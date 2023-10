Chandramukhi 2 : Le prochain Jigarthanda DoubleX de Raghava Lawrence réalisé avec un budget ÉNORME ?

Les fans de Chandramukhi 2 pourront ensuite voir la star Raghava Lawrence dans Jigarthanda Double X. Ce film va sortir à Diwali. Le film original est sorti en 2014. Jigarthanda est une comédie de gangsters culte, et les fans réclamaient depuis longtemps un redémarrage/une suite du film. Maintenant, Jigarthanda Double X arrive avec Raghava Lawrence et SJ Suryah. Il semblerait que le budget du film soit énorme. Le Jigarthanda original a été réalisé avec un budget de Rs 10 crores. Cela a rapporté Rs 35 crores au box-office. Celui-ci a un budget plus important, qui est officiellement censé être supérieur à Rs 35 crores.

Jigarthanda Double X est-il vraiment réalisé avec un budget de Rs 100 crores ?

Plus tôt, il a été dit que Jigarthanda Double X disposait d’un budget de Rs 40 crores. Mais Raghava Lawrence lui-même a confirmé lors de la conférence de presse que le budget du film est de Rs 100 crores. Il a également déclaré qu’il était censé jouer Assault Sethu dans le film original. Bobby Simha a joué le rôle et a remporté plusieurs prix pour le même. Raghava Lawrence a déclaré qu’il était mécontent après avoir regardé l’original, pensant qu’il avait raté un personnage mémorable. Il aurait déclaré: « Mais maintenant, je suis si heureux qu’au lieu de jouer dans un film de 20 crores, j’ai maintenant fait un film de 100 crores. »

Chandramukhi 2 franchit la barre des Rs 50 crore ?

Chandramukhi 2 a gagné Rs 50 crores dans le monde. C’est le plus gros succès de Kangana Ranaut après une phase vraiment maigre. Raghava Lawrence joue un double rôle dans le film. Les fans ont aimé le couple Kangana Ranaut et Raghava Lawrence. Karthik Subbaraj a déclaré qu’il espérait que Jigarthanda Double X serait un grand succès en tant que Petta. Entre les deux, des films comme Mahaan et Jagame Thandhiram sont arrivés sur OTT. Le cinéaste est connu pour sa narration unique dans l’industrie.

La première chanson de Jigarthanda Double X est déjà sortie. Mammadura semble être un véritable hymne de fête. Santhosh Narayanan est le compositeur de musique du film. Voyons ce que SJ Suryah et Raghava Lawrence réservent aux fans !