Chanel Iman et Davon Godchaux accueillent bébé Capri été

Chanel Iman est de nouveau une fille maman après avoir accueilli bébé Capri Été Godchauxavec son fiancé Davon Godchaux.

Le mannequin et le joueur des New England Patriots ont présenté leur fille dans une publication Instagram commune montrant Chanel allaitant leur petite fille à l’hôpital avec Davon souriant à ses côtés.

Le nom de bébé du couple est particulièrement fortuit et est lié au tacle défensif demandant la main de Chanel en mariage. En mai dernier, il a demandé au mannequin d’être sa femme à Capri, en Italie, le nom de leur enfant est donc un clin d’œil clair à ce moment spécial.

« Tout d’abord, je ne peux même pas mentir, j’étais nerveux ahh bon sang😂 », avait déjà écrit Godchaux dans sa légende de fiançailles à propos de la proposition. « Et je n’aurais jamais pensé que je me mettrais à genoux, mais l’AMOUR vous fera faire des choses incroyables dans la vie !

Chanel, je t’aime tellement et je n’aurais pas préféré passer ce moment sans personne d’autre à mes côtés ! Dès l’instant où nous nous sommes rencontrés, j’ai su que c’était quelque chose à propos de vous et à quel point vous accordiez de l’importance à avoir une FAMILLE qui était vraiment importante pour moi ! Nous sommes dans le même bateau et le serons toujours, je t’aime du fond du cœur ! Mon amour, mon fiancé, mon tout !!❤️❤️🇮🇹💍”