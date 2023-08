Un milliard de cœurs sont remplis après que Chandrayaan-3 ait réussi un atterrissage en douceur près du pôle Sud de la Lune. Alors que le pays se réjouissait et célébrait le grand exploit de l’Inde, la star mondiale Priyanka Chopra était également présente aux célébrations. Partageant une photo de l’alunissage sur son fil Instagram, l’actrice de Mujhse Shaadi Karogi a écrit : « L’Inde sur la lune. #fière. Félicitations aux esprits brillants. ISRO pour avoir fait de Chandrayaan-3 un tel succès. » Son message est tout à fait sincère. Voyez ce qu’elle a posté ci-dessous :

Outre Priyanka Chopra, certains des plus grands noms de l’industrie bollywoodienne ont également célébré cette journée en publiant des publications sur leurs réseaux sociaux respectifs. Shah Rukh Khan a trouvé les lignes parfaites d’une chanson mettant en vedette lui-même, pour résumer le moment. SRK a emprunté à Chaand Taaré qui a figuré dans son film Yes Boss de 1997 pour sous-titrer son message.

Dans le film, Shah Rukh Khan chante Chaand Taaré à sa co-star Juhi Chawla et les paroles romantiques se prêtent parfaitement à l’atterrissage sur la lune en Inde. « Chaand Taare todh laoon….Saari Duniya par chhaoon principal (Je vais cueillir la lune et les étoiles et les répandre à travers le monde) », a écrit SRK, ajoutant : « Aaj India aur ISRO chhaa gaya. Félicitations à tous les scientifiques et ingénieurs… à toute l’équipe qui a fait la fierté de l’Inde. Chandrayaan-3 a réussi son atterrissage en douceur sur la Lune.

Voir le message de Shah Rukh Khan ici :

Après un voyage de 40 jours au départ du centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, la mission Chandrayaan-3 de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a atterri avec succès. L’atterrisseur Vikram a effectué un alunissage en douceur vers 18 heures le 23 août.

Avec cet atterrissage sur la Lune, la deuxième tentative en quatre ans, l’Inde est devenue le quatrième pays à maîtriser la technologie d’atterrissage en douceur sur la surface lunaire après les États-Unis, la Chine et l’ancienne Union soviétique.

Selon les rapports du PTI, Chandrayaan-3 est une mission de suivi de Chandrayaan-2. Ses objectifs sont de démontrer un atterrissage en douceur et en toute sécurité sur la surface lunaire, en itinérant sur la Lune, et de mener des expériences scientifiques in situ.