique a disparu l’année dernière et une vidéo publiée par son propriétaire est devenue virale

Mais le Houdini des oiseaux, un gris d’Afrique, s’est à nouveau envolé, et Sandra a tourné une autre vidéo demandant de l’aide pour la retrouver.

On pense que Chanel est en cavale à Liverpool, et dans les images, Sandra dit : « Je suis tellement désolée. Ce n’est pas une blague, j’ai encore besoin de votre aide.

« Chanel s’est encore envolé. S’il vous plaît, elle est définitivement allée quelque part sur le canal.

« Je ne sais pas quoi faire mais si quelqu’un la voit, vous savez à quoi elle ressemble.

« Elle va avoir peur. Elle est partie. Elle vient de s’envoler »

La maman a ajouté qu’elle « se sentait malade » et s’est excusée d’avoir « fait ça à nouveau » et qu’elle espérait récupérer son animal de compagnie sain et sauf.

Sandra supplie les gens de l’aider à retrouver son oiseau

On pense que l’oiseau erre librement à Liverpool

L’année dernière, sa vidéo d’elle criant le nom de Chanel est devenue virale et a déclenché des centaines de mèmes et de vidéos sur les réseaux sociaux.

La star de Little Mix, Jade Thirlwall, a même reconstitué le moment où elle a crié « Chanel » sur TikTok.

Sandra a été vue plaidant pour le retour de son animal de compagnie bien-aimé, en disant: « S’il vous plaît tout le monde… mon perroquet est parti » avant de beugler son nom à pleins poumons.

En réponse à la dernière vidéo, un supporter a écrit : « F *** sachez Chanel à quoi vous jouez. Je vais sauter dans ma voiture et partir à sa recherche. »

Un autre a écrit: « J’espère que vous la trouverez. »

S’adressant à Tyla plus tôt cette année, Sandra a déclaré : « Chanel est une si petite diva.

« Et je suis toujours reconnue comme la folle perroquet.

« Même ce matin, je me promenais et quelqu’un m’a dit : ‘Tu es la dame aux perroquets Chanel !' »