Chandramukhi 2 : Rajinikanth écrit une lettre émouvante pour Raghava Lawrence, P Vasu ; ne mentionne pas Kangana Ranaut

Chandramukhi 2 a été publié et est largement apprécié et acclamé par les fans et les téléspectateurs, et ils réclament les créateurs et les acteurs Raghava Laurent et Kangana Ranaut ont rendu pleinement justice à la suite, mais la plus grande affirmation pour eux vient du légendaire Rajnikanth lui-même, qui les a surpris en écrivant une longue note émouvante en remerciement du film et de l’acteur Raghava Laurent. La lettre spéciale de la superstar a été partagée par Chandramukhi 2 acteur Raghava Lawrence on son compte Twitter qui est sur un petit nuage après avoir reçu la lettre de Rajnikanth lui-même.

Cela a agrémenté ma journée, un mot d’amour surprise ? ?? de mon frère, mon gourou, ma superstar Thalaivar @rajinikanth De quels éloges supplémentaires aurions-nous besoin #Chandramukhi2 – vos encouragements comptent pour nous. ?? Merci Thalaiva! ?? Guruve Saranam ??????#PVasu @KanganaTeam pic.twitter.com/X1AAOzew0C Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) 29 septembre 2023

Cependant, il était à noter que l’acteur vétéran n’a pas mentionné Kangana Ranautle nom de dans sa lettre et n’a pas reconnu qu’elle faisait partie de Chandramukhi 2. En parlant de son rôle dans Chandramukhi 2, Il y a beaucoup de critiques parmi le public tamoul qui ont trollé l’actrice pour son rôle et affirment qu’elle n’a pas réussi à les impressionner avec son apparition dans le film.

Les youtubeurs, le public et les critiques du Tamilanadu se sont tournés #KanganaRanaut dans #Chandramukhi2 dans un matériau troll ? Les critiques disent qu’elle ressemble à grand-mère, ses réactions sont effrayantes, certains ont même pensé que son jeu était comme une actrice po*n de qualité B ??#Chandramukhi2Revue #RaghavaLawrence pic.twitter.com/ZTHWJFnHAI hariprasad (@_Hari_tweets) 29 septembre 2023

Raghava : « Je me demandais qui allait jouer la partie la plus importante du film, il a été fixé que Madame Kangana le ferait. En tant que fan de cette lauréate d’un prix national qui ne cessait de l’admirer de loin, c’était C’est bien de partager l’écran avec elle. »#KanganaRanaut pic.twitter.com/ZSeWzKIHLr Kaveesha (@KaveeshaShah) 26 septembre 2023

Alors que Raghava Laurent était extrêmement excité de partager l’écran avec Kangana Ranaut et a même mentionné dans l’une de ses interviews qu’il admirait l’actrice et la respectait pour ses victoires au National Award de la meilleure actrice. Kangana Ranaut a reçu des réponses mitigées pour son rôle dans Chandramukhi 2mais l’ignorance de Rajnikanth de son nom dans sa lettre d’appréciation pour le film attire définitivement beaucoup de regards.