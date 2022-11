Chanel Iman Gifts BF Davon Godchaux avec un gâteau de “gâteaux”

Chanel Iman a récemment célébré l’anniversaire de son ours en peluche Davon Godchaux avec un gâteau de “gâteaux”.

Le mannequin et le tacle défensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont toujours aussi forts après son divorce avec la star des Giants de New York, Sterling Shepard.

Au cours du week-end, l’ange de Victoria’s Secret a posté une image de Godchaux léchant le gâteau “bun” à son IG avec la légende,

“Célébration de toi Big Daddy❤️ Joyeux anniversaire ! Je vous aime”

La photo était également accompagnée d’un film des deux s’embrassant dans des tenues de couleur assortie avec les mains des stars de la NFL soigneusement placées sur ses joues. Sur une autre photo, Godchaux a été vu en train de lécher un gâteau façonné comme des gâteaux copieux. Les fans du top model ont adoré le dessert derrière qu’elle a offert à son chéri. Un utilisateur de Twitter a déclaré :

“Ce gâteau que Chanel Iman a offert pour l’anniversaire de son homme Davon Godchaux. J’adore ça pour eux.

De nombreux partisans du modèle IMG sont heureux de voir qu’elle s’épanouit en amour après que Shepard a demandé le divorce l’hiver dernier.

Son ex-mari a récemment révélé qu’il avait une romance naissante avec Ancienne épouse de basket-ball Shaniece Hairston, la fille d’Evelyn Lozada.

Il a débuté sa nouvelle relation avec le mannequin et influenceur via Instagram à peine 10 mois après avoir mis fin à son union avec Iman.

On ne sait pas quand l’étincelle s’est allumée entre les deux, mais les potes de Sterling ont joyeusement laissé une bonne énergie sous l’affichage.

Victor Cruz a commenté,

“Le voilà!”

Odell Beckman a écrit,

“Smheeeellllll gooooot😂😂😂”

Et le chanteur, Cassie’s bae, Alex Fine, a simplement commenté,

« Shep ! »

Le même jour que la grande relation révèle que Shaniece a partagé une image identique sous-titrée,

“Mon bébé”

Chanel Iman et Davon Godchaux ont révélé leur relation en avril

Comme indiqué précédemment, Iman a créé sa nouvelle relation en avril avec une photo de son homme défensif dominant à Coachella. Godchaux l’embrassa par derrière en l’embrassant sur la joue.

Certains commentateurs ont été surpris par la révélation puisque le dépôt du divorce a eu lieu à peine 3 mois auparavant, mais Page 6 a rapporté que Chanel et Sterling avaient des différences irréconciliables qui étaient apparentes 6 mois avant le dépôt des documents.

La native d’Atlanta n’a répondu à aucun des commentaires, mais a depuis publié plusieurs photos d’elle et de son nouveau joueur de la NFL, en vacances, et même une photo de leurs enfants ensemble sur la plage.

Comme indiqué précédemment, à un moment donné, les messages de style familial des enfants ont déclenché un drame entre Chanel et la grand-mère de ses filles qui se demandaient si les enfants rencontraient le nouveau boo de Chanel trop rapidement.

“C’est ridicule”, a commenté la mère de Sterling Shepard.

Les messages de la grand-mère concernée ont depuis été supprimés et Iman a répondu publiquement à la colère avec des emojis rieurs.

Espérons qu’ils soient tous dans un meilleur espace, et Iman et son ex-mari coparentalité à l’amiable alors que Shepard a demandé la garde conjointe de leurs deux filles, Cali et Cassie.

“Parfois, ça dure dans l’amour et parfois ça fait mal”, mais heureusement, il peut y avoir “amour après amour”.

Que pensez-vous du fait que Chanel Iman soit toujours aussi fort avec son “grand papa” Davon Godchaux ?