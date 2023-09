Chanel, la fille d’Ice-T et de Coco, fait ses débuts sur le podium à la NYFW : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Shutterstock

Coco Austin et Glace-TLa fille de est officiellement mannequin ! 7 ans Chanel a été vue défilant lors de la Fashion Week de New York pour Rookie USA le jeudi 8 septembre. La mini-moi des couples puissants avait l’air confiante et heureuse alors qu’elle portait un survêtement imprimé gris ardoise, associé à des baskets montantes en toile et de minuscules boucles d’oreilles. Elle a tenu la main d’un autre jeune mannequin, qui portait un motif floral similaire en rose. Elle a fait un changement rapide pour le spectacle, portant également une adorable combinaison noire à manches courtes avec un revers capri. Dans les deux looks, la petite Chanel levait la main au-dessus de sa tête avec toutes sortes d’attitudes. Dans une pose exceptionnellement impertinente, elle a envoyé un baiser au public.

Ce n’est un secret pour personne que la maman controversée Coco est à l’origine du succès croissant de Chanel. Dans une interview en février 2023, elle a admis qu’elle avait mis sa propre carrière entre parenthèses pour gérer celle de sa fille. «J’aime ça, plus que me gérer», a-t-elle déclaré ET à l’époque. « En fait, j’ai mis mes affaires de côté pendant si longtemps, parce que j’aime plus la faire que moi. Vous savez, j’ai un peu intensifié mes efforts et commencé à utiliser davantage les réseaux sociaux, mais j’aime m’amuser davantage avec elle.

Et malgré tout privilège potentiel obtenu par le statut de « bébé népo » de Chanel, Coco insiste sur le fait qu’elle veut que sa fille à la mode le fasse de manière traditionnelle. « Tout le monde dit : « Oh, vous connaissez quelqu’un à Hollywood. Vous connaissez un ami. Vous devriez…’ C’est la voie la plus facile », a-t-elle expliqué.

«Je voulais vraiment suivre les règles. Je voulais qu’elle auditionne. Donc, je ne sais pas si vous le savez, ou si d’autres personnes le savent, vous devez auditionner pour [sign with an] agence. Il faut donc les accepter. Alors, elle a auditionné pour une agence prestigieuse, appelée Zuri, et elle est entrée et, oui, nous venons juste de commencer. Nous auditionnons depuis Rue de Sesame et toutes ces bonnes choses ! Donc, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver.