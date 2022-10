Chanel Ayan révèle comment elle a été invitée au mariage de Teresa Giudice – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Eugene Gologursky/Charles Sykes/Bravo

Les vraies femmes au foyer de Dubaï étoile Chanel Ayan a eu la chance de marquer une invitation à Thérèse Giudicele mariage glamour de New Jersey avec Luis Ruelas l’été dernier. Chanel n’était pas la seule femme au foyer aux noces, mais elle était certainement la plus surprenante à voir là-bas, étant donné qu’elle vit à l’autre bout du monde. Donc quand HollywoodLa Vie parlé à Chanel le jour 1 de BravoCon 2022 au cours du week-end, nous lui avons demandé comment elle avait fini par se lier d’amitié avec Teresa pour obtenir l’invitation au mariage.

Plus à propos Thérèse Giudice

“D’accord, alors elle a commencé à me suivre. Et puis elle m’a dit qu’elle ne regardait jamais Housewives. Mais elle aime me regarder. Et elle a dit que j’étais drôle », nous a dit Chanel EXCLUSIVEMENT. “Alors c’est comme ça que nous nous sommes connectés.”

Chanel a crédité Teresa Les vraies femmes au foyer du New Jersey co-vedette Jennifer Aydin pour aider à réaliser cette connexion inattendue. “[I went] sortir déjeuner avec elle. Alors j’ai rencontré [her] et nous venons de nous connecter immédiatement », a partagé la star de Bravo. « Ouais, alors nous sommes sortis une autre nuit. Et puis elle m’envoie un texto. Elle est comme, ‘Voulez-vous venir à mon mariage?’ Et j’étais comme, ‘Absolument.’ C’était à la dernière minute. »

“J’avais quelque chose à porter si je le voulais”, a ajouté Chanel à propos de sa tenue de mariage, avant de plaisanter en disant qu’elle ne portait pas de robe exagérée comme elle le faisait à Caroline Stanburyla fête de fiançailles de la première saison de RHODubaï. Chanel a décidé de porter une magnifique robe noire au mariage de Teresa où elle a fait la fête avec d’autres femmes au foyer comme Kenya Moore, Cynthia Bailey, Dorinda Medleyet Ashley Darby.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Nous avons également demandé à Chanel avec quelles femmes au foyer d’autres villes elle était le plus connectée depuis qu’elle a rejoint l’univers Bravo, et elle a immédiatement montré un peu d’amour à Teresa et à l’autre RHONJ filles.

“J’aime vraiment parler avec elle. j’aime parler à Dolorès [Catania]. J’aime beaucoup de filles du New Jersey, car cet été j’ai perdu mon passeport. J’étais donc à côté d’eux. J’ai donc pu les voir beaucoup et apprendre à les connaître.

Lien connexe Lié: Controverse vidéo du fiancé Luis Ruelas de Teresa Giudice: tout ce qu’il faut savoir

Chanel a également mentionné Garcelle Beauvais de RHOBH et Karen Huger de RHOP comme d’autres femmes au foyer avec lesquelles elle s’est connectée le premier jour de BravoCon. “Elle [Karen] ne m’a pas vu parce que je me disais “Karen !”, mais elle a peut-être pensé que j’étais juste l’un des fans. Je lui faisais signe comme un fou », a déclaré Chanel. “Juste beaucoup d’entre eux ont tendu la main et c’est incroyable.”