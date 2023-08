Chandrayaan-3 termine le dernier mouvement orbital lunaire. Prochain arrêt Lune

La deuxième et dernière opération de déboostage de la mission lunaire indienne Chandrayaan-3 s’est achevée avec succès ce matin, alors que les scientifiques de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) surveillaient de près la phase critique avant l’atterrissage du vaisseau spatial sur la surface lunaire mercredi.

L’atterrisseur Vikram s’est placé sur une orbite où le point le plus proche de la Lune est à 25 km et le plus éloigné à 134 km. C’est à partir de cette orbite qu’il tentera mercredi un atterrissage en douceur dans la région polaire sud inexplorée de la Lune, a indiqué l’ISRO.

« La deuxième et dernière opération de déboostage a réussi à réduire l’orbite du LM à 25 km x 134 km. Le module subirait des vérifications internes et attendrait le lever du soleil sur le site d’atterrissage désigné. La descente motorisée devrait commencer le 23 août 2023. , vers 17h45 IST », a posté l’ISRO sur X, anciennement Twitter.

Mission Chandrayaan-3 : La deuxième et dernière opération de déboostage a réussi à réduire l’orbite du LM à 25 km x 134 km. Le module subirait des vérifications internes et attendrait le lever du soleil sur le site d’atterrissage désigné. La descente motorisée devrait commencer en août… pic.twitter.com/7ygrlW8GQ5 — ISRO (@isro) 19 août 2023

L’atterrisseur Vikram est descendu sur l’orbite de la Lune en mode automatisé ; il a décidé de lui-même comment s’acquitter de ses fonctions.

Lors de la première opération de déboostage vendredi, l’ancien chef de l’ISRO, K Sivan, a déclaré à NDTV que la conception de l’atterrisseur Chandrayaan-3 était la même que celle utilisée lors de la précédente mission Chandrayaan-2.

« Il n’y a pas de changement dans la conception. Sur la base des observations de Chandrayaan-2, toutes les erreurs qui ont eu lieu dans la mission ont été corrigées », a-t-il déclaré.

Un alunissage réussi fera de l’Inde le quatrième pays historique à avoir réalisé cet exploit.

Jeudi, le module d’atterrisseur s’est séparé du module de propulsion qui l’avait transporté depuis la Terre. Le module de propulsion va maintenant continuer à orbiter autour de la Terre pendant des mois, voire des années, et étudier son atmosphère et mesurer la polarisation de la lumière des nuages.

Suite au détachement, l’atterrisseur a partagé jeudi ses premières images de la Lune.

Une fois sur la Lune, l’atterrisseur Vikram photographiera le rover Pragyaan, qui étudiera la composition chimique de la surface de la Lune et cherchera de l’eau. Il a une durée de vie d’un jour lunaire, équivalent à 14 jours sur Terre.

Chandrayaan-3 a été lancée dans l’espace par la fusée LVM3 depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota le 14 juillet. Elle est entrée sur l’orbite lunaire le 5 août.

Entre-temps, une « urgence » a été détectée samedi lors d’une manœuvre de la sonde russe Luna-25 avant son atterrissage sur la Lune, a indiqué l’agence spatiale russe Roscosmos. « La poussée a été libérée pour transférer la sonde sur l’orbite de pré-atterrissage », a déclaré Roscosmos dans un communiqué.

« Pendant l’opération, une situation d’urgence s’est produite à bord de la station automatique, qui n’a pas permis la réalisation de la manœuvre dans les conditions spécifiées », a-t-il précisé.

L’atterrisseur, la première mission russe de ce type en près de 50 ans, a été placé avec succès sur l’orbite de la Lune mercredi après avoir été lancé depuis le cosmodrome de Vostochny dans l’extrême est du pays.

Roscosmos n’a pas précisé si l’incident retarderait l’atterrissage, qui doit avoir lieu lundi, au nord du cratère Boguslawsky au pôle sud lunaire.