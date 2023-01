Chandramukhi 2 : Pas de répit pour Kangana Ranaut ; commence à se préparer pour l’apogée cruciale juste après l’emballage d’urgence

Kangana Ranaut était occupée à tourner son film de réalisateur Urgence, et il y a quelques jours, elle a terminé le tournage. L’actrice fait la une des journaux en permanence après la restauration de son compte Twitter. Elle avait tweeté sur l’industrie cinématographique et avait commenté le dernier film de Shah Rukh Khan, Pathaan. Au milieu de cela, elle a partagé une mise à jour spéciale sur son prochain film. Kangana Ranaut a fait le point sur son film tamoul Chandramukhi 2.

L’actrice de Dhakad a annoncé qu’elle répétait la chanson culminante de la vedette de Raghava Lawrence, Chandramukhi 2. On dirait qu’elle ne veut pas s’arrêter de tourner. Juste après avoir terminé le tournage d’Urgence, elle se prépare maintenant pour son deuxième film tamoul. Le tournage se déroule actuellement à une vitesse rapide et Kangana se prépare pour la chanson climax. Elle a partagé la mise à jour via les réseaux sociaux.

S’adressant à son compte Twitter, Kangana Ranaut a annoncé qu’elle avait commencé à répéter la chanson culminante de Chandramukhi 2. Elle a ajouté qu’elle était chorégraphiée par Kala Masterji et que la chanson était composée par le lauréat du Golden Globe Award Keeravani, et a déclaré un tel honneur. La chanson Varaai de Chadramukhi est un grand succès ayant une base de fans massive. Les fans s’attendent à ce que Kangana livre la même magie.

Début des répétitions de chansons culminantes pour Chandramukhi 2 avec Kala master ji La chanson est composée par le gagnant du Golden Globe Shri MM Keeravani ji Réalisé par le légendaire Shri P. Vasu ji Un tel honneur ? pic.twitter.com/RgPXta8a0h Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 29 janvier 2023

Chandramukhi 2 est une suite du film populaire de Rajinikanth intitulé Chandramukhi. Il a un immense battage médiatique dans le sud et est l’un des meilleurs films d’horreur. Kangana jouera le rôle principal d’une danseuse gracieuse dans la suite du film à succès de Rajinikanth en 2005. Raghava Lawrence jouera le rôle principal masculin dans le film réalisé par P Vasu et produit par Lyca productions.

Sur le front du travail, à part Chandramukhi 2, Kangana Ranaut a Urgence qui devrait sortir cette année. Elle essaiera le rôle de l’ancienne Premier ministre Indira Gandhi et a elle-même réalisé le film. Dans le pipeline, elle a aussi Tejas dans lequel elle jouera un pilote de l’Air Force.