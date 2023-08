Mercredi, l’Inde a célébré une journée historique avec le Chandrayan-3 mission lunaire atterrissant près du pôle sud. Alors que des milliards d’Indiens à travers le monde se réjouissaient de ce moment de fierté, des célébrités et des hommes politiques ont également fait des déclarations sur ce moment emblématique. Ministre en chef du Bengale occidental Maman BanerjeeLe faux pas de a déclenché un festival de mèmes hilarant sur les réseaux sociaux après qu’elle ait raconté à tort l’astronaute Rakesh Sharma en tant que cinéaste Rakesh Roshan et a parlé du moment où il a atterri sur la lune.

Mamata Banerjee raconte à tort l’alunissage de Rakesh Roshan

S’exprimant lors d’un événement public, Mamata Banerjee a déclaré : « Au nom du peuple du Bengale occidental, j’adresse mes félicitations à l’ISRO. La ministre Indira Gandhi lui a demandé à quoi ressemblait l’Inde vue de là. »

« Rakesh Roshan » ??? pic.twitter.com/KCxcosFTiQ Kida politique (@PoliticalKida) 23 août 2023

Le clip de son discours est devenu viral sur les réseaux sociaux et a déclenché un festival de mèmes. Plusieurs utilisateurs se sont rendus sur Twitter pour partager des mèmes hilarants sur les commentaires du CM du Bengale occidental. Un utilisateur a écrit : « Mamta Didi, l’un des candidats au Premier ministre de l’alliance INDIA, raconte qu’Indira Gandhi a parlé à Rakesh Roshan dans l’espace. Quelqu’un lui a dit qu’il était Rakesh Sharma et non Rakesh Roshan. S’il y a une telle préparation, alors Aayega modif «

« #MamataBanerjee, qui occupe une fonction importante, ne sait pas que la WCDR Rakesh Sharma a été sélectionnée comme cosmonaute pour le vol spatial soviéto-indien. Il n’a jamais atterri sur la LUNE. Elle mélange ses noms et l’appelle Rakesh Roshan », lit-on dans un autre tweet.

Consultez les meilleurs tweets :

Sous la direction compétente de Mamata Banerjee, félicitations à Rakesh Roshan pour être devenu astronaute pic.twitter.com/Izts51vVtD Subham. (@subhsays) 23 août 2023

Dans une autre nouvelle, Rakesh Roshan est devenu astronaute du jour au lendemain et a atterri sur la Lune. Je pense que Didi est en train de devenir « Deewani ». #rakeshroshan pic.twitter.com/KZKsGMCYTZ Roopa Gupta (@guptaroopa) 23 août 2023

Merci à Momta Banerjee, Hume Rakesh Roshan ke Baare Main et Unknown Fact PATA Chala. Il n’est pas seulement un acteur de cinéma, un réalisateur, le père de Hrithik… mais il était aussi un ASTRONAUTE. Ab Pata Chala JADOO Ko Kyon Bulaya tha Inhone Dharti per.#Chandrayaan3Landing #RakeshRoshan pic.twitter.com/BGSZiB3iUR Deepak Singh Kushwah (@its_dsk) 24 août 2023

#MamataBanerjee occupant une fonction importante ne sait pas que la WCDR Rakesh Sharma a été sélectionnée comme cosmonaute pour le vol spatial soviéto-indien. Il n’a jamais atterri sur la LUNE. Elle mélange son nom et l’appelle Rakesh Roshan. Gaffe pressée de discréditer Modiji !pic.twitter.com/XRU7RSXCB3 Padmaja ?? (@prettypadmaja) 24 août 2023

Réaction d’Amitabh Bachchan à l’atterrissage en douceur réussi de Chandrayaan-3

Pendant ce temps, plusieurs célébrités de Bollywood ont félicité l’ISRO pour le succès de l’atterrissage en douceur de Chandrayaan-3. Amitabh Bachchan a profité de son compte Instagram pour écrire une note émouvante sur la façon dont l’Inde est devenue l’un des premiers pays du monde en réalisant cet exploit.

« Pendant trop longtemps, quand on faisait référence à l’Inde, on parlait d’elle comme d’un pays du tiers monde… et je détestais ça… AUJOURD’HUI, JE SUIS FIER DE DIRE , L’INDE EST LE 1ER MONDE… à plus d’un titre… ! ?? ! » », lit-on en légende de sa publication Instagram.