Chandro Tomar alias «Shooter Dadi» meurt de COVID, Taapsee Pannu pleure sa «rock star la plus mignonne» | Nouvelles des gens

New Delhi: La deuxième vague meurtrière de la pandémie COVID-19 a fait une autre vie. Selon certaines sources, Chandro Tomar, alias «Shooter Dadi», est décédé des suites du COVID.

ANI UP a annoncé la nouvelle sur Twitter, il a écrit: Chandro Tomar, populairement connu sous le nom de « Shooter Dadi », est décédé.Elle a été admise dans un hôpital de Meerut le 26 avril après avoir été testée positive au COVID19

Chandro Tomar, connu sous le nom de « Shooter Dadi », est décédé Elle a été admise dans un hôpital de Meerut le 26 avril après avoir été testée positive au COVID19 pic.twitter.com/GskaCzQYL5 – ANI UP (@ANINewsUP) 30 avril 2021

Auparavant, sa famille avait partagé la nouvelle de son test positif au COVID-19 via les réseaux sociaux.

दादी चंद्रो तोमर कोरोना पॉज़िटिव हैं और साँस की परेशानी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ईश्वर सबकी रक्षा करे – परिवार – Dadi Chandro Tomar (@realshooterdadi) 26 avril 2021

Plusieurs personnalités et célébrités éminentes ont pleuré la disparition du tireur Dadi. Le ministre de l’Aviation, Hardeep Singh Puri, a présenté ses condoléances à la famille en cette heure de chagrin, tandis que Taapsee Pannu a pleuré sa « rockstar la plus mignonne » sur Twitter et a consolé sa disparition. Elle a tweeté: Pour l’inspiration que vous serez toujours … Vous vivrez à jamais dans toutes les filles que vous avez donné l’espoir de vivre. Ma rockstar la plus mignonne que la paix soit avec toi

La quintessence de l’égalité des sexes et la championne des droits des femmes Smt Chandro Tomar, connue sous le nom de «Shooter Dadi» par ses fans et admirateurs, n’est plus. Le courage avec lequel elle a défié le patriarcat et commencé le tir en tant que sport inspirera les générations à venir. Condoléances à sa famille. pic.twitter.com/mhvOaGjAZI – Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) 30 avril 2021

Vous vivrez éternellement dans toutes les filles que vous avez donné l’espoir de vivre. Ma rockstar la plus mignonne que la paix soit avec toi pic.twitter.com/4823i5jyeP – taapsee pannu (@taapsee) 30 avril 2021

L’actrice Bhumi Pednekar a également exprimé son chagrin après la malheureuse nouvelle de la mort de Chandro Tomar. Elle a écrit: Dévastée par la nouvelle de la disparition de Chandro Dadi. On dirait qu’une partie de moi est partie. Elle a établi ses propres règles et a ouvert la voie à de nombreuses filles pour qu’elles trouvent leur rêve. Son héritage vivra en eux. Condoléances à la famille. J’ai de la chance de la connaître et d’être elle

Outre les célébrités, les internautes ont également pleuré la disparition soudaine de Chandro Tomar, alias Shooter Dadi.

Le film de Bollywood 2019 Saand ki Aankh avec Taapsee Pannu et Bhumi Pednekar était basé sur la vie de sœurs tireuses pointues – Chandro et Prakashi Tomar.

Que son âme repose en paix!