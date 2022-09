Chanel Iman applaudit le nouveau Boo Davon Godchaux dans un message viral

Allons-y GROS PAPA

mannequin Chanel Iman a les rues des médias sociaux bourdonnant sur sa publication Instagram acclamant un nouveau tacle défensif épais boo Davon Godchaux lors de son match de dimanche dernier.

Dans le message désormais viral, la magnifique mère de 2 enfants peut être vue en train d’encourager la star des Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans un maillot personnalisé avec “BIG DADDY” dans le dos.

Chanel Iman soutient son petit ami, Davon Godchaux à son match aujourd’hui ! 🥰✨ pic.twitter.com/g8B9L8ld7P — Le point d’information (@TheInfoSpot) 26 septembre 2022

Il convient également de noter que l’ex-mari de Chanel et receveur des Giants de New York, Sterling Shepard, souffre d’une blessure de fin de saison. ce même jour.

c’est son karma pour avoir trompé Chanel Iman https://t.co/RpDbe1c2C3 — sos (@thouxanbanken) 27 septembre 2022

Cela survient des mois après que Chanel, 31 ans, et Devon, 27 ans, ont rendu les choses officielles sur Instagram avec une jolie photo au Revolve Festival pendant Coachella.

Pour ceux qui sont en retard à la fête, Godchaux, diplômé de la Louisiana State University, a signé l’an dernier un contrat de 15 millions de dollars sur 2 ans avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

L’accord massif comportait également une prime de signature de 5,5 millions de dollars et un salaire garanti de 3,5 millions de dollars », selon Forbes.

Un fashionisto élégant, Godchaux, qui mesure 6’3 “et 311 livres, possède une ligne de vêtements appelée “Chauxdown” c’est une “marque hybride construite autour du fitness et de la mode urbaine”.

Quant à l’ex de Chanel, Sterling Shepard, eh bien, il n’a pas commenté publiquement son baeship florissant.

L’ancien couple a sauté le balai en mars 2018, un an après leurs fiançailles et partage deux filles : Cali, 3 ans, et Cassie, 2 ans.

En juin dernier, Shepard a déposé des documents de divorce pour mettre fin à leur mariage de trois ans, citant des “différences irréconciliables” comme raison de la scission.

Selon les documents, le joueur de la NFL a affirmé que leurs différences conjugales “existaient depuis au moins six mois avant le dépôt”, Hebdomadaire américain c’est noté.

Shepard a demandé la garde légale conjointe de leurs deux enfants et a demandé que sa maison soit considérée comme la résidence principale de leurs filles en plus d’un “horaire parental dans lequel [Iman] a supervisé du temps parental avec les enfants.

Aimez-vous le nouveau big zaddy baeship de Chanel? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil sur Twitter sur la publication virale Instagram de Chanel sur le dos.