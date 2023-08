Chandrayaan-3 : Amitabh Bachchan écrit une note émouvante sur l’alunissage : « Aujourd’hui, l’Inde est le premier monde »

Ce fut un jour historique pour l’Inde le 23 août alors que la mission indienne sur la Lune Chandrayaan-3 a réussi un atterrissage en douceur, faisant se réjouir des milliards d’Indiens avec fierté. Plusieurs célébrités de Bollywood ont profité de leur compte de réseau social pour publier des notes sincères sur ce moment emblématique. Mégastar Amitabh Bachchan a partagé une note émouvante sur la façon dont l’Inde a été considérée pendant des années comme un pays du tiers monde, mais l’atterrissage réussi de Chandrayaan-3 changera la façon dont le monde regarde notre pays.

Message d’Amitabh Bachchan sur Chandrayaan-3

Sur son compte Instagram, Amitabh Bachchan a écrit : « Pendant trop longtemps, lorsqu’on parlait de l’Inde, on en parlait comme d’un pays du 3ème monde… et je détestais ça… AUJOURD’HUI, JE SUIS FIER DE DIRE QUE L’INDE EST LE 1ER MONDE… à plus d’un titre .. ! ?? ! » Regarde:

Plusieurs utilisateurs ont profité de la section commentaires de son message pour réagir à la légende. Un utilisateur a écrit : « Moi aussi, je détestais quand ils disaient ça !!!! Fier de l’Inde et être Indien !!! » Un autre commentaire disait : « Bien dit Monsieur, mais l’Inde a transcendé ces paradigmes numériques – elle est maintenant au SOMMET DU MONDE !! »

Les célébrités de Bollywood réagissent à l’atterrissage en douceur réussi de Chandrayaan-3

Plusieurs célébrités de Bollywood ont réagi sur leurs comptes de réseaux sociaux à l’atterrissage en douceur de Chandrayaan-3 près du pôle sud de la Lune. Shah Rukh Khan a cité les paroles d’une de ses chansons et a écrit : « Chaand Taare todh laoon. Saari Duniya par main chhaoon (Je vais cueillir la lune et les étoiles et les répandre à travers le monde). Aaj India aur ISRO chhaa gaya. Félicitations à tous les scientifiques et ingénieurs toute l’équipe qui a rendu l’Inde si fière. Chandrayaan-3 a réussi son atterrissage en douceur sur la Lune.

Salman Khan a posté une photo de Chandrayaan-3 sur son compte Instagram et a écrit : « Félicitations à tous les scientifiques de l’ISRO car #Chandrayaan3 a réussi son atterrissage en douceur sur la lune. Le pays tout entier est fier. Bharat Mata Ki Jai ! »

Priyanka Chopra a repris son histoire Instagram et a écrit : « »L’Inde sur la lune. #fier. Félicitations aux esprits brillants. ISRO pour avoir fait de Chandrayaan-3 un tel succès. »