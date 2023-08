Chandrayaan-3 : Premier aperçu de la face sud de la Lune

L’humanité a pu observer pour la première fois la surface de la face sud de la Lune après l’atterrissage réussi du vaisseau spatial indien Chandrayaan-3.

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a déclaré que son rover lunaire avait « commencé » ses opérations et a publié de nouvelles images montrant le véhicule sans pilote roulant sur la surface de la lune.

Selon l’ISRO, le rover utilisera des panneaux solaires pour rester alimenté pendant l’exploration et mènera des expériences sur la surface lunaire.

L’Inde est devenue mercredi le premier pays à faire atterrir un vaisseau spatial près du pôle sud lunaire – les scientifiques espérant que ce territoire inexploré pourrait contenir des réserves vitales d’eau gelée.

Dan Riskin, spécialiste des sciences et technologies de CTV News, affirme que les gisements minéraux proches du pôle sud de la Lune pourraient éventuellement permettre d’établir une base permanente à la surface – un besoin essentiel si l’humanité veut atteindre Mars.

« Mars est plus difficile parce qu’elle est plus loin », a déclaré Riskin à CTV News Channel mercredi. « Mais vous pouvez tester différentes idées et technologies sur la Lune. »



Cliquez sur la vidéo en haut de cet article pour voir la vidéo complète montrant le Chandrayaan-3 atteindre la surface lunaire et déployer son rover Pragyaan.