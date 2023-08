Chandrayaan 3 : Après Mission Mangal, les fans d’Akshay Kumar veulent le voir dans Mission Moon

Chandrayan 3 a atterri avec succès près du pôle Sud de la Lune. Les Indiens célèbrent ce moment historique avec ferveur. Il s’agit en effet d’un exploit incroyable, surtout après la tentative de 2019. A part les Indiens qui félicitent ISRO et l’équipe derrière Chandrayaandes célébrités indiennes célèbrent également le succès de la mission lune. Akshay Kumar est l’un d’eux. Cependant, ses fans se réjouissent davantage. Ils ont lié Chandrayan 3 avec Akshay Kumar. Lire la suite ci-dessous…

Les fans d’Akshay Kumar veulent le voir dans Mission Moon

Akshay Kumar est l’une des célébrités les plus travailleuses de l’industrie et du pays. Contrairement aux autres stars de Bollywood, il sort plusieurs fois par an. Akshay a porté plusieurs sujets intéressants sur grand écran. Depuis Padman à Kesari, Transport aérien, L’éxtremité inferieur de la cloche, Mission Mangal et plus. Et avec le succès de Chandrayaan 3, les fan clubs souhaitent désormais voir le OMG 2 star travaille sur un film qui parle de Chandrayaan 3. Oui, c’est vrai. Après Mission Mangalles fans pensent désormais qu’il ferait un film sur Mission Moon.

En voyant Akshay Kumar sortir plusieurs films et verrouiller des sujets intéressants et ses annonces, ses fans ont encore une fois sauté le pas. Ils pensent qu’Akshay porterait le film sur Chandrayaan 3 sur grand écran. Après Mission Mangal, ils estiment qu’Akshay a la capacité de porter un moment aussi historique sur grand écran. Les fans deviennent fous de l’idée qui a conduit Akshay Kumar à la mode dans l’actualité du divertissement et en ligne. Découvrez les tweets de ses fans ici :

Akshay jii sur le point de faire le prochain film (meubles) sur chandhrayaan 3 atterrit ? #AkshayKumar #Chandrayaan3 #ISRO pic.twitter.com/Y4QVVRZuK0 keelfeelz (@Shakeel__uh) 23 août 2023

Bien sûr, beaucoup de gens considèrent cela comme une blague. Mais Akshay a déjà prouvé son courage avec Mission Mangal. Le film était vaguement basé sur la première expédition interplanétaire de l’Organisation indienne de recherche spatiale, la mission Mars Orbiter. Le film mettait en vedette Vidya Balan, Nithya Menen, Sonakshi Sinha, Taapsee Pannu et d’autres actrices dans des rôles clés avec Akshay. Le film a réalisé un chiffre d’affaires de Rs 238,80 en Inde et de Rs 290,59 crores dans le monde.

Akshay Kumar félicite l’ISRO pour le succès de Chandrayaan 3

Akshay Kumar a utilisé son compte Twitter et a remercié l’ISRO d’avoir rendu l’Inde et les Indiens fiers de leur réalisation historique. « Vous nous avez rendus si fiers. Heureusement de voir l’Inde entrer dans l’histoire. L’Inde est sur la lune, nous sommes sur la lune », a-t-il tweeté pour encourager l’équipe. Sur le plan du travail, Akshay a été vu dans OMG 2 avec Pankaj Tripathi et Yami Gautam.