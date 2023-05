Chanel Iman et Davon Godchaux sont fiancés

L’un de nos couples préférés se dirige vers l’autel ! De grandes félicitations à Chanel Iman et Davon Godchaux !

Le couple s’est rendu sur Instagram dans une publication collaborative mardi matin pour partager la bonne nouvelle avec le monde.

« Les bénédictions continuent de couler, reconnaissants pour ce nouveau chapitre et bientôt mariés et pour toujours ♾️📍Capri, Italie 🇮🇹 💍💎 » Chanel a légendé le post.

Ce n’est pas la première fois que l’amour amène le couple en Italie.

Le duo a été photographié à Portofino en juillet dernier pour Tommy Chiabra et Le mariage de Frida Aasen. Il semble maintenant que leur histoire d’amour aura son propre chapitre important dans le même pays.

Les fiançailles surviennent un peu plus d’un an après que Chanel et Davon sont devenus officiels de l’IG grâce à des publications couplées au Coachella Revolve Festival 2022.

Depuis le lancement difficile, le couple a profité de la jet-set dans le monde entier et a même embrassé les familles de l’autre. Chanel est mère de filles de 3 et 2 ans Cali Clay et Cassie Snow (issues de son mariage avec son ex-mari Sterling Shepard) tandis que Davon a un fils Davon Godchaux II, 7 ans, issu d’une relation précédente.

Alors que Chanel et Davon ont partagé un certain nombre de messages en partenariat sur leurs fiançailles, le futur marié s’est également ouvert dans un message personnel :

« Tout d’abord, je ne peux même pas mentir, j’étais nerveux ahh hell😂 », a admis Godchaux dans sa légende. « Et je n’aurais jamais pensé que je me mettrais à genoux, mais L’AMOUR vous fera faire des choses incroyables dans la vie ! Chanel je t’aime tellement et je n’aurais pas préféré passer ce moment avec personne d’autre à mes côtés ! Dès le moment où nous nous sommes rencontrés, j’ai su que c’était quelque chose à propos de vous et à quel point vous appréciez d’avoir une FAMILLE qui était vraiment importante pour moi ! Nous sommes dans le même bateau et le serons toujours, je t’aime du fond du cœur ! Mon amour, Mon fiancé, Mon tout !!❤️❤️🇮🇹💍

Ce qui ne nous tue pas ne fait que nous rendre plus fort !!

« J’ai hâte de vous appeler officiellement mon mari et de partager votre nom de famille 🙏🏽 » a commenté Chanel sous le post.

Leur message de fiançailles commun a été suivi de plus de photos de l’incroyable babymoon.

« Baby moon in Capri s’est transformé en fiançailles parfaites 🎉 » Chanel Iman a sous-titré une photo en solo d’elle-même dans toute sa gloire de grossesse. « Je t’aime tellement @chauxdown ❤️ Tu m’as promis le monde et jusqu’à présent tu me l’as donné et bien plus encore ! »

Elle brille définitivement.

De même, Davon a publié une collection de belles images de leur voyage. Certains jumelés et d’autres avec Chanel en solo.

« Vivre le rêve italien !!

« L’un des plus beaux cadeaux de la vie est une vie d’aventures ! » Chanel Iman a sous-titré un autre post collaboratif d’elle et de son fiancé, côte à côte dans une Fiat de luxe. « Mon âme sœur, protectrice, dorsale et meilleure amie, les meilleurs souvenirs sont encore à venir ❤️💍💎 📍Capri🇮🇹 Italie »

Une chose à propos de ces deux-là – ils savent vraiment comment faire un bon déploiement !

Capri❤️🇮🇹

Cette babymoon Capri a l’air incroyable.

Le couple n’a annoncé que récemment la grossesse au début du mois de mai – également sur le ‘gramme

Le couple a également partagé la vidéo de révélation de genre…

… et c’est une fille !

Le couple est connu pour avoir le virus du voyage, mais si nous devions deviner où cet enfant Godchaux a été conçu, leurs voyages de janvier à Miami semblaient plutôt épicés. La seule question est maintenant, où dans le monde diront-ils leur « I Dos » ? Je suppose que nous devrons attendre et voir.

Félicitations Chanel et Davon ! Nous avons hâte pour le mariage – ET la naissance du bébé !