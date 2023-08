Chandrayaan 3 : Shraddha Kapoor fait l’éloge du pouvoir Stree à l’ISRO

Après l’atterrissage en douceur de Chandrayaan 3 sur la lune, tout le monde en Inde se sent extrêmement fier de l’ISRO et de l’équipe derrière cet exploit. De nombreuses célébrités de Bollywood, dont Shah Rukh Khan, Sunny Deol, Hrithik Roshan, Anushka Sharma, Kareena Kapoor Khan et d’autres, ont apprécié l’ISRO et les scientifiques pour avoir rendu chaque Indien fier. Depuis le débarquement, tout le monde s’est tourné vers les réseaux sociaux pour souhaiter célébrer l’Inde et l’ISRO et féliciter tous les Indiens pour ce moment historique.

Shraddha Kapoor salue le pouvoir des femmes à l’ISRO

L’actrice indienne populaire Shraddha Kapoor a exprimé son admiration pour cet atterrissage réussi, mais elle a également loué autre chose à propos de ce moment réussi de Chandrayaan 3. Shraddha appréciait le pouvoir des femmes à l’ISRO. Elle est allée sur Instagram et a partagé une photo dans ses stories. Sur la photo, nous pouvons voir les femmes scientifiques de l’équipe ISRO regarder l’atterrissage en direct de Chandrayaan 3. Partageant cela, Shraddha l’a appelé « Stree Power at ISRO ». Fait intéressant, elle joue également le rôle principal féminin dans la comédie d’horreur Stree, qui commente l’égalité des sexes. Elle tourne actuellement pour Stree 2 avec Rajkummar Rao et Aparshakti Khurana.

Shraddha adore communiquer avec ses fans sur les réseaux sociaux

Outre cette photo, elle a également partagé quelques vidéos sur Instagram dans lesquelles elle regarde un atterrissage en direct de Chandrayaan 3. Elle a écrit : « Waah… Quel moment » en utilisant le drapeau national indien. Laissez-nous vous dire que Shraddha Kapoor compte une énorme base de fans de 82 millions de followers sur Instagram. Elle est très active sur les réseaux sociaux et aime se connecter avec ses fans, passer du temps avec eux et apprécier leur soutien. Elle répond même de temps en temps aux commentaires des fans.

Poste de paiement ;

Sur le plan du travail

Côté travail, Shraddha Kapoor est récemment apparu dans un film Tu Jhooti Mein Makkar aux côtés de Ranbir Kapoor. Elle a joué le personnage de Tinni qui veut avant tout son indépendance, que ce soit sa relation ou sa famille. Ses fans ont vraiment apprécié sa prestation. Désormais, tout le monde attend avec impatience son prochain projet, la suite du film Stree. La suite intitulée Stree 2 sortira en août 2024.